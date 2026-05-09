Директор «Баварии» о 16-летнем брате Хвичи на просмотре: «Он тренируется и провел пробный матч. Талантливый молодой игрок»

Директор «Баварии» подтвердил, что брат Кварацхелии проходит просмотр в клубе.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд подтвердил, что брат вингера «ПСЖ » Хвичи Кварацхелии проходит просмотр в клубе.

Неделю назад 16-летний вингер Торнике Кварацхелия впервые попал в заявку «Динамо » Тбилиси.

«Могу подтвердить, что его брат здесь. Он тренируется и провел пробный матч. Он талантливый молодой игрок. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Фройнд.