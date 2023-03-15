18 комментариев

Счет 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов был четырежды: всегда участвовали немцы, а кто так громил – не выигрывал турнир
«Манчестер Сити» разбил «Лейпциг» со счетом 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов. Мощнее пока никто не выигрывал – победа в 7 мячей на этой турнира считается самой крупной.
Такой результат в плей-офф встречался четыре раза. Примечательно, что всегда участвовали команды из Германии:
• В сезоне-2011/12 «Базель» на последних минутах дома выбил победу над «Баварией», а в гостях получил семь. Дубль Роббена + гол Мюллера, но особенно старался Марио Гомес – оформил покер за 23 минуты (даже Холанд вчера затратил более получаса).
• Через три года «Шахтер» и «Бавария» не забили во Львове, но в Мюнхене уже на третьей минуте стартовали с удаления Кучера и забитого Мюллером пенальти. Во втором тайме немец оформил дубль, да и вообще у «Баварии» тогда отличились шесть разных футболистов.
• В 2019-м «Ман Сити» в веселой игре в Гельзенкирхене лишь в самом конце сломил «Шальке», превратив 1:2 в 3:2. А уже дома закинул семерку. Сценарий тот же, что и у «Баварии» – все началось с пенальти, а потом забили шесть разных игроков.
• И еще через четыре года – снова немецкий соперник, снова старт с пенальти, снова семь мячей команды Хосепа Гвардиолы. Опять радовался «Ман Сити», но страдал теперь уже «Лейпциг».
7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?
Интересно, что чаще всего по семь голов в плей-офф команды забивают в нечетных годах (6 из 9).
• 3 из 4 побед 7:0 добились команды Гвардиолы. Только в 2012-м «Бавария» уничтожала «Базель» под руководством Юппа Хайнкеса.
• Никто из побеждавших 7:0 в тех трех сезонах не выигрывал Лигу чемпионов. «Бавария»-2012 памятно оступилась в домашнем финале против «Челси», «Бавария»-2015 зашвырнула еще и шесть голов «Порту», но не прошла в полуфинале «Барселону» (тот самый матч со скользящим Боатенгом), а «Ман Сити»-2019 драматично вылетел в четвертьфинале от «Тоттенхэма».
Как будет на этот раз? Главный фаворит у букмекеров сейчас – именно «Сити».
Холанд за час забил «Лейпцигу» больше, чем Аршавин, Манчини и Миятович в Лиге чемпионов вообще
Фото: globallookpress.com / Parnaby Lindsey
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