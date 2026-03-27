  • Малком: «Обожаю «Зенит» и Россию. Однажды могу вернуться – уже говорил об этом с Семаком и другими. Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год»
7

Малком: «Обожаю «Зенит» и Россию. Однажды могу вернуться – уже говорил об этом с Семаком и другими. Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год»

Малком: обожаю «Зенит» и Россию, однажды могу вернуться.

Бывший игрок «Зенита» Малком сказал, что когда-нибудь может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. 

29-летний бразилец выступал за команду с 2019 по 2023 год, после чего перешел в «Аль-Хилаль». Его контракт с саудовским клубом действует до завершения сезона-2026/27. 

«Обожаю «Зенит». Четыре года в Санкт‑Петербурге – самые счастливые годы моей карьеры.

Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь [в «Зенит»] – уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся.

Не сейчас, разумеется, потому что сейчас у меня действующий контракт с «Аль‑Хилалем» и я должен отработать его до конца. Но возможность для возвращения сохраняется. Я и моя жена обожаем Санкт‑Петербург и Россию.

Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Мы выиграли вообще все. Многое из того, что мы пережили с «Зенитом», останется со мной на всегда», – сказал Малком

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал «Зенита» в YouTube
Наш русский парень Малков
Ответ Спартак сила
Наш русский парень Малков
Григорий?
Малком спокойно может играть до 36-38 лет на высоком уровне.
ну так то иностранцы, а то ты - русский парень!!!!
Через полтора сезона свободный агент)
Хотя есть ощущение, что в пустыне ему предложат новый контракт, возможно и с другим Аль, но в той же системе
Семак о «Зените»: «Хорошо бы найти кого‑то, как Халк, Малком, Витцель, но даже им требовалось время. Наш чемпионат не так прост, как может показаться»
22 марта, 16:35
Агент Малкома о возвращении в «Зенит» зимой: «Он любит Россию, но это невозможно. «Аль-Хилаль» не продает игрока»
17 ноября 2025, 12:59
Канчельскис о Малкоме в «Зените»: «Он хочет вернуться, потому что в Питере его все любили, гладили по головке, рассказывали, какой он хороший. В Саудовской Аравии надо доказывать»
7 июля 2025, 13:10
