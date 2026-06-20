«Не закусываю водку. Занюхивать? Мы на Балканах много пьем, но такое не практикуем». Защитник «Родины» Крижан об алкоголе
Крижан: не закусываю водку, впервые об этом слышу.
Словенский защитник «Родины» Митья Крижан рассказал, почему не закусывает водку.
– В подкасте «Родины» вы рассказывали, что вообще никогда не закусываете водку. Почему?
– Не знаю. Просто не закусываю водку. Мы на Балканах тоже много пьем, так что готовы к вашей русской водке.
– А обратно не лезет?
– Нет.
– Может быть, пробовали занюхивать шот рукавом или головой соседа?
– Нет. Нет. Нет. Вообще в первый раз такое слышу.
– В России такое практикуется. У вас нет?
– Точно нет, – сказал Крижан.
В минувшем сезоне Лиги PARI Крижан провел 32 игры, получил 4 желтые карточки и не отметился голевыми действиями. Подробная статистика защитника доступна по ссылке.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура31053 голоса
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии