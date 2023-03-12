37 комментариев

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Второе удаление Каземиро и шансы на пенальти – «МЮ» не забил «Саутгептону» из-за судейских решений?

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Экспертный разбор.

«МЮ» после уверенной победы над «Бетисом» в 1/8 Лиги Европы (4:1) не пробил «Саутгемптон» в АПЛ – 0:0. Не обошлось и без спорных судейских решений: ниже обсудим удаление Каземиро и два неназначенных пенальти.

У Каземиро уже второе удаление в АПЛ – раньше у него вообще не было прямых красных

На 32-й минуте бразилец жестко подкатится под Алькараса. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор сразу показал желтую, но коллеги позвали его к монитору. Судья ознакомился и ужесточил меры –прямая красная.

Каземиро очень расстроился.

Бывший арбитр Анатолий Синяев привел аргументы за оба судейских решения.

«За красную: фаза полета, шипы, попадание выше стопы, попадает в опорную ногу соперника, что увеличивает риск нанесения травмы. 

За желтую: кратковременный контакт. 

В России после недавних рекомендаций это точно КК. Каземиро винить должен только себя: зачем ты летишь, видя соперника? Предположу, что в Европе не каждый ВАР вмешается в игру в таком эпизоде», – мнение из телеграм-канала Але, рэф!

В этом сезоне Каземиро схватил уже две прямых красных карточки, хотя до переезда в Англию не было ни одной: удалялся только через две желтые. А вот его последние матчи в АПЛ.

🟨 – дисквалификация за пятую желтую карточку с «Кристал Пэлас» 

🟥 – дисквалификация за прямую красную карточку с «Кристал Пэлас» 

✅ – 0:7 с «Ливерпулем»

🟥 – прямая красная карточка с «Саутгемптоном»

Теперь Каземиро грозит дисквалификация на 4 матча. Sky Sports и BT Sport отмечают, что бразилец будет отстранен на длительный срок, потому что получил уже вторую красную карточку в сезоне. Каземиро пропустит кубковую игру с «Фулхэмом», а после перерыва на сборные – «Ньюкасл», «Брентфорд» и «Эвертон» в АПЛ.

Давид де Хеа поддерживает партнера. «Каземиро не повезло. Он попытался сыграть в мяч, но его нога высоко поднялась. Считаю, что судьи должны быть более последовательны. Иногда они показывают красную карточку, а иногда нет.

Будет сложно, Каземиро – важный игрок. Нам будет не хватать его в этих четырех матчах, но у нас большой состав. Будем продолжать усердно работать», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

А что с пенальти?

В конце тайма «Юнайтед» дважды рассчитывал на точку. На 41-й минуте в Бруну Фернандеша подкатился Уолкер-Питерс. Португалец рухнул в штрафной «Саутгемптона», но Тэйлор не усмотрел нарушения. Вероятно, защитник и правда сыграл чисто.

А вот со следующим эпизодом возникло больше споров. На 44-й минуте прострел Рэшфорда заблокировал Белла-Кочап, упав на газон – показалось, что защитник сыграл рукой. Но Тэйлор снова не назначил пенальти.

Man Utd fans fumed at being denied a penalty for handball against Southampton

Анатолий Синяев поддерживает решение Тэйлора. «Опорная рука определялась в правилах пару лет назад как «рука, находящаяся между телом и газоном, служащая для опоры». Сейчас этот пункт из правил убрали, но судьи все равно пользуются им. Сегодня определяется лишь «естественность» руки для конкретного движения футболиста.

С общей камеры видно, что защитник гостей падает случайно, скорее всего, поскальзывается, руки естественно становятся опорными в данном случае. Также видно, что он, пытаясь подняться с газона, отрывает правую ногу и переносит вес тела на руки. Поэтому обе руки можно назвать опорными и естественными для такого положения.

Отмечу, что футболист также пытается в последний момент руку убрать за спину. Поэтому в данном эпизоде я поддержу решение арбитров продолжить игру.

Если бы игрок «Саутгемптона» ходил на четвереньках весь матч, его движение можно было бы назвать неестественным для игры в футбол, а тут момент очень быстрый, динамичный, а падение на газон – случайное».

А вот Эрик тен Хаг не согласен. 

«Манчестер Юнайтед» должен был исполнять пенальти, никаких сомнений. Не знаю, почему ВАР не вмешался.

Каземиро провел в Европе больше 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ. Его отсутствие – это не проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

***

Теперь у «МЮ» 50 очков и третье место в АПЛ. Отставание от «Сити» – 11 баллов, а от лидирующего «Арсенала» – 16. Но они сыграли на матч больше. «Саутгемптон» пока последний, но шансы на спасение есть (до 17-го «Вест Хэма» – всего 2 очка).

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Манчестер ЮнайтедМартинес (Магуайр, 90), Каземиро, Антони (Пельистри, 74), Вегорст (Мактомини, 44), Санчо (Гарначо, 73; Фред, 90).
СаутгемптонБазуну, Уокер-Питерс, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Уорд-Проуз, Алькарас (Армстронг, 55), Сулемана (Армстронг, 76), Лавиа, Уолкотт (Онуачу, 85), Адамс (Мара, 76).
Предупреждения:
Мартинес (10), Шоу (90).
Удаление:
Каземиро (34).

Вегорст взбесил фанов «МЮ»: потрогал табличку «Это Энфилд» перед 0:7. Теперь оправдывается

Фото: REUTERS/Phil Noble

37 комментариев

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charly_54
Нога срикошетила? Да он мяч еле задел, разуй глаза
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Aleksey Sandakov
Ответ Bunyod Turgunov
Без карманных судей и деда Флорентино ему сложно играть
Вот только все мы уже знаем, что президенты другого испанского(каталонского) клуба платили судьям)
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Cat Behemoth
Корпоративная солидарность в действии. Вообще не фанат МЮ, но очевидно, что пенальти стопроцентный.
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Oleg1960
Ответ Dan Kennedy
Момент с Гарначо не понравился, очень грубо сыграл Кайл Уокер-Питерс. Наверное не хотел, но увы. Если бы за такую неосторожную игру ему дали желтую и пенальти, то это было бы справедливо. В целом постоянно игроки играют в мяч и потом попадаются по инерции в соперника и свистят фол, но тут человек жестко скосил и ничего.
Нет в футболе такого понятия "Справедливость"
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Биограф Венгера
МЮ не имеет права жаловаться на судейство лет 20
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Игорь Климов
Это 100% пенальти.
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Rad0
Ответ Stadjer
Если это не пенальти, то защитникам надо взять на вооружение этот прием: видишь мяч - ныряй так, чтобы обе руки касались земли, и преграждай ими мяч - ведь обе опорные, фигли!
Если сам Анатолий Синяев сказал, что не пенальти, значит не пенальти (сарказм)
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Dan Kennedy
Ответ DolJun
какие костыли? чел в итоге нормально бегал до конца матча. но нет, это не по моей логике, ведь подкад под гарначо был выполнен в рамках правил, только и всего.
Да я заметил как он прихрамывая возвращался в оборону, на левый фланг.
Единственное где он в рамках правил - Кайл сыграл первым в мяч. А вот дальше была грубость, и это уже не в рамках правил.
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Илья Добрый
Ответ United_LP
Нога приподнята? Синяев видел момент? Нога поднялась после попадания в мяч по инерции, так сказать срикошетило. Рука в естественном положении? Рука уже была оторвана от газона в момент попадания по ней мячом. Сами говорите, что защитник пытался уже в этот момент убирать руку за спину. Не успел ведь
Синяеву похоже скрины показывали, как тут и заведено.
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Dan Kennedy
Момент с Гарначо не понравился, очень грубо сыграл Кайл Уокер-Питерс. Наверное не хотел, но увы. Если бы за такую неосторожную игру ему дали желтую и пенальти, то это было бы справедливо. В целом постоянно игроки играют в мяч и потом попадаются по инерции в соперника и свистят фол, но тут человек жестко скосил и ничего.
+4
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Will Turner
Ответ Арман Мартиросян
Матч не смотрел, но по картинке это чистая красная, к чему возмущения? UPD. посмотрел повтор и мнение не поменялось. Когда игрок открытой ногой идёт в подкат, то всегда есть риск получить красную. Не важно он в мяч сыграл сначала или нет. За похожий фол в прошлом году удалили Погба в матче против Ливерпуля.
открытая нога это что такое? есть фото?
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Dan Kennedy
Ответ DolJun
ну после эпизода он разве не вернулся в поле?
Алькараз тоже вернулся, значит надо отменять дисквалификацию Каземиро. Ну а что?
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Will Turner
Ответ DolJun
открытые шипы в ногу и игровой момент - это двойные стандарты? оокееей. показать тебе что значит "двойные стандарты" применительно к футболу на самом деле? https://gfycat.com/welcomesilkycobra-football угадай где судил тейлор)
и что мне сказать? два клоунских момента. оба на жёлтую. сон может даже на красную
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Lubitel2
Опять нытьё от манков.
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Stadjer
Ответ DolJun
какие костыли? чел в итоге нормально бегал до конца матча. но нет, это не по моей логике, ведь подкад под гарначо был выполнен в рамках правил, только и всего.
Гарначо какбе не смог доиграть, заменили его
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DolJun
Ответ Alexey Hohlov
Чел, Гарначо матч не доиграл, его заменили. Стадион он покинул на костылях
ну после эпизода он разве не вернулся в поле?
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TennisGeek
...за подкат в борьбе с Карлосом Алькарасом...

Чего он ожидал, ATP не позволит травмировать вторую ракетку.
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DolJun
Ответ Will Turner
тебе фотку скинуть или сам найдешь? https://disk.yandex.ru/i/4xyo4tfnuswt9Q в рамках правил? вот поэтому это и двойныестандарты. момент который якобы сильно опасен. и момент который ты считаешь был сыгран в рамках правил
открытые шипы в ногу и игровой момент - это двойные стандарты? оокееей.
показать тебе что значит "двойные стандарты" применительно к футболу на самом деле?
https://gfycat.com/welcomesilkycobra-football
угадай где судил тейлор)
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Will Turner
им дали вар, чтобы смотреть моменты с разных ракурсов в динамике, а они показывают один ракурс и дают карточки по книжечке
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Alexey Hohlov
Ответ DolJun
какие костыли? чел в итоге нормально бегал до конца матча. но нет, это не по моей логике, ведь подкад под гарначо был выполнен в рамках правил, только и всего.
Чел, Гарначо матч не доиграл, его заменили. Стадион он покинул на костылях
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Semper fidelis
Ответ DolJun
какие костыли? чел в итоге нормально бегал до конца матча. но нет, это не по моей логике, ведь подкад под гарначо был выполнен в рамках правил, только и всего.
https://imgur.com/a/YJQZT9z
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United_LP
Ответ Stadjer
Если это не пенальти, то защитникам надо взять на вооружение этот прием: видишь мяч - ныряй так, чтобы обе руки касались земли, и преграждай ими мяч - ведь обе опорные, фигли!
Так даже рука не на земле была.
+3
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Демьян=)
Ответ DolJun
какие костыли? чел в итоге нормально бегал до конца матча. но нет, это не по моей логике, ведь подкад под гарначо был выполнен в рамках правил, только и всего.
Обычные, он со стадика на костылях ушёл
+4
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United_LP
Нога приподнята? Синяев видел момент? Нога поднялась после попадания в мяч по инерции, так сказать срикошетило.
Рука в естественном положении? Рука уже была оторвана от газона в момент попадания по ней мячом. Сами говорите, что защитник пытался уже в этот момент убирать руку за спину. Не успел ведь
+10
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Will Turner
Ответ DolJun
какие костыли? чел в итоге нормально бегал до конца матча. но нет, это не по моей логике, ведь подкад под гарначо был выполнен в рамках правил, только и всего.
тебе фотку скинуть или сам найдешь? https://disk.yandex.ru/i/4xyo4tfnuswt9Q
в рамках правил? вот поэтому это и двойныестандарты. момент который якобы сильно опасен. и момент который ты считаешь был сыгран в рамках правил
+4
-1
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