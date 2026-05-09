Зинин о выходе «Родины» в РПЛ: «У меня была четкая уверенность, сегодня я был спокоен»
Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал выход клуба в Мир РПЛ.
Накануне москвичи победили «Челябинск» (2:0) в 33-м туре Лиги PARI и гарантировали себе повышение в классе.
– Поздравляю, вы долго к этому шли.
– Разве долго? Кажется, наоборот
– Что сейчас чувствуете?
– Я за них рад. Это такой трепетный, душевный момент. Что может быть лучше?
– Вы верите, что это случилось?
– Да. У меня была четкая уверенность, сегодня я был спокоен. Даже чувствовал, что счет 2:0 будет.
Я накануне разговаривал с Артуром Гарибяном (форвард «Родины» вышел на замену и забил второй гол – Спортс”). Он все переживал, что не забивает. Я ему сказал: «Артур Джан, твой день придет, он завтра».
– Последние минуты были очень неровными. Не переживали, что выход в РПЛ мог отложиться?
– Я всегда думаю о лучшем! – передает слова Зинина корреспондент Спортса” Илья Ковалев.