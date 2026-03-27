Мбаппе о 2:1 с Бразилией: «Для сборной Франции это был не просто товарищеский матч. Но много выводов делать не стоит. Не собираюсь лицемерить и говорить, что это был финал ЧМ»

Килиан Мбаппе: не собираюсь говорить, что матч с Бразилией – это финал ЧМ.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе над сборной Бразилии (2:1) в товарищеском матче.

27-летний нападающий «Реала» отыграл 66 минут и стал автором первого гола французов.

«Я футболист. Все, чего я хочу, это постоянно быть на поле и играть. Это грандиозный матч. Я стараюсь никогда не преуменьшать тот факт, что мне выпала привилегия находиться на поле.

Для нас это был не просто товарищеский матч. Мы очень уважаем Бразилию. Это была возможность увидеть, на каком уровне мы находимся. Конечно, не стоит делать слишком много выводов из этого матча.

Я не собираюсь лицемерить и говорить, что это был финал чемпионата мира. Но здорово, что мы провели такой матч.

Мы показали хороший ритм. В нашей игре была мобильность. Много движения, много креативности. Нам удалось создать много моментов и быть надежными в остальном. Мы движемся вперед», – сказал Мбаппе.

