Зинин о выходе «Родины» в РПЛ: «У меня была четкая уверенность, сегодня я был спокоен»

Зинин о выходе «Родины» в РПЛ: у меня была четкая уверенность.

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал выход клуба в Мир РПЛ .

Накануне москвичи победили «Челябинск» (2:0) в 33-м туре Лиги PARI и гарантировали себе повышение в классе.

– Поздравляю, вы долго к этому шли.

– Разве долго? Кажется, наоборот

– Что сейчас чувствуете?

– Я за них рад. Это такой трепетный, душевный момент. Что может быть лучше?

– Вы верите, что это случилось?

– Да. У меня была четкая уверенность, сегодня я был спокоен. Даже чувствовал, что счет 2:0 будет.

Я накануне разговаривал с Артуром Гарибяном (форвард «Родины » вышел на замену и забил второй гол – Спортс”). Он все переживал, что не забивает. Я ему сказал: «Артур Джан, твой день придет, он завтра».

– Последние минуты были очень неровными. Не переживали, что выход в РПЛ мог отложиться?

– Я всегда думаю о лучшем! – передает слова Зинина корреспондент Спортса” Илья Ковалев.