  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» за 500 тысяч долларов с выкупом за 6,5 млн, если форвард за год проведет 60% матчей и забьет 15 голов (Иван Карпов)
55

ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» за 500 тысяч долларов с выкупом за 6,5 млн, если форвард за год проведет 60% матчей и забьет 15 голов (Иван Карпов)

Алеррандро переходит из ЦСКА в «Интернасьонал».

Нападающий Алеррандро покинет ЦСКА и вернется в Бразилию.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Интернасьонал» арендует 26-летнего бразильца за 500 тысяч долларов до конца 2026 года с выкупом за 6,5 млн.

Прямо сейчас Алеррандро проходит медосмотр для бразильского клуба в ОАЭ. Опция выкупа станет обязательной, если за календарный год игрок проведет 60% матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 голов во всех турнирах.

Армейцы до последнего настаивали на включении обязательного выкупа, из-за этого переговоры так и затянулись. Последний предложение с необязательным выкупом за 6,5 млн москвичи отвергли, сделка была под угрозой срыва, но в итоге сторонам удалось договориться.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Форвард забил 2 гола в 28 матчах за клуб Мир РПЛ, его подробная статистика – здесь.

Ранее ЦСКА подтвердил переход хавбека Родриго Вильягры в «Интернасьонал» – аренда за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАлеррандро
logoИнтернасьонал
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoЦСКА
возможные трансферы
деньги
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В общем, ЦСКА отдаст в аренду за 500 тысяч долларов
Так мы его и купили, когда он в Бразилии 15 голов забил за 34 матча. Толку-то от голов в Бразилии? У них он там прямо летал - номинировался даже на лучший гол года в мире, когда через себя забил, а у нас мешок. Там какая-то сила притяжения слабая) Одно дело - в ЛатАмермке играть, другое - в России. Не зря же написали, что если даже опять по минимум 15 начнёт класть, то нам не нужен, обязательно выкупайте. Он не для нашего чемпа, а там может опять получится - такое бывает.
Ответ Танович
Так мы его и купили, когда он в Бразилии 15 голов забил за 34 матча. Толку-то от голов в Бразилии? У них он там прямо летал - номинировался даже на лучший гол года в мире, когда через себя забил, а у нас мешок. Там какая-то сила притяжения слабая) Одно дело - в ЛатАмермке играть, другое - в России. Не зря же написали, что если даже опять по минимум 15 начнёт класть, то нам не нужен, обязательно выкупайте. Он не для нашего чемпа, а там может опять получится - такое бывает.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Канешн. Он не деградировал, как Гонду в Зените, он у нас сразу уже нулём был.
Наконец то, мешок бесполезный. Был на дерби плевался с него. Мертвый вообще.
Лучше бы слили его за 3-4 млн, чем прописывали эти неадекватные требования для 6.5
Видимо, бразильцы продавили свои условия
Вернётся к нам через годик и поедет в следующую аренду за 300к
Ответ Влад Безруков
Лучше бы слили его за 3-4 млн, чем прописывали эти неадекватные требования для 6.5 Видимо, бразильцы продавили свои условия Вернётся к нам через годик и поедет в следующую аренду за 300к
Нормальные условия, во всех турнирах в Бразилии вполне может забить. И наверняка бразильцы были не уверены, что заиграет, поэтому согласились на такие вот условия, при их выполнении он им точно будет нужен
Наконец-то избавились от лодыря на поле.
Может сразу продать за 2-3 млн? А то получим второго Гайча который 5 лет по арендам будет кататься и в итоге ему придется платить за расторжение.
Он и Гайч худшее, что было в нападении у ЦСКА...
Ответ Shuller18
Он и Гайч худшее, что было в нападении у ЦСКА...
У Гаича при этом в три раза меньше сыгранных минут за ЦСКА и забиты те же 2 гола, что и у Алеррандро
Казалось, что Гаича не превзойти, но мы нашли новый талисман для команды
Ответ Shuller18
Он и Гайч худшее, что было в нападении у ЦСКА...
Где-то икнул Рикардо Жезус.
Интернасьонал забирает у ЦСКА неликвид
Ответ Serge Vendino
Интернасьонал забирает у ЦСКА неликвид
Интерансьонал и Крылья Советов
Забьет 15 голов... Да он за всею карьеру столько не забьет.
Ответ Антоша Спирин
Забьет 15 голов... Да он за всею карьеру столько не забьет.
Посмотри его стату, в 2024 году, у него в 34 матчах 15 голов, лучший бомбардир того сезона.
И Шевелева вместе с ним с обязательным права выкупа.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару» предлагали вингера «Фламенго» Эвертона. Клубы отказались от бразильца (Legalbet)
13 января, 20:33
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
11 января, 17:26
Премию Пушкаша выиграл Монтьель из «Индепендьенте» – он забил ударом через себя из-за пределов штрафной. Аргентинец опередил Райса, Ямаля, Алеррандро
16 декабря 2025, 14:30
Директор ЦСКА Шевелев о нападающих: «Наш футбол требует большей эффективности, надеемся приобрести форварда зимой. С Мусаевым и Алеррандро что-то пошло не так»
1 декабря 2025, 21:56
Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
31 октября 2025, 16:50
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем