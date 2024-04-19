Полуфиналы ЛЕ и ЛК: «Байер», «Аталанта», еще и Эмери. В кого верите?

Знаем всех, кто сыграет в 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Восемь команд – по четыре на каждый турнир.

День выдался жарким.

«Байер» снова спас безнадежный матч (и беспроигрышную серию ) – 1:1 с «Вест Хэмом», прошли дальше. На 87-й минуте забил Джереми Фримпонг.

0:1 – «Аталанта» проиграла «Ливерпулю», но сохранила преимущество, добытое на «Энфилде» (там было 3:0). Хотя команда Клоппа вышла основой и верила в камбэк.

«Рома» обыграла «Милан» – 2:1. Закрыли вопросы еще в первом тайме: на 12-й минуте забил Джанлука Манчини, через десять минут удвоил Пауло Дибала. На 85-й «Милан» отыграл один, но большего не успел.

1:0 – «Марсель» и «Бенфика» выдали не самый яркий матч. Ушли в серию пенальти, там сильнее оказались французы.

А что в ЛК? Там главный фаворит – «Астон Вилла» , которая справилась с «Лиллем» в серии пенальти.

«Фиорентина» не без проблем обыграла «Викторию Пльзень» (2:0), дотянули до допов.

«Брюгге» уверенно прошел ПАОК (2:0).

Скандальный «Фенербахче» и «Олимпиакос» тоже дотянули до пенальти, где не забили пять ударов из десяти на двоих. Дальше пошли греки (Вадим Лукомский и Тимур Боков просят напомнить: Мендилибар!!!).

«Фиорентина», кстати, идет на второй финал ЛК подряд – год назад проиграли «Вест Хэму», снова метят на англичан. «Вилла» выглядит еще мощнее.

Первые полуфиналы в обоих турнирах пройдут 2 мая. Ответные – 9-го. Решающий матч ЛЕ открывает парад финалов – 22 мая на «Авиве» в Дублине, столице Ирландии.

Финал ЛК состоится 29 мая в Афинах, играют на стадионе «Айя-София» – это домашняя арена АЕК.

«Байер» и «Астон Вилла» – явные фавориты. Или нет?

Фото: IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Pantling