18 комментариев

О духе времени
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Счет 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов был четырежды: всегда участвовали немцы, а кто так громил – не выигрывал турнир

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«Манчестер Сити» разбил «Лейпциг» со счетом 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов. Мощнее пока никто не выигрывал – победа в 7 мячей на этой турнира считается самой крупной.

Такой результат в плей-офф встречался четыре раза. Примечательно, что всегда участвовали команды из Германии:

• В сезоне-2011/12 «Базель» на последних минутах дома выбил победу над «Баварией», а в гостях получил семь. Дубль Роббена + гол Мюллера, но особенно старался Марио Гомес – оформил покер за 23 минуты (даже Холанд вчера затратил более получаса).

• Через три года «Шахтер» и «Бавария» не забили во Львове, но в Мюнхене уже на третьей минуте стартовали с удаления Кучера и забитого Мюллером пенальти. Во втором тайме немец оформил дубль, да и вообще у «Баварии» тогда отличились шесть разных футболистов.

• В 2019-м «Ман Сити» в веселой игре в Гельзенкирхене лишь в самом конце сломил «Шальке», превратив 1:2 в 3:2. А уже дома закинул семерку. Сценарий тот же, что и у «Баварии» – все началось с пенальти, а потом забили шесть разных игроков.

• И еще через четыре года – снова немецкий соперник, снова старт с пенальти, снова семь мячей команды Хосепа Гвардиолы. Опять радовался «Ман Сити», но страдал теперь уже «Лейпциг».

 7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?

• «Бавария» еще дважды забивала в плей-офф по семь мячей – «Спортингу» (7:1 в 2009-м) и «Зальцбургу» (7:1 в 2022-м). С такими же счетами есть победы у «МЮ» над «Ромой» (2007) и у «Барселоны» над «Байером» (2012). А началось все с 7:2 «Лиона» над «Вердером» в 2005-м.

Интересно, что чаще всего по семь голов в плей-офф команды забивают в нечетных годах (6 из 9). 

• 3 из 4 побед 7:0 добились команды Гвардиолы. Только в 2012-м «Бавария» уничтожала «Базель» под руководством Юппа Хайнкеса.

• Никто из побеждавших 7:0 в тех трех сезонах не выигрывал Лигу чемпионов. «Бавария»-2012 памятно оступилась в домашнем финале против «Челси», «Бавария»-2015 зашвырнула еще и шесть голов «Порту», но не прошла в полуфинале «Барселону» (тот самый матч со скользящим Боатенгом), а «Ман Сити»-2019 драматично вылетел в четвертьфинале от «Тоттенхэма».

Как будет на этот раз? Главный фаворит у букмекеров сейчас – именно «Сити».

Холанд за час забил «Лейпцигу» больше, чем Аршавин, Манчини и Миятович в Лиге чемпионов вообще

Фото: globallookpress.com / Parnaby Lindsey

18 комментариев

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Не знаю что такое Требл
Ответ Вадим Слуцкий
Лысый лузер.
Никто не спрашивал, кто ты.
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Iamliam
Ответ Philatelist79
Я бы на колбасников поставил в этом розыгрыше.
А прикинь в 1/4 будет пара Бавария - Сити, на кого тогда поставишь? Жеребьевка тоже многое решает.
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Iamliam
Ответ A.B.W.
Наполи может на равне пободаться с Баварией, Реалом/Ливером
Только в теории. Как на деле будет не знает никто)
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Iamliam
Сити прямо сейчас команда без слабых мест. Если Гвардиола сам не начудит с составом, то они должны брать ЛЧ] в этом году, больше не может быть никаких оправданий.
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server34
Для Пепа расчистят дорогу до самого финала.В четвертьфинале Баварию скрестят с Реалом/Ливерпулем. А Пепу подсунут или хромающий Челси или кого-то из миланских клубов.
+1
-2
-1
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Sgi
Ответ Royal Watcher
Кроме Сити, Баварии и Реала/Ливерпуля реальных претендентов больше нет…
Ливерпуль ?… ты серьезно ?) победа над МЮ - не показатель их силы в этом сезоне
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barcafufel
Ответ Real_v_dushe
Бенфика очень хороша, как и Наполи. Может они и не фавориты, но обыграть их будет очень тяжело.
В квартерфинале их сведут между собой. А миланские команды между собой
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DolJun
надеюсь как холанд повторил рекорд месси с 5 мячами, так пеп повторит свой же рекорд и не выиграет лч
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-3
-3
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Rad0
Ответ SergioRamos92
И 3 из 4 разгромов с участием Пепа
Да, об этом в тексте упоминается.
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Philatelist79
Я бы на колбасников поставил в этом розыгрыше.
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Real_v_dushe
Ответ Royal Watcher
Кроме Сити, Баварии и Реала/Ливерпуля реальных претендентов больше нет…
Бенфика очень хороша, как и Наполи. Может они и не фавориты, но обыграть их будет очень тяжело.
+3
-2
+1
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Vlad K
Интер победит в этой ЛЧ. Скриньте
+2
-3
-1
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Reanimation
В победу Пепа уже не верят фаны Пепа
+1
-3
-2
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A.B.W.
Ответ Royal Watcher
Кроме Сити, Баварии и Реала/Ливерпуля реальных претендентов больше нет…
Наполи может на равне пободаться с Баварией, Реалом/Ливером
+5
-3
+2
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Вадим Слуцкий
Лысый лузер.
+2
-3
-1
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Royal Watcher
Кроме Сити, Баварии и Реала/Ливерпуля реальных претендентов больше нет…
+4
-4
0
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SergioRamos92
И 3 из 4 разгромов с участием Пепа
+14
-1
+13
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Артур Артур
Пеп тратит все голы раньше времени
+22
0
+22
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