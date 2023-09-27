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18 лет назад «Ред Булл» поглотил «Аустрию» и смял ее историю. Теперь они сыграли в Кубке

Аустрия Зальцбург
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
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Футбол Футбол

«Не для продажи».

В Кубке Австрии прошло дерби Зальцбурга между «Ред Буллом» и «Аустрией». Сейчас это самое принципиальное противостояние в местном футболе – и вот почему.

«Ред Булл» поглотил «Аустрию», изменил название, цвета и эмблему. В ответ фанаты создали новую «Аустрию»

История «Аустрии» началась в 1933 году. За 72 года клуб несколько раз менял название, выиграл три чемпионства, а в 1994-м даже вышел в финал Кубка УЕФА, где проиграл «Интеру».

Но в 2005-м все изменилось. У «Аустрии» начались финансовые проблемы, и клуб оказался на грани банкротства. На помощь пришел владелец и основатель Red Bull Дитрих Матешиц. Правда, в ходе переговоров выяснилось, что он хочет создать на базе клуба из Зальцбурга новую команду, которая не будет иметь ничего общего с историей «Аустрии». «Ред Булл» настоял на полном ребрендинге: новое название («Ред Булл Зальцбург»), новый логотип, красно-белые цвета вместо традиционного фиолетового. 

Болельщики взбунтовались и порвали с новым клубом. Руководство «Ред Булл Зальцбург» этому только подыграло, когда запретило фанатам приходить в фиолетовой атрибутике. Тренер обновленной команды Курт Яра заявил: «Не нравится – основывайте свой клуб».

Фанаты «Аустрии» так и сделали.

К сезону-2005/06 болельщики нашли инвесторов и возродили клуб в четвертом дивизионе. Только финансовую поддержку быстро свернули, и клубу пришлось спуститься в седьмую лигу – так финансы «Аустрии» полностью легли на фанатов, и команда стала любительской.

В 2015 году «Аустрия» вернулась в профессиональный футбол, пробившись во второй дивизион. Там клуб не потянул – накопил долги, обанкротился и вернулся в любители. Сейчас «Аустрия» играет в Регионаллиге – третьем по значимости дивизионе Австрии. 

И вот она встретилась с «Ред Булл Зальцбург».

Как прошел матч?

«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Аустрию» 4:0, но точно испытал давление. Фанаты «Аустрии» перед матчем запустили мощный фейерверк и вообще вели себя очень шумно. Красиво!

И еще кое-что красивое: голкипер «Аустрии» Мануэль Кальман вышел на матч в свитере с надписью «Не для продажи» вместо логотипа титульного спонсора.

Максимально доступное послание нелюбимым соседям. 

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Фото: twitter.com/AustriaSalzburg; East News/AP Photo/Andreas Schaad

12 комментариев

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AmanEsen
Когда фанаты могут не только бесконечно ныть, но и брать все в свои руки и самим решать проблему.
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Кирилл Кривошеев
Ответ Заборостроитель
Владелец же умер, там не хотят вернуться к истокам?
пфф...с чего и зачем?
+3
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shafigullin.manufacture
Вот это настоящие фанаты клуба. Возродили команду, взяли на себя финансы, не жалуясь играли в седьмой лиге, поднялись в третью и не ноют.
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Tima_Milan
Не нравится – основывайте свой клуб. С блекджеком и журналистами.
+1
0
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Заборостроитель
Владелец же умер, там не хотят вернуться к истокам?
0
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SmokingShadow
Отличный перф.
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Cearvm
Ответ AmanEsen
Когда фанаты могут не только бесконечно ныть, но и брать все в свои руки и самим решать проблему.
А что они в итоге решили? Команда играет в третьей лиге Австрии и ничего с тех лет не добилась, выход из седьмого дивизиона впечатлит только самых въедливых фанатов футбола. Так можно кому угодно собраться и создать клуб с нуля, вдохновившись чьими-то традициями.

Ирония еще и в том, что при участии Ред Булла Зальцбург за эти годы перебил все рекорды Аустрии и даже вырастил Холанда, разве что в финале еврокубка не сыграл. Так ли от этого пострадали австрийские любители футбола, если задуматься?
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IntoTheRainBow
Ответ LaffyTaffy
Комментарий скрыт
сейчас идут на первом месте в третьем диве
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