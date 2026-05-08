Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил

Фанаты «Аль-Шабаба» провоцировали Роналду, скандируя фамилию Месси.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал провокационный жест в ответ на скандирования фанатов «Аль-Шабаба» во время матча саудовской лиги.

«Аль-Наср » одержал выездную победу со счетом 4:2 в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Во втором тайме фанаты «Аль-Шабаба » начали выкрикивать: «Месси !» Роналду стал дирижировать трибуной и пританцовывать в такт скандированиям, а затем показал болельщикам поднятый вверх большой палец. После этого, повернувшись к трибуне боком, Криштиану потрогал себя за пенис.

Вскоре после этого эпизода Роналду забил гол с передачи Садьо Мане.

