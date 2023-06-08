33 комментария

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Месси в МЛС – как это стало возможным?

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В деле деньги от Apple и adidas.

Лионель Месси заявил, что собирается продолжить карьеру в МЛС – в «Интере» из Майами, клубе Дэвида Бекхэма. Пока это не официальное объявление о трансфере, но очень четкая декларация намерений.

Аргентинец рассказал, что еще нужно уладить некоторые детали, но наверняка все принципиальные вопросы решены.

Он выбрал МЛС из-за неопределенности с «Барселоной»: родной клуб не смог быстро решить финансовые вопросы, понадобилось бы ждать до конца трансферного окна, пока распродают других игроков, расчищают место в платежке. Месси не захотел ждать. В среду вечером вышло интервью для Mundo Deportivo, где Лео разложил:

«Да, я действительно очень хотел вернуться. Но после того, что я пережил, когда уходил, не хотел снова оказаться в той ситуации: ждать, что может произойти, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение, думая о себе, о своей семье. Хотя я слышал, что Ла Лига дала разрешение на мое возвращение, было еще много вещей, которые нужно было сделать. Я слышал, что клубу пришлось бы продавать игроков или снижать им зарплату. Правда в том, что я не хотел проходить через это или брать на себя такую ответственность.

Я хотел бы немного больше думать о своей семье. В Париже я долго жил в отеле с семьей, мои дети ходили в школу и продолжали жить в отеле… Семейная жизнь была сложной, мне это не нравилось. У меня был впечатляющий месяц после победы на чемпионате мира, но в остальном этап [выступлений за «ПСЖ»] был для меня трудным. Я хочу получать удовольствие от времени со своей семьей, со своими детьми каждый день. Поэтому решил не возвращаться в «Барселону».

Подробнее о сложностях с подписанием в «Барселону» – тут

Вариант в Саудовской Аравии тоже был, от него отказался сам Месси. Говорит, если бы хотел просто денег – поехал бы, но у него другие цели. За которыми разумнее – в Америку.

Вариант в США – как удалось его организовать? Это так нужно всей МЛС, что платит далеко не только клуб

Главный вопрос – каким образом лига, устроенная по классическим американским принципам с потолком зарплат и заточенная на равенство клубов, допускает такое дорогое подписание?

Суть проста: лиге и вообще всей американской футбольной индустрии это очень-очень нужно. Поэтому варианты нашлись.

Доход аргентинца в Америке не будет ограничен только зарплатой от «Интера»: он получит деньги еще и от двух важнейших партнеров лиги – Apple и adidas. Источники The Athletic, знакомые с ходом переговоров, подтверждают, что это одна из важнейший частей соглашения.

Apple будет отчислять Месси процент доходов от новых подписчиков сервиса. С этого сезона сервис Apple TV стал эксклюзивным вещателем лиги, вступил в силу 10-летний контракт на 2,5 млрд долларов. Теперь полностью МЛС в США можно смотреть только по подписке MLS Season Pass, долю выручки от новых подписчиков Apple перечислит Месси. Очевидно, предсказать конкретный прирост и объем невозможно. Но так же очевидно и то, что само появление Лео в лиге спровоцирует бум. К тому же Apple TV уже анонсировал сериал про Месси, по всем направлениям сложилось.

 

Adidas поделится с Лионелем долей свой прибыли от работы с МЛС. У экипировщика тоже новый контракт с лигой (шесть лет, 830 млн долларов), он одевает все 29 команд, работает с МЛС с 2006-го, предоставляет официальный мяч турнира, работает как спонсор в категории «обувь». Футболки «Интера» с фамилией «Месси» выпустит adidas: по данным The Athletic, компания перечислит аргентинцу процент от доходов, связанных с его переходом. Что именно войдет в эту категорию, в деталях пока неясно, но это наверняка большой пласт. Все логично еще и потому, что у Месси с adidas пожизненный контракт на обувное спонсорство – и тут один к одному.

Немаловажная деталь для будущего Лионеля после футбольной карьеры (почти в 36 лет невозможно не думать): Месси получит право на покупку доли в клубе.

Похожим образом привлекали, например, Дэвида Бекхэма, когда он приезжал в «Лос-Анджелес Гэлакси». И вот теперь Бекхэм – совладелец клуба, в который едет Месси.

По данным Reuters, Лионель хотел в клуб, которым потом мог бы частично владеть. Судя по всему, инвестиционную составляющую обсуждали сразу. The New York Times подтверждает: владельцы «Майами» сразу говорили с Месси о том, что возможность стать акционером – часть плана и вариант, как перевести доход из прямого сиюминутного в долгосрочный.

Инсайдеры из TyC дополняют, что контракт с «Интером» – трехлетний, но с возможностью бесплатно уйти после любого сезона. Очень лояльные условия. Предполагается, что соглашение начнет действовать 1 июля. Месяц отпуска у Месси будет.

МЛС заявила: «Хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге».

Очевидно, лига настроена выполнить все договоренности, чтобы Лионель Месси подписал контракт и заиграл за «Интер Майами». Выгодно будет всем.

До Месси в МЛС уже играли Бекхэм, Дрогба, Джеррард, Анри. А кто еще из звезд?

С кем играть Месси в Майами? Там бывший партнер Мбаппе, украинец из «Шахтера» и сын Фила Невилла

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff , Kevork Djansezian / Stringer, Joe Raedle / Staff, Kevin C. Cox / Staff, Marcelo Endelli / Stringer; globallookpress.com/Chen Yichen/XinHua

33 комментария

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e_kot
В Америке у Месси будут огромные маркетинговые возможности, задел на будущие бизнесы после футбола. А у саудовцев он просто несколько лет работал бы дорогостоящей игрушкой.
Ну и отдельно надо отметить, как Лео всей МЛС подписывали, а в Испании лично "руководитель" лиги активно мешал его переходу
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Фарид Харисов
Ответ шампион
Каков бессребреник. Соперники там ему процент из зарплаты не будут вычитать? Месси - это главный лицемер мирового футбола.
Ох уж этот главный лицемер мирового футбола!

Представьте только, ему предложили контракт, где ему будет платить не только клуб, потому что он суперважен для популярности лиги... И он его подписал!
А Барселона даже не предложила ему контракт... И сейчас задержите дыхание... Он его не подписал, потому что его нет!

Ну просто негодяй!
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Турист4005
Ответ e_kot
В Америке у Месси будут огромные маркетинговые возможности, задел на будущие бизнесы после футбола. А у саудовцев он просто несколько лет работал бы дорогостоящей игрушкой. Ну и отдельно надо отметить, как Лео всей МЛС подписывали, а в Испании лично "руководитель" лиги активно мешал его переходу
В СА Месси за 2 года больше заработал бы чем 10 лет маркейтинговой деятельности в США.
+5
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Раскаталис Губайтис
Тот момент, когда вся Лига заинтересованна больше, чем родной клуб…
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Ben Shelton
Ответ R Kukhov
Когда рвался в родной клуб, но порвался
когда старался написать коммент, но перестарался
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Артур Исаев
Ответ шампион
Каков бессребреник. Соперники там ему процент из зарплаты не будут вычитать? Месси - это главный лицемер мирового футбола.
Напомни, когда он тебе говорил, что поедет играть в Ротор за тарелку супа?
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Синяя Кровь
Умненько так. На пенсию зарабатывает. Его инвистиция в Интер будет не $$ а свободное время. Лет через 10 этот % будет ого-го какой. да еще и Маями.
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Артём Мороз
уж лучше в млс чем в Арабскую лигу + барса сэкономит + аренда на год в барсу будет,ведь в Арабской лиге он должен играть только за них да и он не сможет вытерпеть думаю их правила.
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Gonzoo
Ушел Златан, до этого Криш, а теперь Месси с Бензема. Грядет новая эра новых звёзд и так наверное и должно быть, но как-то грустно.
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Степан Кожевников
Ответ шампион
Каков бессребреник. Соперники там ему процент из зарплаты не будут вычитать? Месси - это главный лицемер мирового футбола.
Чего ты несёшь дружище?проспись лучше…
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Raindrop Drop Top
Не зря сразу слухи пошли, о том что еще кого-то из бывших каталонцев возьмут, думаю это даже в контракте было, иначе что королю футбола ловить с этими ноунеймами на дне таблицы 🤣
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Колыван
Ответ шампион
Каков бессребреник. Соперники там ему процент из зарплаты не будут вычитать? Месси - это главный лицемер мирового футбола.
Шампион, не первый раз вижу тебя на ветках, связанных с Месси.
Возникает вопрос:
1) почему же он главный лицемер футбола?
2) чем Месси тебя обидел?
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Syndycate
Но ушел он конечно же не за деньгами, нет
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e_kot
Ответ зак
да как возможным? он не перешёл бы в СА, потомучто евреи и Ватикан не разрешили, он всю жизнь поддерживал евреев, он никогда не поддерживал Мусульман как по вашему почему он не говорит какой он веры? то Римскому руки целуют, то с евреемя обнимается в шапочке..
О, антисемиты подъехали)
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Фарид Харисов
Ответ зак
да как возможным? он не перешёл бы в СА, потомучто евреи и Ватикан не разрешили, он всю жизнь поддерживал евреев, он никогда не поддерживал Мусульман как по вашему почему он не говорит какой он веры? то Римскому руки целуют, то с евреемя обнимается в шапочке..
Никита Сергеевич, здравствуйте!
Очень жду нового выпуска Бесогона, надеюсь расскажете подробнее о связях Месси с жидорептилоидами.
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Iamliam
Ответ e_kot
В Америке у Месси будут огромные маркетинговые возможности, задел на будущие бизнесы после футбола. А у саудовцев он просто несколько лет работал бы дорогостоящей игрушкой. Ну и отдельно надо отметить, как Лео всей МЛС подписывали, а в Испании лично "руководитель" лиги активно мешал его переходу
Да кстати, Тэбас же как бы против СуперЛиги, которую проталкивает Лапорта и ко. Вот он всеми силами и пытался расшатать Барсу, чтобы создать на них давление, не дать укрепиться и вернуть Месси - скандал этот с делом Негрейры раскрутил, с потолком зарплат вечно мухлюет что-то. Короче Месси сделал правильный выбор, рад за него.
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kot_letova
Ответ Турист4005
В СА Месси за 2 года больше заработал бы чем 10 лет маркейтинговой деятельности в США.
в США жить комфортнее, чем в СА. А на безбедную жизнь себе и детям он уже заработал
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Роман
О Месси теперь вспомнят по осени, когда в очередной раз опрокинет явного фаворита на ЗМ Холанда.
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Роман
Ответ i-volk
По итогам контракта Месси купит МЛС, ПСЖ, и Криштиану со всем Аль-Насром.
С учётом зарплат Криштиану быстрее купит Интер Майами.
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