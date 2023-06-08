33 комментария

В деле деньги от Apple и adidas.

Лионель Месси заявил, что собирается продолжить карьеру в МЛС – в «Интере» из Майами, клубе Дэвида Бекхэма. Пока это не официальное объявление о трансфере, но очень четкая декларация намерений.

Аргентинец рассказал, что еще нужно уладить некоторые детали, но наверняка все принципиальные вопросы решены.

Он выбрал МЛС из-за неопределенности с «Барселоной»: родной клуб не смог быстро решить финансовые вопросы, понадобилось бы ждать до конца трансферного окна , пока распродают других игроков, расчищают место в платежке. Месси не захотел ждать. В среду вечером вышло интервью для Mundo Deportivo, где Лео разложил:

«Да, я действительно очень хотел вернуться. Но после того, что я пережил, когда уходил, не хотел снова оказаться в той ситуации: ждать, что может произойти, оставлять свое будущее в чьих-то руках. Я хотел принять решение, думая о себе, о своей семье. Хотя я слышал, что Ла Лига дала разрешение на мое возвращение, было еще много вещей, которые нужно было сделать. Я слышал, что клубу пришлось бы продавать игроков или снижать им зарплату. Правда в том, что я не хотел проходить через это или брать на себя такую ответственность.

Я хотел бы немного больше думать о своей семье. В Париже я долго жил в отеле с семьей, мои дети ходили в школу и продолжали жить в отеле… Семейная жизнь была сложной, мне это не нравилось. У меня был впечатляющий месяц после победы на чемпионате мира, но в остальном этап [выступлений за «ПСЖ»] был для меня трудным. Я хочу получать удовольствие от времени со своей семьей, со своими детьми каждый день. Поэтому решил не возвращаться в «Барселону».

Вариант в Саудовской Аравии тоже был, от него отказался сам Месси. Говорит, если бы хотел просто денег – поехал бы, но у него другие цели. За которыми разумнее – в Америку.

Вариант в США – как удалось его организовать? Это так нужно всей МЛС, что платит далеко не только клуб

Главный вопрос – каким образом лига, устроенная по классическим американским принципам с потолком зарплат и заточенная на равенство клубов, допускает такое дорогое подписание?

Суть проста: лиге и вообще всей американской футбольной индустрии это очень-очень нужно. Поэтому варианты нашлись.

Доход аргентинца в Америке не будет ограничен только зарплатой от «Интера»: он получит деньги еще и от двух важнейших партнеров лиги – Apple и adidas . Источники The Athletic, знакомые с ходом переговоров, подтверждают, что это одна из важнейший частей соглашения.

Apple будет отчислять Месси процент доходов от новых подписчиков сервиса. С этого сезона сервис Apple TV стал эксклюзивным вещателем лиги, вступил в силу 10-летний контракт на 2,5 млрд долларов. Теперь полностью МЛС в США можно смотреть только по подписке MLS Season Pass, долю выручки от новых подписчиков Apple перечислит Месси. Очевидно, предсказать конкретный прирост и объем невозможно. Но так же очевидно и то, что само появление Лео в лиге спровоцирует бум. К тому же Apple TV уже анонсировал сериал про Месси, по всем направлениям сложилось.

Adidas поделится с Лионелем долей свой прибыли от работы с МЛС. У экипировщика тоже новый контракт с лигой (шесть лет, 830 млн долларов), он одевает все 29 команд, работает с МЛС с 2006-го, предоставляет официальный мяч турнира, работает как спонсор в категории «обувь». Футболки «Интера» с фамилией «Месси» выпустит adidas: по данным The Athletic, компания перечислит аргентинцу процент от доходов, связанных с его переходом. Что именно войдет в эту категорию, в деталях пока неясно, но это наверняка большой пласт. Все логично еще и потому, что у Месси с adidas пожизненный контракт на обувное спонсорство – и тут один к одному.

Немаловажная деталь для будущего Лионеля после футбольной карьеры (почти в 36 лет невозможно не думать): Месси получит право на покупку доли в клубе.

Похожим образом привлекали, например, Дэвида Бекхэма, когда он приезжал в «Лос-Анджелес Гэлакси». И вот теперь Бекхэм – совладелец клуба, в который едет Месси.

По данным Reuters, Лионель хотел в клуб, которым потом мог бы частично владеть . Судя по всему, инвестиционную составляющую обсуждали сразу. The New York Times подтверждает: владельцы «Майами» сразу говорили с Месси о том, что возможность стать акционером – часть плана и вариант, как перевести доход из прямого сиюминутного в долгосрочный.

Инсайдеры из TyC дополняют, что контракт с «Интером» – трехлетний, но с возможностью бесплатно уйти после любого сезона. Очень лояльные условия. Предполагается, что соглашение начнет действовать 1 июля. Месяц отпуска у Месси будет.

МЛС заявила: «Хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времен в нашей лиге».

Очевидно, лига настроена выполнить все договоренности, чтобы Лионель Месси подписал контракт и заиграл за «Интер Майами» . Выгодно будет всем.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff , Kevork Djansezian / Stringer, Joe Raedle / Staff, Kevin C. Cox / Staff, Marcelo Endelli / Stringer; globallookpress.com/Chen Yichen/XinHua