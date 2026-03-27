Ромарио: «Между Винисиусом и Ямалем выбрал бы Ламина. Он один из самых талантливых игроков нового поколения – у него исключительная техника»

Ромарио предпочел Ламина Ямаля Винисису.

Бывший футболист «Барселоны» Ромарио предпочел Ламина Ямаля Винисису.

«Между Винисиусом и Ламином я бы выбрал Ламина.

Мне очень нравится Ямаль . Он один из самых талантливых игроков нового поколения молодых футболистов в мире.

Уверен, что у него может быть исключительная карьера. В основном потому, что он играет за отличный клуб. Партнеры по команде очень уважают его, они знают, что он может изменить ход матча.

У него исключительная техника. Кроме того, он умеет забивать голы», – заявил Ромарио в разговоре с Икером Касильясом.