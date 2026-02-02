Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Страсбур», «Лион» обыграл «Лилль»

В Лиге 1 прошли матчи 20-го тура.
«Ланс» обыграл «Гавр» (1:0) в стартовом матче 20-го тура Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина разгромил «Ренн» (4:0), а «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Парижем» (2:2).
В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Страсбур» (2:1).
Чемпионат Франции
20-й тур
Лион
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Тессманн, Нарти, Морейра, Шулц, Эндрик
Запасные: Дескам, Мера, Карабец, Гомес Родригес, Хатебур, де Карвальо, Силва, Хамдани, Имбер
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Мбемба, Вердонк, Диауне, Алессандро, Буссадиа, Жиру, Баре, Бодар, Брухольм
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Деннум, Диоп, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Восса, Сауэр, Каманси, Бакуш, Мессали, Виньоло, Кумбасса, Эджума
Осер:
Леон, Менса, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Овусу, Синайоко, Февр, Намасо
Запасные: Диуссе, Кулибали, Казимир, Де Персен, Сиве, Оппегор, Око, Ахамада, Мара
Анже
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, ван ден Бомен, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Питер
Запасные: Куркуль, Биэнла, Капель, Койялипу, Анен, Бамба, Рао-Лисоа, Пона, Аруна
Мец:
Фишер, Балло-Туре, Йегбе, Гбамен, Куао, Траоре, Стамбули, Мунонго, Цитаишвили, Эн, Диалло
Запасные: Абуашвили, И. Сане, Ба, Туре, Мбайе, Колен, Мбула, Деменге, Мбала
Ницца
Дюпе, Абди, Данте, Оппонг, Клосс, Абдул-Самед, Ванхаутте, Диоп, Сансон, Чо, Ваи
Запасные: Луше, Будауи, Оморуйи, Бернардо, Ндомбеле, Янссон, Будаш, Желазовски, Диуф, Менди
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Маецки, Ле Гуэн, Дина-Эбимбе, Диас, Зогбе, Ле Кардиналь, Тузар, Макалу, Мбуп
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Сарр, Г. Дуэ, Уаттара, Эль-Мурабет, Энсисо, Годо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Юнссон, Омобамиделе, Амугу, Хойсберг, Луиш, Нанаси, Амо-Амейо, Яссин
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Меюлю, Мбайе
Запасные: Дро Фернандес, Шевалье, Люка Эрнандес, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Дембеле, Д. Дуэ, Забарный, Ли Кан Ин
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Антоньо, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Айдара, Бермон, Фофана, Горжлен, Булатович, Сима, Челик, Сотока
Гавр:
Мпаси, Санганте, Секо, Загаду, Ндиайе, Зуауи, Эбоно, Гурна-Дуат, Него, Буфаль, Сумаре
Запасные: Кешта, Кьереме, Мосенго, Дукуре, Диав, Пембеле, Мамбимби, Обугу, Кетан
Париж
Трапп, Сангюи, Гори, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Саймон, Камара, Максим Лопес, Кеббаль, Крассо
Запасные: Мунеци, Жеббель, Нкамбадьо, Коппола, Иконе, Оллила, Маркетти, Лопес, Колиошо
Марсель:
Рульи, Медина, Агерд, Балерди, Нванери, Гринвуд, Тимбер, Хейбьерг, Пайшао, Веа, Обамеянг
Запасные: Гуири, Павар, Надир, Мурильо, Кондогбиа, О`Райли, Вермерен, де Ланге, Траоре
Лорьян
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Бамба, Сануси, Сумано, Аджей, Лоде, Мвука, Камара, Дермэйн, Авом
Нант:
Антони Лопеш, Коцца, Юссеф, Амьян, Кабелла, Аблин, Леру, Лепенан, Сиссоко, Сантонз, Мохамед
Запасные: Авазьем, Акапандье, Ассумани, Коклен, Каба, Гирасси, Радакович, Карлгрен, Эль-Араби
Монако
Кен, Керер, Закария, Тезе, Головин, Фати, Уаттара, Камара, Кулибали, Диатта, Балогун
Запасные: Льенар, Вандерсон, Нибомбе, Бамба, Идумбо-Музамбо, Бирет, Иленикена, Кайо Энрике, Аклиуш
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Аль-Тамари, Мерлен, Сиссе, Камара, Франковски, Эмболо, Леполь
Запасные: Нагида, Руо, Камара, Шиманьски, Блас, Силистри, Сейду, Лежандр, Мукьеле
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так-то они 11 матчей не проигрывают
А в последних 9 матчах одержали 7 побед забив при этом 22 гола
Наверняка лучшие результаты в истории клуба
Короче, концовка что надо🔥🔥🔥