⚡ «Реал» сыграет с «Бенфикой», «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина, «Ювентус» встретится с «Галатасараем». Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов.

В дополнительном раунде плей-офф примут участие клубы, занявшие на общем этапе места с 9-го по 24-е.

Пары стыковых матчей

«Боруссия» – «Аталанта»

«Байер» – «Олимпиакос»

«Ювентус» – «Галатасарай»

«Атлетико» – «Брюгге»

«Ньюкасл» – «Карабах»

«ПСЖ» – «Монако»

«Реал» – «Бенфика»

«Интер» – «Буде-Глимт»

При жеребьевке клубы были объединены по двое на основе их положения по итогам общего этапа, сформировав четыре сеяные пары (клубы на 9-й и 10-й, 11-й и 12-й, 13-й и 14-й, 15-й и 16-й позициях в таблице – «Реал» и «Интер», «ПСЖ » и «Ньюкасл», «Ювентус» и «Атлетико», «Аталанта» и «Байер») и четыре несеяные пары (17-я и 18-я, 19-я и 20-я, 21-я и 22-я, 23-я и 24-я позиции – «Боруссия» Дортмунд и «Олимпиакос», «Брюгге» и «Галатасарай», «Монако » и «Карабах », «Буде-Глимт» и «Бенфика»).

Клубы в каждой сеяной паре попали в сетку плей-офф, где сыграют против клубов в каждой несеяной паре: клубы с 9-й или 10-й позиции против клубов с 23-й или 24-й позиций и так далее: 11/12 против 21/22, 13/14 против 19/20 и 15/16 против 17/18.

Первые стыковые матчи пройдут 17/18 февраля, ответные – 24/25 февраля.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов общего этапа. Жеребьевка этой стадии запланирована на 27 февраля.