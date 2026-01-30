ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» за 500 тысяч долларов с выкупом за 6,5 млн, если форвард за год проведет 60% матчей и забьет 15 голов (Иван Карпов)
Нападающий Алеррандро покинет ЦСКА и вернется в Бразилию.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Интернасьонал» арендует 26-летнего бразильца за 500 тысяч долларов до конца 2026 года с выкупом за 6,5 млн.
Прямо сейчас Алеррандро проходит медосмотр для бразильского клуба в ОАЭ. Опция выкупа станет обязательной, если за календарный год игрок проведет 60% матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 голов во всех турнирах.
Армейцы до последнего настаивали на включении обязательного выкупа, из-за этого переговоры так и затянулись. Последний предложение с необязательным выкупом за 6,5 млн москвичи отвергли, сделка была под угрозой срыва, но в итоге сторонам удалось договориться.
Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Форвард забил 2 гола в 28 матчах за клуб Мир РПЛ, его подробная статистика – здесь.
Ранее ЦСКА подтвердил переход хавбека Родриго Вильягры в «Интернасьонал» – аренда за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.
Видимо, бразильцы продавили свои условия
Вернётся к нам через годик и поедет в следующую аренду за 300к
Казалось, что Гаича не превзойти, но мы нашли новый талисман для команды