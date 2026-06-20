«Не закусываю водку. Занюхивать? Мы на Балканах много пьем, но такое не практикуем». Защитник «Родины» Крижан об алкоголе

Крижан: не закусываю водку, впервые об этом слышу.

Словенский защитник «Родины » Митья Крижан рассказал, почему не закусывает водку.

– В подкасте «Родины» вы рассказывали, что вообще никогда не закусываете водку. Почему?

– Не знаю. Просто не закусываю водку. Мы на Балканах тоже много пьем, так что готовы к вашей русской водке.

– А обратно не лезет?

– Нет.

– Может быть, пробовали занюхивать шот рукавом или головой соседа?

– Нет. Нет. Нет. Вообще в первый раз такое слышу.

– В России такое практикуется. У вас нет?

– Точно нет, – сказал Крижан.

В минувшем сезоне Лиги PARI Крижан провел 32 игры, получил 4 желтые карточки и не отметился голевыми действиями. Подробная статистика защитника доступна по ссылке .