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  4. Доку хочет уехать с ЧМ на роды жены. Журналистка L’Équipe раскритиковала его: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен»

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Доку хочет уехать с ЧМ на роды жены. Журналистка L’Équipe раскритиковала его: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен»
Доку хочет уехать с ЧМ на роды жены. Журналистка L’Équipe раскритиковала его.

Французская журналистка Франс Пьеррон раскритиковала Жереми Доку за желание покинуть расположение сборной Бельгии на чемпионате мира-2026.

В эфире программы L’Équipe de choc обсуждали ситуацию с бельгийским вингером «Ман Сити». Доку заявил, что хочет отправиться к жене, которая должна родить ребенка, вместо того чтобы продолжать выступление на ЧМ.

«Можно ли покинуть чемпионат мира ради рождения ребенка? Чемпионат мира важнее родов?» – такой вопрос был вынесен в эфир.

Пьеррон сразу обозначила свою позицию и заявила, что не понимает решения футболиста.

«Меня это особенно возмущает. Не знаю, потому ли, что я женщина, или потому, что я немного странная и у меня нет сердца. Но я не понимаю.

Когда у тебя есть шанс, потому что нужно понимать, что участие в чемпионате мира – это действительно шанс, невероятное счастье, есть сотни футболистов, которые убили бы за то, чтобы оказаться на твоем месте. Возможно, это больше никогда не повторится в твоей жизни. Это особенный момент, детская мечта, которую ты осуществляешь.

И ты собираешься все это оставить, чтобы присутствовать при рождении своего ребенка – это отвратительный момент, извините меня, когда отец ни для чего не нужен, у него роль статиста», – сказала Пьеррон.

С ее словами не согласились участники студии. Бывший боксер Браим Аслум попытался возразить: «Как это мы ни для чего не нужны? А кто поддерживает?»

Однако журналистка продолжила настаивать на своем.

«Твой ребенок всегда будет рядом. Ты потратишь 20 часов на дорогу. Ты полностью выпадешь из чемпионата мира. Ты будешь разбит от усталости из-за эмоций, которые это вызвало, а чемпионат мира нельзя пропускать.

Мы говорили о ценах на билеты. Есть люди, которые, возможно, взяли кредит, пожертвовали всем, чтобы приехать на матч. А ты не идешь туда ради того, чтобы перерезать пуповину», – сказала Пьеррон.

Аслум снова возразил: «Чемпионат мира можно выиграть, можно провалить. Когда он прошел – он прошел. Но ребенок у тебя на всю жизнь».

«Но он всегда будет рядом. Он будет злиться на тебя за то, что ты не перерезал пуповину?» – ответила журналистка.

После спора с участниками эфира Пьеррон признала, что осталась в меньшинстве: «Я одна против всего мира».

В 2024 году Пьеррон уже попадала в похожую полемику. Тогда она заявляла, что не понимает послаблений для спортсменов, которые хотят заботиться о детях во время Олимпийских игр.

***

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Опубликовано: Sports
Источник: Ozap
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Комментарии

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Если честно, эта журналистка какая-то д##а. Если человек чувствует, что должен находиться рядом с матерью своего ребёнка, то за это только надо похвалить. Чемпионаты мира, Европы это все хорошо, но реальная жизнь твоей семьи на другом уровне в плане приоритетов. Я не говорю, что все должны бросать важные дела и ехать к женам на роды. Но, если конкретно этот человек так хочет сделать, то кто она такая, чтобы его судить?
ОтветNogoi89
Если честно, эта журналистка какая-то д##а. Если человек чувствует, что должен находиться рядом с матерью своего ребёнка, то за это только надо похвалить. Чемпионаты мира, Европы это все хорошо, но реальная жизнь твоей семьи на другом уровне в плане приоритетов. Я не говорю, что все должны бросать важные дела и ехать к женам на роды. Но, если конкретно этот человек так хочет сделать, то кто она такая, чтобы его судить?
Так надо тогда и МС пригрозить, что ближайшие года 2-3 точно будет в декрете Доку. Правильно ты говоришь, это дело Доку, его надо похвалить! Пусть Сити платит зарплату, а Доку с ребеночком посидит. А то развели капитализм!
ОтветАлексей Елистратов
Так надо тогда и МС пригрозить, что ближайшие года 2-3 точно будет в декрете Доку. Правильно ты говоришь, это дело Доку, его надо похвалить! Пусть Сити платит зарплату, а Доку с ребеночком посидит. А то развели капитализм!
Ты путаешь теплое с мягким, на мой взгляд. Декрет и поехать к жене это разное. Вдруг у нее сложные роды и человек переживает. Это его жена и его ребёнок и их жизнь и возможность быть рядом с ними важнее всего. Сам я не присутствовал и не не агитирую за это. Просто это личное дело конкретного человека. И кто такая эта журналистка или мы все, чтобы давать советы на этот счёт кому-то ни было?!
Ну по факту она выдала базу , чо ему там делать?
ОтветШавкат Махмудов
Ну по факту она выдала базу , чо ему там делать?
прогрессивные взгляды сегодня, они стоят поддерживают или за ручку держат
ОтветШавкат Махмудов
Ну по факту она выдала базу , чо ему там делать?
Может переживает. Может рядом ему легче будет. Зачем вообще это обсуждать какой-то левой журналистке.
Какая-то болезная. Конечно, рождение ребёнка важнее.
Это его жизнь и решение. Смысл за это критиковать то.
Ответjt456p25p9
Это его жизнь и решение. Смысл за это критиковать то.
От него сборная сейчас зависит и все бельгийские болельщики
Если он заранее предупреждал тренера и одноклубников что будет такая ситуация с отъездом на роды во время ЧМ и его всё равно взяли в команду, то какие проблемы
Делфа в 18 году англичане отпускали и все были такие да, почему сейчас появились противники ведь это же счастливая,сытая, достопочтенная Европа?!
Кого убили бы ?
Доку понял, что ловить нечего, четкая маза)))
Не он первый и не он последний 🤷
Это личное дело в семье и странно не рожавшей бабе указывать другим, что им следует делать
Нет ума - считай калека
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