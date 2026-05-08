  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
41

Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»

Мостовой: посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не поедет на финал Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира встретятся «Арсенал» и «ПСЖ». Игра пройдет в Будапеште 30 мая. 

«Посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве.

Рад за Сафонова, что ему удалось второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Вдвойне рад, что именно в этом году он делает это как основной вратарь», – сказал Мостовой. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37862 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoПСЖ
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Перевожу- меня не пригласили, хотя я 40 лет играл на высочайшем уровне, а за свои я не поеду
Ответ Михо
Перевожу- меня не пригласили, хотя я 40 лет играл на высочайшем уровне, а за свои я не поеду
Топ! 😄
Значит я тоже не поеду...
В итоге Мостовой, занимаясь анализом и экспертизой матча, привычно захрапит еще в середине первого тайма.
Мужики, разворачиваемся тогда. Тоже не едем, какой смысл?
А Юрий Семин ездит 30 лет на каждый финал. И кто не шарит?)
Ответ Игорь Новиков
А Юрий Семин ездит 30 лет на каждый финал. И кто не шарит?)
Семин, конечно же, Мостовой всё знает, всё давно придумано в футболе... Что ему там делать, чему он может научиться?
Ответ _Иван_
Семин, конечно же, Мостовой всё знает, всё давно придумано в футболе... Что ему там делать, чему он может научиться?
😃
Тоже останусь в Екатеринбурге и спокойно дома посмотрю этот замечательный матч)
В просмотре футбола все давно придумано: большая плазма, пиво, чипсы, креветки. Зачем мне ехать в Будапешт? Ребята, зачем все усложнять?
Правильно, а то будут все потом спрашивать, кто эти два малоизвестных испанских тренера на фото с Эль Царем??
Ответ Spaten
Правильно, а то будут все потом спрашивать, кто эти два малоизвестных испанских тренера на фото с Эль Царем??
думаешь, Мостового кто-то пустит фотографироваться с тренерами?
Ответ _Иван_
думаешь, Мостового кто-то пустит фотографироваться с тренерами?
Правильно спросить, пустят ли двух тренеров фотографироваться с Мостовым
В этом чешском Будапеште
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте - ешьте",
Ну, а может, - "ни хрена".

(Владимир Высоцкий - "Инструкция перед поездкой за рубеж".
В конце добавил: А Будапешт умеет чеканить мяч, кстати?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
20 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
7 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
19 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
37 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
47 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем