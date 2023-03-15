18 комментариев

«Манчестер Сити» разбил «Лейпциг» со счетом 7:0 в плей-офф Лиги чемпионов. Мощнее пока никто не выигрывал – победа в 7 мячей на этой турнира считается самой крупной.

Такой результат в плей-офф встречался четыре раза. Примечательно, что всегда участвовали команды из Германии:

• В сезоне-2011/12 «Базель» на последних минутах дома выбил победу над «Баварией», а в гостях получил семь. Дубль Роббена + гол Мюллера, но особенно старался Марио Гомес – оформил покер за 23 минуты (даже Холанд вчера затратил более получаса).

• Через три года «Шахтер» и «Бавария» не забили во Львове, но в Мюнхене уже на третьей минуте стартовали с удаления Кучера и забитого Мюллером пенальти. Во втором тайме немец оформил дубль, да и вообще у «Баварии» тогда отличились шесть разных футболистов.

• В 2019-м «Ман Сити» в веселой игре в Гельзенкирхене лишь в самом конце сломил «Шальке», превратив 1:2 в 3:2. А уже дома закинул семерку. Сценарий тот же, что и у «Баварии» – все началось с пенальти, а потом забили шесть разных игроков.

• И еще через четыре года – снова немецкий соперник, снова старт с пенальти, снова семь мячей команды Хосепа Гвардиолы. Опять радовался «Ман Сити», но страдал теперь уже «Лейпциг».

• «Бавария» еще дважды забивала в плей-офф по семь мячей – «Спортингу» (7:1 в 2009-м) и «Зальцбургу» (7:1 в 2022-м). С такими же счетами есть победы у «МЮ» над «Ромой» (2007) и у «Барселоны» над «Байером» (2012). А началось все с 7:2 «Лиона» над «Вердером» в 2005-м.

Интересно, что чаще всего по семь голов в плей-офф команды забивают в нечетных годах (6 из 9).

• 3 из 4 побед 7:0 добились команды Гвардиолы. Только в 2012-м «Бавария» уничтожала «Базель» под руководством Юппа Хайнкеса.

• Никто из побеждавших 7:0 в тех трех сезонах не выигрывал Лигу чемпионов. «Бавария»-2012 памятно оступилась в домашнем финале против «Челси», «Бавария»-2015 зашвырнула еще и шесть голов «Порту», но не прошла в полуфинале «Барселону» (тот самый матч со скользящим Боатенгом), а «Ман Сити»-2019 драматично вылетел в четвертьфинале от «Тоттенхэма».

Как будет на этот раз? Главный фаворит у букмекеров сейчас – именно «Сити».

Фото: globallookpress.com / Parnaby Lindsey