33 комментария

Теперь официально.

Во французской Лиге 2 последний тур сыграли в начале июня, но финальный вид таблица приобрела только теперь. Все из-за подвисшего матча «Бордо» и «Родеза». Игру остановили из-за скандального инцидента: болельщик «Бордо» толкнул празднующего гол игрока «Родеза», и его унесли на носилках. Матч не продолжили.

В понедельник «Бордо» официально присудили техническое поражение. Которое оставило бретонский клуб без Лиги 1 на второй год, а «Родезу» позволило спастись.

Так что там было?

В последнем туре Лиги 2 встречались «Бордо» и «Родез». У обоих остались незавершенные дела: хозяева бились за повышение в Лигу 1 с «Метцом» и должны были побеждать с разницей в 5+, а гости грызлись за шанс не провалиться в третий дивизион.

«Бордо» пошел атаковать, но на 22-й минуте счет неожиданно открыл «Родез»: пока автор гола Люка Бюаде праздновал, к обнимавшим его партнерам подобрался фанат «Бордо» и толкнул всю компанию в спину. Люка и его одноклубник тут же рухнули на поле: всем видом демонстрировали, что им очень больно.

Встречу прервали – команды ушли в раздевалки. После 40 минут совещаний судья Николя Рейнвилл объявил: игру продолжать не будут, у футболиста выявлено сотрясение мозга.

«Бордо» официально получил техническое поражение – и пустил «Метц» в Лигу 1. А следующий сезон начнет с -1 очком.

«Сегодня Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции вынесла решение, столь же непонятное, как и несоразмерное с точки зрения элементов дела и прецедентного права. От лица клуба «Бордо» мы уже предпринимаем шаги, направленные на защиту своих прав и спортивную справедливость», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Бордо» – не единственный пострадавший. «Родезу» присудили победу, так что в третий дивизион идет «Аннеси». Сенсационный полуфиналист Кубка набрал 45 очков, которых в прошлом году хватало бы для 14-го места.

«Аннеси» уже готов судиться.

Какие последствия для фаната?

Издание RMC Sport сообщает, что тот самый болельщик, толкнувший Бюаде, предстанет перед судом в ноябре – игрок сам обратился в полицию после матча. Его осмотрел судмедэксперт, который не обнаружил у Бюаде повреждений.

Фанату грозит тюремное заключение на срок до года и штраф до 15 тысяч евро.

Фото: globallookpress.com/Panoramic