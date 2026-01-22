Лещук о словах Миранчука про США: «Я останусь при своем мнении. Виза в Америку закончилась. Хотел получить, но записи не было – сейчас с этим сложно»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал высказывание Алексея Миранчука о США.
Полузащитник «Атланты» ранее оценил слова Лещука, который критиковал критиковал американский сервис: «Не сказал бы, что Америка загнивает, американцев устраивает еда, обслуживание в ресторанах и отелях».
– В сети разошелся комментарий Миранчука, где он не согласен с тобой про «загнивание США». Может быть, обсуждали через брата Антона?
– Нет, мы ни лично, ни через Антона не обсуждали эту тему. Вообще интересно будет с ним обсудить, что он имел в виду. Но пока я останусь при своем мнении.
– После интервью не возвращался в США?
– Нет, это зимой ездил в Азию – Таиланд и Сингапур. Виза в США закончилась, новую пока не получал. Я хотел, но записи не было. Сейчас с этим сложно, – сказал Игорь Лещук.