ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду «Интернасьоналу» за 500 тысяч долларов с выкупом за 6,5 млн, если форвард за год проведет 60% матчей и забьет 15 голов (Иван Карпов)

Алеррандро переходит из ЦСКА в «Интернасьонал».

Нападающий Алеррандро покинет ЦСКА и вернется в Бразилию.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Интернасьонал » арендует 26-летнего бразильца за 500 тысяч долларов до конца 2026 года с выкупом за 6,5 млн.

Прямо сейчас Алеррандро проходит медосмотр для бразильского клуба в ОАЭ. Опция выкупа станет обязательной, если за календарный год игрок проведет 60% матчей (не менее 45 минут) и забьет 15 голов во всех турнирах.

Армейцы до последнего настаивали на включении обязательного выкупа, из-за этого переговоры так и затянулись. Последний предложение с необязательным выкупом за 6,5 млн москвичи отвергли, сделка была под угрозой срыва, но в итоге сторонам удалось договориться.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро . Форвард забил 2 гола в 28 матчах за клуб Мир РПЛ , его подробная статистика – здесь .

Ранее ЦСКА подтвердил переход хавбека Родриго Вильягры в «Интернасьонал» – аренда за 400 тысяч долларов с обязательным выкупом за 5 млн, если он сыграет 60% матчей.