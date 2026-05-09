Директор «Баварии» о 16-летнем брате Хвичи на просмотре: «Он тренируется и провел пробный матч. Талантливый молодой игрок»
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд подтвердил, что брат вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии проходит просмотр в клубе.
Неделю назад 16-летний вингер Торнике Кварацхелия впервые попал в заявку «Динамо» Тбилиси.
«Могу подтвердить, что его брат здесь. Он тренируется и провел пробный матч. Он талантливый молодой игрок. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Фройнд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
8 комментариев
Ну без рпл конечно такой яркой как у брата карьеры не построишь
ачо! Семин и Слуцкий,не последние тренеры. Семин,например,посоветовал сделать зубы Хвиче,и вообще за здоровьем следить
Надеюсь, он не на том же фланге, что Хвича. Если заиграет, сборной нужны оба.
Хвича в ПСЖ и справа играл )
Спасибо, не видел его там. Уже интересно)
Ща всю Грузию по Европе растащат
