  Ромарио: «Между Винисиусом и Ямалем выбрал бы Ламина. Он один из самых талантливых игроков нового поколения – у него исключительная техника»
Ромарио: «Между Винисиусом и Ямалем выбрал бы Ламина. Он один из самых талантливых игроков нового поколения – у него исключительная техника»

Бывший футболист «Барселоны» Ромарио предпочел Ламина Ямаля Винисису.

«Между Винисиусом и Ламином я бы выбрал Ламина.

Мне очень нравится Ямаль. Он один из самых талантливых игроков нового поколения молодых футболистов в мире.

Уверен, что у него может быть исключительная карьера. В основном потому, что он играет за отличный клуб. Партнеры по команде очень уважают его, они знают, что он может изменить ход матча.

У него исключительная техника. Кроме того, он умеет забивать голы», – заявил Ромарио в разговоре с Икером Касильясом.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Ямаль потому что играет и в сборной, и в клубе. Не может игрок экстра-класса позорно играть за свою сборную.
Ответ Артёмио Матюшенко
Сразу вспоминается лига наций, когда он наболаболил до матча с Португалией, а сам пропал в матче
Эль-Хаджи Диуф поделился мнением о Ламине Ямале, которым он восхищается, в интервью @football_fr:
«Я поклонник талантливых и креативных игроков, способных в одиночку выигрывать матчи. Ламин Ямал — это Диуф, Марадона, Зидан. В нём есть всё от великих футболистов»

https://x.com/i/status/2036415720347591087
Что себе позволяет этот расист?
Ямаль >>>винисиус
Выбор Ромарио это выбор Ромарио, имеет полное право на мнение, тут даже скидка за клубную пристрастность не нужна. Ламин действительно очень классный игрок. Единственное, напрашивается вопрос: какой смысл проводить параллели с Винисиусом и сравнивать их с Ямалем, акцентированно выделяя последнего как одного из топ-игроков поколения, если это игроки разных поколений?
Ответ xDe xDe
Согласен. Вопрос один пока, сможет ли ямаль держать такой уровень столько сезонов/подряд :)
Ответ xDe xDe
Оба играют одновременно, в том числе играют друг против друга. Вот напрямую сравнивать Ямаля с Ромарио не получится, э а этих двоих вполне
Наверное Касильяс офигел от ответа. Ведь экс и нынешние игроки Мадрида выбирают Винисиуса в споре с Роналдиньо.
Банан в спину от соотечественника.
