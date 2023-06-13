33 комментария

Фанат оставил «Бордо» без Лиги 1 – толкнул игрока соперника в решающем матче. Клубу дали технарь
Теперь официально.
Во французской Лиге 2 последний тур сыграли в начале июня, но финальный вид таблица приобрела только теперь. Все из-за подвисшего матча «Бордо» и «Родеза». Игру остановили из-за скандального инцидента: болельщик «Бордо» толкнул празднующего гол игрока «Родеза», и его унесли на носилках. Матч не продолжили.
В понедельник «Бордо» официально присудили техническое поражение. Которое оставило бретонский клуб без Лиги 1 на второй год, а «Родезу» позволило спастись.
Так что там было?
В последнем туре Лиги 2 встречались «Бордо» и «Родез». У обоих остались незавершенные дела: хозяева бились за повышение в Лигу 1 с «Метцом» и должны были побеждать с разницей в 5+, а гости грызлись за шанс не провалиться в третий дивизион.
«Бордо» пошел атаковать, но на 22-й минуте счет неожиданно открыл «Родез»: пока автор гола Люка Бюаде праздновал, к обнимавшим его партнерам подобрался фанат «Бордо» и толкнул всю компанию в спину. Люка и его одноклубник тут же рухнули на поле: всем видом демонстрировали, что им очень больно.
Встречу прервали – команды ушли в раздевалки. После 40 минут совещаний судья Николя Рейнвилл объявил: игру продолжать не будут, у футболиста выявлено сотрясение мозга.
«Бордо» официально получил техническое поражение – и пустил «Метц» в Лигу 1. А следующий сезон начнет с -1 очком.
«Сегодня Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции вынесла решение, столь же непонятное, как и несоразмерное с точки зрения элементов дела и прецедентного права. От лица клуба «Бордо» мы уже предпринимаем шаги, направленные на защиту своих прав и спортивную справедливость», – говорится в официальном заявлении клуба.
«Бордо» – не единственный пострадавший. «Родезу» присудили победу, так что в третий дивизион идет «Аннеси». Сенсационный полуфиналист Кубка набрал 45 очков, которых в прошлом году хватало бы для 14-го места.
«Аннеси» уже готов судиться.
Какие последствия для фаната?
Издание RMC Sport сообщает, что тот самый болельщик, толкнувший Бюаде, предстанет перед судом в ноябре – игрок сам обратился в полицию после матча. Его осмотрел судмедэксперт, который не обнаружил у Бюаде повреждений.
Фанату грозит тюремное заключение на срок до года и штраф до 15 тысяч евро.
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Фото: globallookpress.com/Panoramic
Клуб понимает, что не сможет победить какого-то соперника - нанимает левого васю, который во время матча выбегает (в идеале с символикой соперника) и толкает футболиста. Футболист падает как подкошенный, практически в кому и сопернику дают технарь.
Профит.
Его осмотрел судмедэксперт, который не обнаружил у Бюаде повреждений.
Значит матч отменили по вымышленной причине? :)
Девочка трехлетняя не упадет от такого толчка, какое сотрясения?
Просто позорное решение. Хотя Бордо и так бы не вышел, +5 они бы точно не выиграли. Но этих симулянтов надо пожизненно отстранить от футбола. Еще второй клоун рядом улегся. Как там вся команда не полегла... Просто убойный футбол какой-то. Болельщик мастер бесконтактного боя.
А тут два клоуна просто легли загорать на мягкий газон, после толчка предпенсионера.
Бордо конечно нужно было оштрафовать, но никак не технарь влеплять за такую пантомиму. Ничего сложного в том, чтобы сейчас постфактум (как в Англии) посмотреть видео какой-нибудь комиссии по этике и дисквальнуть парочку симулянтов на несколько матчей, чтоб в след раз неповадно было себя так вести.
В сравнении с этим было очень отрадно наблюдать реакцию Бираги, когда ему рассекли голову фанаты англичан.
А вообще напоминает наших блюстителей закона, которых пальцем тронешь и что то да нарисуют)
Следуя вашей логике - на финале в Лиге Конференции, который проходил в Чехии, один из болельщиков во время углового кинул пластиковый стакан в голову подающего футболиста, тем самым не просто "картинно повалил его на газон" а рассёк ему голову, крови было море, пришлось бинтовать, за безопасность и организацию на том стадионе в Чехии отвечали непосредственно сами УЕФА - это означает что нужно срочно штрафануть УЕФА, обнулить финал и признать матч несостоявшимся и расформировать Лигу Конференций
А сейчас прочитал, что судмедэкспертиза не подтвердит легкий вред здоровью, если в карте больного не будет записано что проведен объективный контроль. Но такое (отсутствие записи в карте) встречается.