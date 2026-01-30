  • Спортс
  «Реал» сыграет с «Бенфикой», «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Ювентус» встретится с «Галатасараем». Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов
370

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов.

В дополнительном раунде плей-офф примут участие клубы, занявшие на общем этапе места с 9-го по 24-е.

Пары стыковых матчей

«Боруссия» – «Аталанта»

«Байер» – «Олимпиакос»

«Ювентус» – «Галатасарай»

«Атлетико» – «Брюгге»

«Ньюкасл» – «Карабах»

«ПСЖ» – «Монако»

«Реал» – «Бенфика»

«Интер» – «Буде-Глимт»

При жеребьевке клубы были объединены по двое на основе их положения по итогам общего этапа, сформировав четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в таблице – «Реал» и «Интер», «ПСЖ» и «Ньюкасл», «Ювентус» и «Атлетико», «Аталанта» и «Байер») и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции – «Боруссия» Дортмунд и «Олимпиакос», «Брюгге» и «Галатасарай», «Монако» и «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика»).

Клубы в каждой сеяной паре попали в сетку плей-офф, где сыграют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

Первые стыковые матчи пройдут 17/18 февраля, ответные – 24/25 февраля.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов общего этапа. Жеребьевка этой стадии запланирована на 27 февраля.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39890 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
370 комментариев
Бенфике желаю свою мадридскую сладкую булочку 👍
Ответ Raindrop Drop Top
Бенфике желаю свою мадридскую сладкую булочку 👍
Комментарий скрыт
Ответ Zakir Velilhanov
Комментарий скрыт
Согласен, надо ставить как в матче Реал-Сельта, чтоб камерунский охотник за рекордами и играющий тренер по совместительству был доволен🙌
Заходишь почитать мысли о жеребьёвке, о раскладах. А тут: -Реал купит жеребьевку как всегда
- Нет. Это Барса покупает всегда
-Нет. Реал
- Нет. Барселона
ТЬФУ
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Заходишь почитать мысли о жеребьёвке, о раскладах. А тут: -Реал купит жеребьевку как всегда - Нет. Это Барса покупает всегда -Нет. Реал - Нет. Барселона ТЬФУ
Здесь 90% больных людей с ярым синдромом защиты клубов к которым они имеют 0 отношения
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Заходишь почитать мысли о жеребьёвке, о раскладах. А тут: -Реал купит жеребьевку как всегда - Нет. Это Барса покупает всегда -Нет. Реал - Нет. Барселона ТЬФУ
Комментарий скрыт
Бенфика Реал Мадрид
🔥 🔥🔥
Жозе умоляю 🙏🙏🙏
Войди в историю пожалуйста
Ответ Mars1104
Бенфика Реал Мадрид 🔥 🔥🔥 Жозе умоляю 🙏🙏🙏 Войди в историю пожалуйста
Комментарий удален модератором
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
без Асенсио и Родриго , ох тяжко будет
У Бенфики есть шанс, Винисиус не очень опытный тренер.
Ответ Кино Музыка
У Бенфики есть шанс, Винисиус не очень опытный тренер.
опять рэйсизм, как я устал от него..
На хрена тогда вообще жеребьёвка?Играли бы 9 с 24, 10 с 23 и т.д..
Ответ Rjbson
На хрена тогда вообще жеребьёвка?Играли бы 9 с 24, 10 с 23 и т.д..
чтобы соперников заранее не подгадывали
Ответ Rjbson
На хрена тогда вообще жеребьёвка?Играли бы 9 с 24, 10 с 23 и т.д..
Комментарий удален пользователем
Кажется сошлось всё, что могло, тут и Реал - Бенфика, и ПСЖ - Монако )
Ответ guizzy
Кажется сошлось всё, что могло, тут и Реал - Бенфика, и ПСЖ - Монако )
Ещё Боруссия - Байер не хватило до полноты картины)
Ответ toxa_gas
Ещё Боруссия - Байер не хватило до полноты картины)
Они не могли встретиться
Весь адекватный мир за Бенфику ! И в частности славянский мир ! )) ведь там в Бенфике много наших)) : Толя Трубин, Даль)) Жора Судаков, Николай Отаменди, Антон Силва, Саша Ба, Реалке дубль оформил Андрей Скелеруп, также Иванович, Иван Лима и в атаке Иван Павлидис )) ну и тренеришка Йозэ Марина ))
Ответ Человек1991
Весь адекватный мир за Бенфику ! И в частности славянский мир ! )) ведь там в Бенфике много наших)) : Толя Трубин, Даль)) Жора Судаков, Николай Отаменди, Антон Силва, Саша Ба, Реалке дубль оформил Андрей Скелеруп, также Иванович, Иван Лима и в атаке Иван Павлидис )) ну и тренеришка Йозэ Марина ))
😄👍..
Ответ Человек1991
Весь адекватный мир за Бенфику ! И в частности славянский мир ! )) ведь там в Бенфике много наших)) : Толя Трубин, Даль)) Жора Судаков, Николай Отаменди, Антон Силва, Саша Ба, Реалке дубль оформил Андрей Скелеруп, также Иванович, Иван Лима и в атаке Иван Павлидис )) ну и тренеришка Йозэ Марина ))
Да и президент у них Костя Руи 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Как я рад. Снова этим нытикам Бенфика попалась.))
Ответ Александр Гринчук
Как я рад. Снова этим нытикам Бенфика попалась.))
Комментарий скрыт
Ответ yrok77
Комментарий скрыт
У них лучше тренер как минимум, дисциплина в команде , вера после 4:2, им играть проще, на них морально давление в разы меньше, чем на Реал, можно еще продолжить …
Ну тут объективно назревает финал Бенфика - Интер. Жозе должен сыграть со всеми своими бывшими.
Ответ Denosaur
Ну тут объективно назревает финал Бенфика - Интер. Жозе должен сыграть со всеми своими бывшими.
Шикарный финал, без шуток
Ответ Denosaur
Ну тут объективно назревает финал Бенфика - Интер. Жозе должен сыграть со всеми своими бывшими.
Интер от Буде отлетит
ааааа Бенфика Реал!! классико!))
