Малком: «Обожаю «Зенит» и Россию. Однажды могу вернуться – уже говорил об этом с Семаком и другими. Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год»

Малком: обожаю «Зенит» и Россию, однажды могу вернуться.

Бывший игрок «Зенита » Малком сказал, что когда-нибудь может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

29-летний бразилец выступал за команду с 2019 по 2023 год, после чего перешел в «Аль-Хилаль ». Его контракт с саудовским клубом действует до завершения сезона-2026/27.

«Обожаю «Зенит». Четыре года в Санкт‑Петербурге – самые счастливые годы моей карьеры.

Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь [в «Зенит»] – уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся.

Не сейчас, разумеется, потому что сейчас у меня действующий контракт с «Аль‑Хилалем» и я должен отработать его до конца. Но возможность для возвращения сохраняется. Я и моя жена обожаем Санкт‑Петербург и Россию.

Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Мы выиграли вообще все. Многое из того, что мы пережили с «Зенитом», останется со мной на всегда», – сказал Малком .