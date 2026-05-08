Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»

Мостовой: посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем?.

В решающем матче турнира встретятся «Арсенал » и «ПСЖ ». Игра пройдет в Будапеште 30 мая.

«Посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве.

Рад за Сафонова , что ему удалось второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Вдвойне рад, что именно в этом году он делает это как основной вратарь», – сказал Мостовой.