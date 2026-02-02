Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Страсбур», «Лион» обыграл «Лилль»

В Лиге 1 прошли матчи 20-го тура.

«Ланс» обыграл «Гавр» (1:0) в стартовом матче 20-го тура Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина разгромил «Ренн» (4:0), а «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Парижем» (2:2).

В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Страсбур» (2:1).

Чемпионат Франции

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

