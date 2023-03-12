37 комментариев

Экспертный разбор.

«МЮ» после уверенной победы над «Бетисом» в 1/8 Лиги Европы (4:1) не пробил «Саутгемптон» в АПЛ – 0:0. Не обошлось и без спорных судейских решений: ниже обсудим удаление Каземиро и два неназначенных пенальти.

У Каземиро уже второе удаление в АПЛ – раньше у него вообще не было прямых красных

На 32-й минуте бразилец жестко подкатится под Алькараса. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор сразу показал желтую, но коллеги позвали его к монитору. Судья ознакомился и ужесточил меры –прямая красная.

Каземиро очень расстроился.

Бывший арбитр Анатолий Синяев привел аргументы за оба судейских решения.

« За красную: фаза полета, шипы, попадание выше стопы, попадает в опорную ногу соперника, что увеличивает риск нанесения травмы.

За желтую: кратковременный контакт.

В России после недавних рекомендаций это точно КК. Каземиро винить должен только себя: зачем ты летишь, видя соперника? Предположу, что в Европе не каждый ВАР вмешается в игру в таком эпизоде», – мнение из телеграм-канала Але, рэф!

В этом сезоне Каземиро схватил уже две прямых красных карточки, хотя до переезда в Англию не было ни одной: удалялся только через две желтые. А вот его последние матчи в АПЛ.

🟨 – дисквалификация за пятую желтую карточку с «Кристал Пэлас»

🟥 – дисквалификация за прямую красную карточку с «Кристал Пэлас»

✅ – 0:7 с «Ливерпулем»

🟥 – прямая красная карточка с «Саутгемптоном»

Теперь Каземиро грозит дисквалификация на 4 матча. Sky Sports и BT Sport отмечают, что бразилец будет отстранен на длительный срок, потому что получил уже вторую красную карточку в сезоне. Каземиро пропустит кубковую игру с «Фулхэмом», а после перерыва на сборные – «Ньюкасл», «Брентфорд» и «Эвертон» в АПЛ.

Давид де Хеа поддерживает партнера. «Каземиро не повезло. Он попытался сыграть в мяч, но его нога высоко поднялась. Считаю, что судьи должны быть более последовательны. Иногда они показывают красную карточку, а иногда нет.

Будет сложно, Каземиро – важный игрок. Нам будет не хватать его в этих четырех матчах, но у нас большой состав. Будем продолжать усердно работать», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

А что с пенальти?

В конце тайма «Юнайтед» дважды рассчитывал на точку. На 41-й минуте в Бруну Фернандеша подкатился Уолкер-Питерс. Португалец рухнул в штрафной «Саутгемптона», но Тэйлор не усмотрел нарушения. Вероятно, защитник и правда сыграл чисто.

А вот со следующим эпизодом возникло больше споров. На 44-й минуте прострел Рэшфорда заблокировал Белла-Кочап, упав на газон – показалось, что защитник сыграл рукой. Но Тэйлор снова не назначил пенальти.

Анатолий Синяев поддерживает решение Тэйлора. «Опорная рука определялась в правилах пару лет назад как «рука, находящаяся между телом и газоном, служащая для опоры». Сейчас этот пункт из правил убрали, но судьи все равно пользуются им. Сегодня определяется лишь «естественность» руки для конкретного движения футболиста.

С общей камеры видно, что защитник гостей падает случайно, скорее всего, поскальзывается, руки естественно становятся опорными в данном случае. Также видно, что он, пытаясь подняться с газона, отрывает правую ногу и переносит вес тела на руки. Поэтому обе руки можно назвать опорными и естественными для такого положения.

Отмечу, что футболист также пытается в последний момент руку убрать за спину. Поэтому в данном эпизоде я поддержу решение арбитров продолжить игру.

Если бы игрок «Саутгемптона» ходил на четвереньках весь матч, его движение можно было бы назвать неестественным для игры в футбол, а тут момент очень быстрый, динамичный, а падение на газон – случайное».

А вот Эрик тен Хаг не согласен.

«Манчестер Юнайтед» должен был исполнять пенальти, никаких сомнений. Не знаю, почему ВАР не вмешался.

Каземиро провел в Европе больше 500 матчей и ни разу не получал красную карточку. Теперь у него их две в АПЛ. Его отсутствие – это не проблема, мы разберемся. Но судья повлиял на игру», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире Sky Sports.

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Теперь у «МЮ» 50 очков и третье место в АПЛ. Отставание от «Сити» – 11 баллов, а от лидирующего «Арсенала» – 16. Но они сыграли на матч больше. «Саутгемптон» пока последний, но шансы на спасение есть (до 17-го «Вест Хэма» – всего 2 очка).

Фото: REUTERS/Phil Noble