Голенков о «Ростове»: «Ненавижу контроль веса после трех выходных. От Карпина пихач был, понимал, что в состав могу не попасть. При Альбе больше свободы»

Егор Голенков сравнил работу с Валерием Карпиным и Джонатаном Альбой.

Нападающий «Ростова » Егор Голенков рассказал о различиях в работе тренеров Валерия Карпина и Джонатана Альбы , который возглавляет команду на данный момент.

– По тому, как Альба себя ведет, что попадает в медиа, у меня ощущение, что это такой АнтиКарпин.

– Не могу прямо сказать, что АнтиКарпин. Но то, что ощущается немного больше свободы действий – да. Но при этом соблюдается и дисциплина.

– В чем демократизм Альбы? Тортика можно покушать?

– И в быту, и на поле. Есть некоторые тактические нюансы, которые мне более удобны.

А в быту обычный пример – с весом. Ненавижу, когда после трех дней выходного утром контроль веса. Мне достаточно одной тренировки, чтобы убрать всю воду из организма.

Тренировка – минус три кило сразу. Это не жир, это вода. Сейчас у нас нет взвешивания сразу после выходных.

– Карпин штрафовал за это?

– Нет, просто пихач был. Плюс понимал, что в состав могу не попасть. И на третий день выходных шел тренироваться, чтобы сбросить вес, – сказал Егор Голенков .