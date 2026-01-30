  • Спортс
  • Каррагер недоволен новой ЛЧ: «Ливерпуль» стал 1-м и получил «ПСЖ», сейчас 3-й – «Атлетико», «Ювентус», с меня хватит! Никогда не видел команд, которым бы везло с жеребьевкой, как «Сити»
104

Каррагер недоволен новой ЛЧ: «Ливерпуль» стал 1-м и получил «ПСЖ», сейчас 3-й – «Атлетико», «Ювентус», с меня хватит! Никогда не видел команд, которым бы везло с жеребьевкой, как «Сити»

Каррагер недоволен новой ЛЧ: «Ливерпуль» стал 1-м и получил «ПСЖ».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер недоволен новым форматом Лиги чемпионов из-за того, какие соперники достаются команде в плей-офф.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял первое место по итогам общего этапа и напрямую вышел в 1/8 финала, где вылетел от «ПСЖ» (1:0, 0:1, пенальти – 1:4). В этом сезоне «красные» стали третьими и также обеспечили себе участие в 1/8 финала, где сыграют с «Брюгге», «Галатасараем», «Ювентусом» или «Атлетико».

– Я посмотрел потенциальных соперников «Ливерпуля», ей-богу, с меня хватит этого нового формата! Мы заняли первое место в прошлом сезоне и получили «ПСЖ», мы стали третьими сейчас и, только послушайте, – «Атлетико», «Брюгге», «Галатасарай», «Ювентус». И это мы стали третьими!

– Но вы же могучий «Ливерпуль», – сказал бывший защитник «Ман Сити» Майка Ричардс.

– Я знаю, но я говорю о том, что если ты занимаешь третье место, ты не можешь получить таких соперников, ты не можешь получить «Атлетико» и «Ювентус».

Знаете, я никогда в жизни не встречал команду, которой так везло бы с жеребьевкой, как «Манчестер Сити». Они каждый год выходят в финал Кубка Англии и играют только с командами из Лиги 2 (четвертый английский дивизион – Спорт’‘), – сказал Каррагер в эфире CBS Sport.

Ведущий Нико Кантор сообщил: «На самом деле «Сити» сыграет [в 1/8 финала] с одной из этих команд: «Бенфика», «Буде-Глимт», «Интер» или «Реал Мадрид».

После этого Каррагер рассмеялся, сказал «я согласен» и пожал руку Ричардсу.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сити так везёт с жеребьевкой что каждый год играют с Реалом
Ответ zzzeeerrrooo
Сити так везёт с жеребьевкой что каждый год играют с Реалом
С учетом 2020-го уже 6-й раз может быть. Но Каррагер считает, что им везет)
Ответ zzzeeerrrooo
Сити так везёт с жеребьевкой что каждый год играют с Реалом
Ну во внутренних кубках реально с соперниками зачастую везет
А кого он хотел бы получить? Формат давно определён. Чего не так. Брюгге, Сарай, Юве, Атлетико -- могло быть и хуже. Если Ливер чего-то достоин, то какие проблемы!
Ответ Evgen Vynokurov
А кого он хотел бы получить? Формат давно определён. Чего не так. Брюгге, Сарай, Юве, Атлетико -- могло быть и хуже. Если Ливер чего-то достоин, то какие проблемы!
Середняков каких-нибудь. Что-то типо Реала
Ответ Vanila Panda
Середняков каких-нибудь. Что-то типо Реала
Середняку дважды слили в финале, еще бывали поражения и в плей-офф)
Мансити, буквально, каждый год играет с Реалом и 50% шанс, что сыграет и в этом. Тем временем Каррагер "Как же Мансити везет каждый год"
Ответ Карен Григорян
Мансити, буквально, каждый год играет с Реалом и 50% шанс, что сыграет и в этом. Тем временем Каррагер "Как же Мансити везет каждый год"
Ну в принципе для Сити жребий с Реалом будет большой удачей)
Ответ VuNePonimaete
Ну в принципе для Сити жребий с Реалом будет большой удачей)
Вряд ли, ведь Сити в этом сезоне такой же проблемный, как и Реал.
Он хотел получить Карабах или Актобе, но придётся из-за страшной несправедливости в самом престижном турнире в Европе, играть с Атлетами мли Юве.
Ответ Gleboglobin
Он хотел получить Карабах или Актобе, но придётся из-за страшной несправедливости в самом престижном турнире в Европе, играть с Атлетами мли Юве.
Причем, нынешний Ювентус не сильнее Карабаха)
Ответ Андрей. С
Причем, нынешний Ювентус не сильнее Карабаха)
Комментарий удален модератором
Когда Ливерпуль получил ПСЖ это заслуга самого ПСЖ, валявшего дурака в групповом этапе, а то что сам Ливер был на ободах Каррагер конечно в расчёт не берёт.
Вот так вот, оказывается в ЛЧ придется с сильными командами играть... Беда.
Каррагер дебил , Сити достанeтся в 1/8 Интер - Реал , а в 1/4 Арс - Бавария
Ответ abrusevshii chechen
Каррагер дебил , Сити достанeтся в 1/8 Интер - Реал , а в 1/4 Арс - Бавария
сити в 1/4 никто не достанется
Ответ BlackBart
сити в 1/4 никто не достанется
Привет Ванга, я Нострадамус
Так это вина УЕФА что ПСЖ в прошлом году закончил 15-м? Так не подразумевается что команда завершившая 15-ми в моменте станет лучшей командой мира
Мне кажется, это странно жаловаться на жребий в ЛЧ. Единственная причина её существования - это чтобы лучшие играли с лучшими. Стремиться туда, чтобы потом жаловаться на сложные матчи - глупость какая-то.
Отличный формат, отставить нытье.
