Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не поедет на финал Лиги чемпионов.
В решающем матче турнира встретятся «Арсенал» и «ПСЖ». Игра пройдет в Будапеште 30 мая.
«Посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве.
Рад за Сафонова, что ему удалось второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Вдвойне рад, что именно в этом году он делает это как основной вратарь», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте - ешьте",
Ну, а может, - "ни хрена".
(Владимир Высоцкий - "Инструкция перед поездкой за рубеж".