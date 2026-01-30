Каррагер недоволен новой ЛЧ: «Ливерпуль» стал 1-м и получил «ПСЖ», сейчас 3-й – «Атлетико», «Ювентус», с меня хватит! Никогда не видел команд, которым бы везло с жеребьевкой, как «Сити»

Каррагер недоволен новой ЛЧ: «Ливерпуль» стал 1-м и получил «ПСЖ».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер недоволен новым форматом Лиги чемпионов из-за того, какие соперники достаются команде в плей-офф.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял первое место по итогам общего этапа и напрямую вышел в 1/8 финала, где вылетел от «ПСЖ » (1:0, 0:1, пенальти – 1:4). В этом сезоне «красные» стали третьими и также обеспечили себе участие в 1/8 финала, где сыграют с «Брюгге», «Галатасараем », «Ювентусом » или «Атлетико».

– Я посмотрел потенциальных соперников «Ливерпуля », ей-богу, с меня хватит этого нового формата! Мы заняли первое место в прошлом сезоне и получили «ПСЖ», мы стали третьими сейчас и, только послушайте, – «Атлетико», «Брюгге », «Галатасарай», «Ювентус». И это мы стали третьими!

– Но вы же могучий «Ливерпуль», – сказал бывший защитник «Ман Сити» Майка Ричардс.

– Я знаю, но я говорю о том, что если ты занимаешь третье место, ты не можешь получить таких соперников, ты не можешь получить «Атлетико » и «Ювентус».

Знаете, я никогда в жизни не встречал команду, которой так везло бы с жеребьевкой, как «Манчестер Сити». Они каждый год выходят в финал Кубка Англии и играют только с командами из Лиги 2 (четвертый английский дивизион – Спорт’‘), – сказал Каррагер в эфире CBS Sport.

Ведущий Нико Кантор сообщил: «На самом деле «Сити» сыграет [в 1/8 финала] с одной из этих команд: «Бенфика», «Буде-Глимт», «Интер» или «Реал Мадрид».

После этого Каррагер рассмеялся, сказал «я согласен» и пожал руку Ричардсу.