33 комментария

О духе времени
Блог

Фанат оставил «Бордо» без Лиги 1 – толкнул игрока соперника в решающем матче. Клубу дали технарь

происшествия происшествия
Родез Родез
Бордо Бордо
Д2 Франция Д2 Франция
болельщики болельщики
Люка Бюаде Люка Бюаде
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Теперь официально.

Во французской Лиге 2 последний тур сыграли в начале июня, но финальный вид таблица приобрела только теперь. Все из-за подвисшего матча «Бордо» и «Родеза». Игру остановили из-за скандального инцидента: болельщик «Бордо» толкнул празднующего гол игрока «Родеза», и его унесли на носилках. Матч не продолжили. 

В понедельник «Бордо» официально присудили техническое поражение. Которое оставило бретонский клуб без Лиги 1 на второй год, а «Родезу» позволило спастись. 

Так что там было? 

В последнем туре Лиги 2 встречались «Бордо» и «Родез». У обоих остались незавершенные дела: хозяева бились за повышение в Лигу 1 с «Метцом» и должны были побеждать с разницей в 5+, а гости грызлись за шанс не провалиться в третий дивизион.

«Бордо» пошел атаковать, но на 22-й минуте счет неожиданно открыл «Родез»: пока автор гола Люка Бюаде праздновал, к обнимавшим его партнерам подобрался фанат «Бордо» и толкнул всю компанию в спину. Люка и его одноклубник тут же рухнули на поле: всем видом демонстрировали, что им очень больно.

Встречу прервали – команды ушли в раздевалки. После 40 минут совещаний судья Николя Рейнвилл объявил: игру продолжать не будут, у футболиста выявлено сотрясение мозга. 

«Бордо» официально получил техническое поражение – и пустил «Метц» в Лигу 1. А следующий сезон начнет с -1 очком.

«Сегодня Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции вынесла решение, столь же непонятное, как и несоразмерное с точки зрения элементов дела и прецедентного права. От лица клуба «Бордо» мы уже предпринимаем шаги, направленные на защиту своих прав и спортивную справедливость», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Бордо» – не единственный пострадавший. «Родезу» присудили победу, так что в третий дивизион идет «Аннеси». Сенсационный полуфиналист Кубка набрал 45 очков, которых в прошлом году хватало бы для 14-го места. 

«Аннеси» уже готов судиться.

Какие последствия для фаната?

Издание RMC Sport сообщает, что тот самый болельщик, толкнувший Бюаде, предстанет перед судом в ноябре – игрок сам обратился в полицию после матча. Его осмотрел судмедэксперт, который не обнаружил у Бюаде повреждений.

Фанату грозит тюремное заключение на срок до года и штраф до 15 тысяч евро.

Чемпионат Франции называют Лигой талантов. Ну и кто зажег в этом сезоне?

Фото: globallookpress.com/Panoramic

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Нехилый такой лайфхак на будущее.
Клуб понимает, что не сможет победить какого-то соперника - нанимает левого васю, который во время матча выбегает (в идеале с символикой соперника) и толкает футболиста. Футболист падает как подкошенный, практически в кому и сопернику дают технарь.
Профит.
+51
-5
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Судья Николя Рейнвилл объявил: игру продолжать не будут, у футболиста выявлено сотрясение мозга........
Его осмотрел судмедэксперт, который не обнаружил у Бюаде повреждений.

Значит матч отменили по вымышленной причине? :)
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CherenkovF
Это же бред полный. Я б игроков Родеза дисквалифировал за такую клоунаду отвратительную.
Девочка трехлетняя не упадет от такого толчка, какое сотрясения?
Просто позорное решение. Хотя Бордо и так бы не вышел, +5 они бы точно не выиграли. Но этих симулянтов надо пожизненно отстранить от футбола. Еще второй клоун рядом улегся. Как там вся команда не полегла... Просто убойный футбол какой-то. Болельщик мастер бесконтактного боя.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Ответ Рашпель793
Нехилый такой лайфхак на будущее. Клуб понимает, что не сможет победить какого-то соперника - нанимает левого васю, который во время матча выбегает (в идеале с символикой соперника) и толкает футболиста. Футболист падает как подкошенный, практически в кому и сопернику дают технарь. Профит.
Левый Вася, понимая, что ему грозит отсидка в несколько лет за полную ерунду, сдаёт заказчика - клуб дисквалифицирован на многие годы.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
решение правильное, несмотря на то что футболист заслуживает оскар.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Ответ Michael1969
Левый Вася, понимая, что ему грозит отсидка в несколько лет за полную ерунду, сдаёт заказчика - клуб дисквалифицирован на многие годы.
Отсидка, ещё в несколько лет, вряд ли грозит. Этому вон год могут дать, но и то вряд ли. Отделается штрафом и лёгким испугом.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoTTo
Позорище за такое технарь давать!!!!!!!!!!!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reigher
Неоднозначная история, что попахивает симуляцией.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mishash
Ответ Рокко Сиффредди
решение правильное, несмотря на то что футболист заслуживает оскар.
скорее золотую малину
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иля
Я то думал, что там болела в стиле Кантона кому-то зарядил, что футболист головой в щит ударился...
А тут два клоуна просто легли загорать на мягкий газон, после толчка предпенсионера.
Бордо конечно нужно было оштрафовать, но никак не технарь влеплять за такую пантомиму. Ничего сложного в том, чтобы сейчас постфактум (как в Англии) посмотреть видео какой-нибудь комиссии по этике и дисквальнуть парочку симулянтов на несколько матчей, чтоб в след раз неповадно было себя так вести.
В сравнении с этим было очень отрадно наблюдать реакцию Бираги, когда ему рассекли голову фанаты англичан.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovyxon Triangle
Они и так бы не вышли, заголовок уж слишком громкий
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Кв
Ответ JENNINGS
Сотрясение головного мозга может быть без повреждения кожных покровов. Это нейрохирургическая нозология, диагностирует которую, соответственно, врач-нейрохирург
Причем диагностируются легкие формы исключительно со слов больного:)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealFlector
чушь несусветная. легкий толчок - где там сотрясение то? а, во-вторых, это какой же простор для провокаций - толкаешь игрока своей команды, противнику присуждают технарь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sliva
Я даже не могу представить как нужно постараться заработать сотрясение при этом толчке)
А вообще напоминает наших блюстителей закона, которых пальцем тронешь и что то да нарисуют)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ Рокко Сиффредди
решение правильное, несмотря на то что футболист заслуживает оскар.
в чем правильность то? в том что один престарелый болельщик находясь в технической зоне стадиона "за воротами" решил подтолкнуть футболистов? физического вреда он никому не нанес и таким "толканием" даже ребенку бы не навредил, в добавок его моментально оттащили, это решение полный бред и правильности тут никакой нет, данная ситуация лишь подталкивает в будущем клубы задуматься и провернуть что-то похожее уже специально и т.д. да даже сейчас можно задаться вопросом, а где гарантии что это не подставной человек? почему он просто толкал а не ударил и т.д.
Следуя вашей логике - на финале в Лиге Конференции, который проходил в Чехии, один из болельщиков во время углового кинул пластиковый стакан в голову подающего футболиста, тем самым не просто "картинно повалил его на газон" а рассёк ему голову, крови было море, пришлось бинтовать, за безопасность и организацию на том стадионе в Чехии отвечали непосредственно сами УЕФА - это означает что нужно срочно штрафануть УЕФА, обнулить финал и признать матч несостоявшимся и расформировать Лигу Конференций
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sokur66@yandex.ru
Ответ Рокко Сиффредди
решение правильное, несмотря на то что футболист заслуживает оскар.
Вы, кстати, тоже заслуживаете
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rasso
Дижон и Ним вроде только в Лиге 1 играли, уже в третью вылетают
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Engelbert
Допустим. Но и игрокам Родеза как минимум дисквал за такую позорную симуляцию надо давать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kelforever
Ответ МТБ
В случае победы вышли бы.
В случае победы в 5+ мячей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Контрольный выстрел
Судья Николя Рейнвилл объявил: игру продолжать не будут, у футболиста выявлено сотрясение мозга........ Его осмотрел судмедэксперт, который не обнаружил у Бюаде повреждений. Значит матч отменили по вымышленной причине? :)
Сотрясение головного мозга может быть без повреждения кожных покровов. Это нейрохирургическая нозология, диагностирует которую, соответственно, врач-нейрохирург
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Константин Кв
Причем диагностируются легкие формы исключительно со слов больного:)
Ну не только. Нистагм, пальце-носовая проба, исключение патологии по КТ и т.д
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stambr
Кликбейтный заголовок. 6 голов надо было забивать Бордо, чтобы получить повышение. Какова вероятность такого была? 0,1%? Так что можно говорить, что фанат лишил мизерных шансов на повышение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
Страшнейший толчок конечно,надо предупреждать что в видео есть сцены жестокости !!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Кв
Ответ Илья Силаев
а они подумали о последствиях для фаната. да, он дурак. но кто гарантирует ему и его семье безопасность от угрозы, которая будет исходить от еще более безумных фанатов?
А он об этом подумал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Кв
Ответ JENNINGS
Ну не только. Нистагм, пальце-носовая проба, исключение патологии по КТ и т.д
Очень удивился и загуглил. Вы правы. Хотя мне диагноз ставили только по моим словам: "тошнит, голова кружится" ну и неоднократно слышал, что так обычно и бывает.

А сейчас прочитал, что судмедэкспертиза не подтвердит легкий вред здоровью, если в карте больного не будет записано что проведен объективный контроль. Но такое (отсутствие записи в карте) встречается.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий