  • Директор «Баварии» о 16-летнем брате Хвичи на просмотре: «Он тренируется и провел пробный матч. Талантливый молодой игрок»
Директор «Баварии» о 16-летнем брате Хвичи на просмотре: «Он тренируется и провел пробный матч. Талантливый молодой игрок»

Директор «Баварии» подтвердил, что брат Кварацхелии проходит просмотр в клубе.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд подтвердил, что брат вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии проходит просмотр в клубе.

Неделю назад 16-летний вингер Торнике Кварацхелия впервые попал в заявку «Динамо» Тбилиси.

«Могу подтвердить, что его брат здесь. Он тренируется и провел пробный матч. Он талантливый молодой игрок. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Фройнд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
Ну без рпл конечно такой яркой как у брата карьеры не построишь
ачо! Семин и Слуцкий,не последние тренеры. Семин,например,посоветовал сделать зубы Хвиче,и вообще за здоровьем следить
Надеюсь, он не на том же фланге, что Хвича. Если заиграет, сборной нужны оба.
Хвича в ПСЖ и справа играл )
Спасибо, не видел его там. Уже интересно)
Ща всю Грузию по Европе растащат
