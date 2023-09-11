Не выдержал давления.

Луис Рубиалес все же уходит в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации!

Об этом он рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

– Да, я собираюсь это сделать. Да, собираюсь, потому что я не могу продолжить работу.

– Что стало последней каплей? Разговор с семьей, с отцом, возможно?

– Да, с моим отцом, с моими дочерьми. Они знают, что дело не во мне. Некоторые близкие друзья говорили мне: «Луис, тебе нужно подумать о достоинстве, о том, чтобы двигаться дальше».

Многие поддержали меня за эти три недели, но дело не только во мне, а еще и в том, что такое отношение ко мне может затронуть и других, тех, кто мне очень дорог. Так что я должен поступить соответствующим образом в данной ситуации.

Некоторые очень близкие мне друзья сказали: «Луис, теперь ты должен продолжать жизнь – в противном случае ты, вероятно, нанесешь вред людям, которых любишь, и спорту, который любишь».

Рубиалес уже отправил письмо в федерацию

В нем испанец написал: «Сегодня, в 21:30, я сообщил исполняющему обязанности президента Педро Роче об отставке с поста президента RFEF. Так же я поступил со своей работой в УЕФА.

После скорого отстранения от ФИФА, а также остальных дел, открытых в мой адрес, очевидно, что я не смогу вернуться к работе. Настаивать на том, чтобы остаться в ожидании чего-то и цепляться за должность не закончится ничем хорошим ни для меня, ни для федерации, ни для испанского футбола. В том числе потому, что есть объективные вещи, препятствующие моему возвращению.

Время, которое я провел в руководстве, и, прежде всего, счастье, которое я испытал во главе федерации, останутся со мной. Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой кампании, и, прежде всего, я принимаю решение после того, как убедился, что мой уход поспособствует стабильности, которая позволит Европе и Африке оставаться едиными для того, чтобы получить право на проведение ЧМ-2030, что позволит нашей стране провести крупнейший турнир в мире.

Я должен смотреть вперед, в будущее. Сейчас есть вещи, которые меня серьезно волнуют. Я верю в правду и сделаю все для того, чтобы она победила. Мои дочери, семья и люди, которые меня любят, пострадали от чрезмерного преследования, а также от множества лжи, но верно и то, что на улицах с каждым днем все больше преобладает истина.

Крепко обнимаю всех работников, членов Ассамблеи, людей из федераций и просто людей из футбола, и желаю им удачи. Спасибо всем за то, что поддерживали в такое время».

В чем суть скандала?

Мы уже писали об этом здесь, кратко напомним.

20 августа женская сборная Испании обыграла в финале ЧМ Англию (1:0), а на церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо. Момент очень быстро завирусился в соцсетях, а сама Эрмосо, когда празднование уже переместилось в раздевалку, в прямой трансляции в соцсетях комментировала поцелуй так: «Эй, мне это не понравилось, но что оставалось делать?»

Позже Луис сам пришел в раздевалку. Сказал, что федерация оплатит команде поездку на Ибицу, а затем своеобразно пошутил, что там он сыграет свадьбу с Эрмосо. После шумной реакции в медиа Рубиалес извинился, но градус это не снизило. Против функционера выступил даже испанский премьер.

25 августа состоялось заседание Ассамблеи, на котором Рубиалес мог подать в отставку, но не сделал этого. Общество отреагировало очень бурно: Касильяс назвал это «позорищем», Эрмосо выступила с отдельным заявлением, а более 80 футболисток отказались играть за Испанию.

Теперь для Рубиалеса все кончено: он уходит с поста президента испанской федерации футбола. Временно исполняющий обязанности – по-прежнему Педро Роча.

Фото: Noe Llamas/Keystone Press Agency/Global Look Press