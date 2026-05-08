Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» постарается взять реванш в понедельник. Сезон еще не закончился – рано его оценивать»
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров надеется взять реванш у «Краснодара» за поражение в FONBET Кубке России.
В четверг бело-голубые вылетели из Кубка, уступив «Краснодару» по пенальти в ответном матче Пути РПЛ (0:0, пенальти – 5:6). 11 мая «Динамо» примет «быков» в матче 29-го тура Мир РПЛ.
«Эмоции печальные. К сожалению, для нас выступление в Кубке России закончилось, хотя в этом раунде мы играли не хуже соперника. Но пенальти – лотерея. «Краснодар» проходит в Суперфинал, а мы…
У нас осталось два матча в чемпионате, в которых мы будем играть на победу. Постараемся в понедельник взять реванш. Сезон оценивать рано – он еще не закончился», – сказал Пивоваров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
