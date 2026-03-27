Сафонов сыграет за сборную России в матче с Никарагуа. Об этом сообщил Карпин: «Выйдет в основе, а дальше посмотрим»

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов выйдет в основном составе сборной России на товарищеский матч с Никарагуа .

– Матвей Сафонов сыграет в предстоящей встрече?

– Выйдет в основе, а дальше посмотрим, – сообщил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин .

Сборная России в рамках BetBoom товарищеских матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.