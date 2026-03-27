Сафонов сыграет за сборную России в матче с Никарагуа. Об этом сообщил Карпин: «Выйдет в основе, а дальше посмотрим»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в основном составе сборной России на товарищеский матч с Никарагуа.
– Матвей Сафонов сыграет в предстоящей встрече?
– Выйдет в основе, а дальше посмотрим, – сообщил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.
Сборная России в рамках BetBoom товарищеских матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
Почему комментарии по вратарю дает Карпин, а не жулик-многоженец, который за все ответственный?
Зачем? Зачем его вообще вызвали? И Агкацева тоже. Было бы достаточно Бориско, Адамова и Митрюшкина. Каждый отыграл бы по 60 минут в двух матчах и нормально.
Сандинисты хоть раз до его ворот дойдут или нет?
