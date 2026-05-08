«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона. «Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе
«Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб» на выезде в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии – 4:2.
Полузащитник гостей Жоау Феликс сделал хет-трик в этой игре. Еще один гол забил Криштиану Роналду.
Команда под руководством тренера Жорже Жезуша лидирует в турнирной таблице, набрав 82 очка после 32 матчей – ей осталось провести 2 игры. Второе место занимает «Аль-Хилаль» – на его счету 77 баллов после 31 игры.
12 мая «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» встретятся в перенесенном матче 32-го тура саудовской лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
