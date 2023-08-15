11 комментариев

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А где теперь играют Роналду, Бензема и другие звезды? Фотопрогулка по стадионам Саудовской Аравии

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Футбол Футбол

Есть приличные, есть совсем старые и мелкие.

Чемпионат Саудовской Аравии уже трещит от количества звезд: Роналду, Бензема, Фирмино, Малком и другие. Про их зарплаты мы знаем, а вот что в Саудовской Аравии с условиями – на каких аренах сыграют лучшие футболисты мира? 

Изучаем!

«Аль-Хилаль», «Аль-Шабаб» (Эр-Рияд): Международный стадион имени Короля Фахда

Кто сыграет: Малком, Неймар (?), Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Эвер Банега («Аль-Шабаб»).

Подробнее о главном стадионе Саудовской Аравии мы писали здесь, вспомним главное.

Его построили еще в 1987-м к молодежному ЧМ-1989, на который приехали сборная СССР с Кирьяковым, Онопко, Стауче, Саленко и Тетрадзе. Правда, на стадионе Короля Фахда команда не сыграла – все матчи провела в Джидде.

В 1992-м Саудовская Аравия приняла Кубок короля Фахда – прародителя Кубка конфедераций. На премьере встретились победители континентальных турниров без Европы: Аргентина, Кот-д’Ивуар, США и хозяева. Все матчи прошли на стадионе Короля Фахда, в финале Аргентина обыграла как раз Саудовскую Аравию – 3:1. Через три года здесь собрались датчане, японцы, мексиканцы, нигерийцы и аргентинцы. В финале снова была Аргентина, но на этот раз она проиграла Дании – 0:2.

В 97-м сыграли уже полноценный Кубок конфедераций, под таким названием, выиграла Бразилия – 6:0 в финале с Австралией. На турнире сыграли Роналдо, Ривалдо, Зе Роберто, Кафу, Дида, Недвед, Рекоба и другие.

«Аль-Наср» (Эр-Рияд): «Мрсул Парк, он же KSU Stadium

Кто сыграет: Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозович.

Открыт в 2015-м, принадлежит государственному Университету короля Сауда и вмещает около 25 тысяч человек. Первый стадион в Эр-Рияде без беговых дорожек.

Главная особенность «Мрсул Парк» – в зависимости от цвета солнца благодаря металлической перфорированной оболочке стадион может выглядеть коричневым или золотым.

«Аль-Иттифак» (Эд-Даммам): Стадион имени принца Мухаммеда бин Фахда

Кто сыграет: Джордан Хендерсон, Мусса Дембеле, Витиньо + тренер Стивен Джеррард.

Арена названа в честь бывшего губернатора провинции Эш-Шаркия, это на востоке страны. Первый футбольный стадион в регионе – построен еще в 1973-м. Расположен близко к берегу Персидского залива в городе Эд-Даммам – пятом по населению в стране.

«Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» (Джидда): «Король Абдалла Спортс Сити»

Кто сыграет: Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо («Аль-Иттихад»), Эдуар Менди, Рияд Будебуз, Франк Кессиэ, Аллан Сен-Максимен, Роберто Фирмино, Рияд Марез («Аль-Ахли»).

Крупнейший стадион в Джидде и второй в Саудовской Аравии – больше только имени Короля Фахда. Свежий, открыт в 2014-м, один из самых технологичных в стране.

Рекорд по посещаемости поставили сразу же на матче открытия: 62 241 человек.

«Абха», «Дамак» (Абха): Стадион имени принца Султана бин Абдулазиза

Кто сыграет: Гжегож Крыховяк, Фелипе Кайседо («Абха»).

20-тысячник принадлежит министерству спорта, он назван в честь бывшего наследного принца Саудовской Аравии (2005 – 2011) и многолетнего министра обороны и авиации Султана бин Абдулазиза. На арене проводили международные товарищеские турниры, приглашали европейские клубы – но не топов, уровня «Болоньи».

«Аль-Вахда» (Мекка): Стадион имени короля Абдель Азиза

Крупнейший стадион в Мекке, на 38 тысяч. Турки Аль-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии и советник при королевской канцелярии, дал стадиону название Fire Stadium – «Огненный стадион», оно прижилось. Главный вопрос, связанный со стадионом – почему там вообще можно играть немусульманам, это же Мекка. Разбирались здесь на примере Роналду.

«Аль-Хазем» (Эр-Расс): Стадион «Аль-Хазем»

Стадион «Аль-Хазем» вмещает всего тысячи зрителей – он самый маленький в чемпионате. Когда министерство спорта Саудовской Аравии его строило, очевидно, и близко не предполагали, какие звезды будут сюда приезжать.

«Аль-Раэд», «Аль-Таавун» (Бурайда): «Король Абдулла Спорт Сити»

25-тысячник построен еще в 1982-м, его открывал местный «Аль-Таавун», а первый официальный гол в истории арены – в свои ворота, его забили соперники из «Аль-Таи».

«Аль-Фатех» (Эль-Хаса): Стадион имени принца Абдуллы бин Джалави

Кто сыграет: Джейсон Денайер, Кристиан Тельо.

Построен в 1983-м, вмещает 19 550 человек. Этот стадион используют сразу 11 команд из разных лиг: но из элиты – только «Аль-Фатех».

«Аль-Халидж» (Эль-Катиф): Стадион имени принца Найифа

Назван в честь бывшего наследного принца Саудовской Аравии Найифа бин Абдулазиза (2011 – 2012). Расположен внутри полноценного спортивного городка рядом с мечетью, офисными и административными зданиями, спортивным залом, бассейном и общежитием. Вмещает 12 тысяч.

«Аль-Рияд» (Эр-Рияд): Стадион имени принца Турки бин Азиза

27-тысячник принадлежит Министерству спорта Саудовской Аравии, открыт в 1988-м.

«Аль-Таи» (Хаиль): Стадион имени принца Абдулазиза бин Мусаида

Один из старейших стадионов страны: построен еще в 1981-м, вмещает 20 тысяч зрителей. Как и Стадион имени принца Найифа, расположен внутри полноценного спортивного городка – вокруг полно инфраструктуры.

«Аль-Фейха» (Эль-Маджмаа): «Аль-Маджмаах Спортс Сити»

Кто сыграет: Фэшн Сакала.

Раньше назывался стадионом имени короля Салмана ибн Абдель Азиза, но в 2018-м имя поменяли. Работает с 1990-го, тоже маленький – всего на семь тысяч.

«Аль-Охдуд» (Найран): Стадион принца Хатлула

Кто сыграет: Соломон Кверквелия.

Тоже древняя по местным меркам арена, открыта в 1976-м, вмещает 12 тысяч. Кроме «Аль-Охдуда» здесь играет «Найран» из второй лиги Саудовской Аравии.

Роналду – в «Аль-Насре», Малком – в «Аль-Хилале». Почему везде аль?

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Cottini; wikimedia.org

11 комментариев

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Андрей Богдановский
Серьёзно, сначала я делаю статью, после выходит ваша такая же🧐 и уже не первый раз такое
+8
0
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Dmitry Shaolin
Стадионы не в честь принцев есть?
+2
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Тот самый Олд
Ответ Андрей Богдановский
Серьёзно, сначала я делаю статью, после выходит ваша такая же🧐 и уже не первый раз такое
своровать контент у блогера, понимаю...
+2
0
+2
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Пацанчик реальный
Только два хороших стадиона!Наверное они в ближайшее пару лет начнут их обновлять!
+1
0
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Тракторыст
Ни один стадион не пригоден для просмотра футбола, даже где нет беговых дорожек, угол наклона трибун такой что нет панорамы поля, всем зрителям будет неудобно. Такое впечатление что вместимость делали для галочки, наверно туда и ходят не на футбол смотреть.
+1
0
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НАВАЛЬНЫЙ
Я так понимаю, деревья там не в почёте. Уж пальмы то могут расти.
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-1
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Soap74
ну это примерно как Динамо в 2005 привезло звёзд играть на стадионе в Петровском парке
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gerudes
На вид как в РПЛ в начале нулевых.
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bro0da
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Я так понимаю, деревья там не в почёте. Уж пальмы то могут расти.
Вся Аравия это большая песочница.
0
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joseph.kowalsky
Ответ Пацанчик реальный
Только два хороших стадиона!Наверное они в ближайшее пару лет начнут их обновлять!
У Мбаппе возьмут денег в долг?
0
0
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Пацанчик реальный
Ответ joseph.kowalsky
У Мбаппе возьмут денег в долг?
Нет,у Дзюбы!
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