Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Страсбур», «Лион» обыграл «Лилль»

В Лиге 1 прошли матчи 20-го тура.

«Ланс» обыграл «Гавр» (1:0) в стартовом матче 20-го тура Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина разгромил «Ренн» (4:0), а «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Парижем» (2:2).

В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Страсбур» (2:1).

Чемпионат Франции

20-й тур

Лига 1 Франция. 20 тур
1 февраля 14:00, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
Абнер   Хатебур
90’
+1’
Эндрик   Карабец
90’
+1’
Мэйтленд-Найлз
90’
85’
Сантуш   Диауне
85’
Фернандес Пардо
Шулц   Имбер
82’
78’
Перро   Вердонк
68’
Феликс Коррейя   Жиру
68’
Мукау   Брухольм
61’
Мукау
46’
Нгой
2тайм
Перерыв
42’
Манди
  Нарти
37’
Лион
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Тессманн, Нарти, Морейра, Шулц, Эндрик
Запасные: Дескам, Мера, Карабец, Гомес Родригес, Хатебур, де Карвальо, Силва, Хамдани, Имбер
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Мбемба, Вердонк, Диауне, Алессандро, Буссадиа, Жиру, Баре, Бодар, Брухольм
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
1 февраля 16:15, Стадиум де Тулуз
Логотип домашней команды
Тулуза
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Осер
Матч окончен
89’
Синайоко
86’
Намасо   Мара
85’
Эль-Аззузи   Диуссе
85’
Менса   Око
80’
Овусу   Ахамада
Кассерес
74’
Коррейя да Силва   Эджума
74’
Сидибе   Мессали
73’
73’
Февр   Казимир
2тайм
Перерыв
34’
Намасо
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Деннум, Диоп, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Восса, Сауэр, Каманси, Бакуш, Мессали, Виньоло, Кумбасса, Эджума
1тайм
Осер:
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Овусу, Синайоко, Февр, Намасо
Запасные: Диуссе, Кулибали, Казимир, Де Персен, Сиве, Оппегор, Око, Ахамада, Мара
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
1 февраля 16:15, Стад Раймон Копа
Логотип домашней команды
Анже
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Мец
Матч окончен
86’
Куао   Мбала
Сбаи   Рао-Лисоа
81’
Мутон
80’
ван ден Бомен   Куркуль
69’
Питер   Койялипу
69’
68’
Траоре   Абуашвили
67’
Йегбе
59’
Балло-Туре   Колен
59’
Эн   Туре
58’
Мунонго   Деменге
Белькебла   Аруна
58’
Экоми   Анен
57’
2тайм
Перерыв
ван ден Бомен
31’
27’
Балло-Туре
  Мутон
25’
9’
Гбамен
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, ван ден Бомен, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Питер
Запасные: Куркуль, Биэнла, Капель, Койялипу, Анен, Бамба, Рао-Лисоа, Пона, Аруна
1тайм
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Стамбули, Мунонго, Цитаишвили, Эн, Диалло
Запасные: Абуашвили, И. Сане, Ба, Туре, Мбайе, Колен, Мбула, Деменге, Мбала
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
1 февраля 16:15, Альянц Ривьера
Логотип домашней команды
Ницца
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Брест
Матч окончен
Будауи
87’
84’
Дель Кастийо   Дина-Эбимбе
Диоп   Янссон
82’
Ваи   Луше
82’
74’
Кулибали   Диас
Ванхаутте   Будауи
73’
  Ваи
71’
70’
Лабо-Ласкари   Мбуп
Ванхаутте
68’
Чо   Оморуйи
67’
65’
Кулибали
  Абди
63’
Оппонг
57’
Абдул-Самед   Будаш
46’
2тайм
Перерыв
44’
Лабо-Ласкари
42’
Думбия
Ваи
33’
23’
  Думбия
15’
  Дель Кастийо
Абдул-Самед
13’
Ницца
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Клосс, Абдул-Самед, Ванхаутте, Диоп, Сансон, Чо, Ваи
Запасные: Луше, Будауи, Оморуйи, Бернардо, Ндомбеле, Янссон, Будаш, Желазовски, Диуф, Менди
1тайм
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Маецки, Ле Гуэн, Дина-Эбимбе, Диас, Зогбе, Ле Кардиналь, Тузар, Макалу, Мбуп
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
1 февраля 19:45, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Диегу Морейра
90’
+6’
Эль-Мурабет   Яссин
90’
+4’
Чилуэлл   Амо-Амейо
82’
81’
  Мендеш
75’
Хакими
Энсисо   Луиш
72’
60’
Барколя   Ли Кан Ин
59’
Меюлю   Дембеле
46’
Мбайе   Д. Дуэ
2тайм
Перерыв
  Г. Дуэ
27’
22’
  Меюлю
Паничелли
20’
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Уаттара, Эль-Мурабет, Энсисо, Годо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Юнссон, Омобамиделе, Амугу, Хойсберг, Луиш, Нанаси, Амо-Амейо, Яссин
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Меюлю, Мбайе
Запасные: Дро Фернандес, Шевалье, Люка Эрнандес, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Дембеле, Д. Дуэ, Забарный, Ли Кан Ин
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
30 января 19:45, Болларт-Делелис
Логотип домашней команды
Ланс
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Гавр
Матч окончен
Антоньо
90’
+8’
Товен   Сотока
90’
+5’
Саид   Сима
90’
+5’
90’
+4’
Загаду   Мамбимби
90’
+3’
Эбоно   Кетан
78’
Него   Дукуре
78’
Гурна-Дуат
Эдуар   Фофана
74’
70’
Зуауи   Пембеле
69’
Буфаль   Обугу
59’
Санганте   Мосенго
49’
Буфаль
2тайм
Перерыв
  Агиляр
45’
+1’
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Антоньо, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Айдара, Бермон, Фофана, Горжлен, Булатович, Сима, Челик, Сотока
1тайм
Гавр:
Мпаси, Санганте, Секо, Загаду, Ндиайе, Зуауи, Эбоно, Гурна-Дуат, Него, Буфаль, Сумаре
Запасные: Кешта, Кьереме, Мосенго, Дукуре, Диав, Пембеле, Мамбимби, Обугу, Кетан
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
31 января 16:00, Стад Жан Буэн
Логотип домашней команды
Париж
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
90’
+6’
Надир
  Кеббаль
90’
+4’
90’
+2’
Рульи
Камара   Жеббель
86’
  Иконе
82’
81’
Траоре
80’
Веа   Мурильо
79’
Тимбер   Надир
79’
Пайшао   Вермерен
72’
Медина
67’
Нванери   Траоре
67’
Обамеянг   Гуири
Гори   Оллила
64’
Крассо   Иконе
64’
Саймон   Колиошо
64’
53’
  Обамеянг
Максим Лопес   Мунеци
46’
2тайм
Перерыв
Максим Лопес
43’
18’
  Гринвуд
Париж
Трапп, Сангюи, Гори, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Саймон, Камара, Максим Лопес, Кеббаль, Крассо
Запасные: Мунеци, Жеббель, Нкамбадьо, Коппола, Иконе, Оллила, Маркетти, Лопес, Колиошо
1тайм
Марсель:
Рульи, Медина, Агерд, Балерди, Нванери, Гринвуд, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Веа, Обамеянг
Запасные: Гуири, Павар, Надир, Мурильо, Кондогбиа, О`Райли, Вермерен, де Ланге, Траоре
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
31 января 18:00, Стад дю Мустуа
Логотип домашней команды
Лорьян
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Нант
Матч окончен
90’
+1’
Кабелла
Куасси
90’
  Куасси
89’
88’
Юссеф
Абержель   Бамба
85’
Абержель
85’
84’
Антони Лопеш
78’
Сантонз   Акапандье
78’
Лепенан   Коклен
77’
Мохамед   Эль-Араби
Меите   Аджей
74’
Пажи   Дермэйн
74’
74’
  Аблин
Макенго   Авом
66’
Дьенг   Сумано
66’
61’
Леру   Ассумани
60’
Сиссоко   Каба
54’
Сантонз
51’
Сиссоко
2тайм
Перерыв
  Дьенг
32’
Дьенг
30’
Меите
16’
Лорьян
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Бамба, Сануси, Сумано, Аджей, Лоде, Мвука, Камара, Дермэйн, Авом
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Юссеф, Амьян, Кабелла, Аблин, Леру, Лепенан, Сиссоко, Сантонз, Мохамед
Запасные: Авазьем, Акапандье, Ассумани, Коклен, Каба, Гирасси, Радакович, Карлгрен, Эль-Араби
Подробнее
Лига 1 Франция. 20 тур
31 января 20:05, Луи II
Логотип домашней команды
Монако
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Ренн
Матч окончен
  Идумбо-Музамбо
89’
Закария   Бамба
81’
Головин   Идумбо-Музамбо
81’
78’
Аль-Тамари   Лежандр
Диатта   Вандерсон
71’
65’
Сиссе   Камара
  Кулибали
59’
Балогун   Бирет
56’
56’
Леполь   Блас
56’
Франковски   Сейду
56’
Брассье   Шиманьски
  Аклиуш
50’
Фати   Аклиуш
46’
2тайм
Перерыв
  Фати
33’
28’
Брассье
Тезе
22’
12’
Эмболо
Монако
Кен, Керер, Закария, Тезе, Головин, Фати, Уаттара, Камара, Кулибали, Диатта, Балогун
Запасные: Льенар, Вандерсон, Нибомбе, Бамба, Идумбо-Музамбо, Бирет, Иленикена, Кайо Энрике, Аклиуш
1тайм
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Аль-Тамари, Мерлен, Сиссе, Камара, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Нагида, Руо, Камара, Шиманьски, Блас, Силистри, Сейду, Лежандр, Мукьеле
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Лион - Лилль, команды недавно играли в кубке и Страсбург - ПСЖ интересные матчи.
Ответ Konigstein
Лион - Лилль, команды недавно играли в кубке и Страсбург - ПСЖ интересные матчи.
Париж марсель тоже норм зарубятся
Распиареный Дзерби из лч вылетел проиграв 0 3. Тут с 2 0 отдал 3 очка))
Какой сумасшедший гол Лорьяна, впервые смотрю их матч, знатно кайфанул
Так-то они 11 матчей не проигрывают
А в последних 9 матчах одержали 7 побед забив при этом 22 гола
Наверняка лучшие результаты в истории клуба
Ответ Saddam Huseyn
Какой сумасшедший гол Лорьяна, впервые смотрю их матч, знатно кайфанул Так-то они 11 матчей не проигрывают А в последних 9 матчах одержали 7 побед забив при этом 22 гола Наверняка лучшие результаты в истории клуба
Пропустили все-таки на 93 минуте…
Ответ Saddam Huseyn
Пропустили все-таки на 93 минуте…
А, нет, офсайд был все таки
Короче, концовка что надо🔥🔥🔥
Какой голевой пас Головин отдал.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Какой голевой пас Головин отдал.
Ну справедливости ради, пятка хорошая была перед ударом. По сумме эпизода заработал))
Ренн на столько плох что это смотрится как договорняк а ведь Монако ниже в таблице но последний выход Эмболо это просто позор , а что у ренна на левом фланге творится это не описать
Хороооош Мотя! Взял пенальти
А вот кем Марсель усилился в том году что бы играть в ЛЧ ? Что бы так вылететь бесхребетно ? Может быть они снова попадут в ЛЧ по итогам сезона а усилится то кем ? Гринвуду уже пора найти клуб который будет хотя бы посильнее Брюгге
Ну как хорош Бирет. Его гол.
Ответ Крушение баварского драндулета
Мендеш чё тварит 😨🔥
Вот что бывает, когда на воротах голкипер хорошего уровня, а не переплаченный мешок из середняка.
Ответ Крушение баварского драндулета
Мендеш чё тварит 😨🔥
В пищеблок лиге и Кокорин будет творить
Заголовок исправьте, там косяк. "Монако" Головина!!
