11 комментариев

Есть приличные, есть совсем старые и мелкие.

Чемпионат Саудовской Аравии уже трещит от количества звезд: Роналду, Бензема, Фирмино, Малком и другие. Про их зарплаты мы знаем, а вот что в Саудовской Аравии с условиями – на каких аренах сыграют лучшие футболисты мира?

Изучаем!

«Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» (Эр-Рияд): Международный стадион имени Короля Фахда

Кто сыграет: Малком, Неймар (?), Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Эвер Банега («Аль-Шабаб»).

Подробнее о главном стадионе Саудовской Аравии мы писали здесь, вспомним главное.

Его построили еще в 1987-м к молодежному ЧМ-1989, на который приехали сборная СССР с Кирьяковым, Онопко, Стауче, Саленко и Тетрадзе. Правда, на стадионе Короля Фахда команда не сыграла – все матчи провела в Джидде.

В 1992-м Саудовская Аравия приняла Кубок короля Фахда – прародителя Кубка конфедераций. На премьере встретились победители континентальных турниров без Европы: Аргентина, Кот-д’Ивуар, США и хозяева. Все матчи прошли на стадионе Короля Фахда, в финале Аргентина обыграла как раз Саудовскую Аравию – 3:1. Через три года здесь собрались датчане, японцы, мексиканцы, нигерийцы и аргентинцы. В финале снова была Аргентина, но на этот раз она проиграла Дании – 0:2.

В 97-м сыграли уже полноценный Кубок конфедераций, под таким названием, выиграла Бразилия – 6:0 в финале с Австралией. На турнире сыграли Роналдо, Ривалдо, Зе Роберто, Кафу, Дида, Недвед, Рекоба и другие.

«Аль-Наср» (Эр-Рияд): «Мрсул Парк, он же KSU Stadium

Кто сыграет: Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозович.

Открыт в 2015-м, принадлежит государственному Университету короля Сауда и вмещает около 25 тысяч человек. Первый стадион в Эр-Рияде без беговых дорожек.

Главная особенность «Мрсул Парк» – в зависимости от цвета солнца благодаря металлической перфорированной оболочке стадион может выглядеть коричневым или золотым.

«Аль-Иттифак» (Эд-Даммам): Стадион имени принца Мухаммеда бин Фахда

Кто сыграет: Джордан Хендерсон, Мусса Дембеле, Витиньо + тренер Стивен Джеррард.

Арена названа в честь бывшего губернатора провинции Эш-Шаркия, это на востоке страны. Первый футбольный стадион в регионе – построен еще в 1973-м. Расположен близко к берегу Персидского залива в городе Эд-Даммам – пятом по населению в стране.

«Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» (Джидда): «Король Абдалла Спортс Сити»

Кто сыграет: Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо («Аль-Иттихад»), Эдуар Менди, Рияд Будебуз, Франк Кессиэ, Аллан Сен-Максимен, Роберто Фирмино, Рияд Марез («Аль-Ахли»).

Крупнейший стадион в Джидде и второй в Саудовской Аравии – больше только имени Короля Фахда. Свежий, открыт в 2014-м, один из самых технологичных в стране.

Рекорд по посещаемости поставили сразу же на матче открытия: 62 241 человек.

«Абха», «Дамак» (Абха): Стадион имени принца Султана бин Абдулазиза

Кто сыграет: Гжегож Крыховяк, Фелипе Кайседо («Абха»).

20-тысячник принадлежит министерству спорта, он назван в честь бывшего наследного принца Саудовской Аравии (2005 – 2011) и многолетнего министра обороны и авиации Султана бин Абдулазиза. На арене проводили международные товарищеские турниры, приглашали европейские клубы – но не топов, уровня «Болоньи».

«Аль-Вахда» (Мекка): Стадион имени короля Абдель Азиза

Крупнейший стадион в Мекке, на 38 тысяч. Турки Аль-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии и советник при королевской канцелярии, дал стадиону название Fire Stadium – «Огненный стадион», оно прижилось. Главный вопрос, связанный со стадионом – почему там вообще можно играть немусульманам, это же Мекка. Разбирались здесь на примере Роналду.

«Аль-Хазем» (Эр-Расс): Стадион «Аль-Хазем»

Стадион «Аль-Хазем» вмещает всего тысячи зрителей – он самый маленький в чемпионате. Когда министерство спорта Саудовской Аравии его строило, очевидно, и близко не предполагали, какие звезды будут сюда приезжать.

«Аль-Раэд», «Аль-Таавун» (Бурайда): «Король Абдулла Спорт Сити»

25-тысячник построен еще в 1982-м, его открывал местный «Аль-Таавун», а первый официальный гол в истории арены – в свои ворота, его забили соперники из «Аль-Таи».

«Аль-Фатех» (Эль-Хаса): Стадион имени принца Абдуллы бин Джалави

Кто сыграет: Джейсон Денайер, Кристиан Тельо.

Построен в 1983-м, вмещает 19 550 человек. Этот стадион используют сразу 11 команд из разных лиг: но из элиты – только «Аль-Фатех».

«Аль-Халидж» (Эль-Катиф): Стадион имени принца Найифа

Назван в честь бывшего наследного принца Саудовской Аравии Найифа бин Абдулазиза (2011 – 2012). Расположен внутри полноценного спортивного городка рядом с мечетью, офисными и административными зданиями, спортивным залом, бассейном и общежитием. Вмещает 12 тысяч.

«Аль-Рияд» (Эр-Рияд): Стадион имени принца Турки бин Азиза

27-тысячник принадлежит Министерству спорта Саудовской Аравии, открыт в 1988-м.

«Аль-Таи» (Хаиль): Стадион имени принца Абдулазиза бин Мусаида

Один из старейших стадионов страны: построен еще в 1981-м, вмещает 20 тысяч зрителей. Как и Стадион имени принца Найифа, расположен внутри полноценного спортивного городка – вокруг полно инфраструктуры.

«Аль-Фейха» (Эль-Маджмаа): «Аль-Маджмаах Спортс Сити»

Кто сыграет: Фэшн Сакала.

Раньше назывался стадионом имени короля Салмана ибн Абдель Азиза, но в 2018-м имя поменяли. Работает с 1990-го, тоже маленький – всего на семь тысяч.

«Аль-Охдуд» (Найран): Стадион принца Хатлула

Кто сыграет: Соломон Кверквелия.

Тоже древняя по местным меркам арена, открыта в 1976-м, вмещает 12 тысяч. Кроме «Аль-Охдуда» здесь играет «Найран» из второй лиги Саудовской Аравии.

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Cottini; wikimedia.org