Пойдет ли навстречу лига?

Новое руководство «Челси» не только много тратит, но и ищет лазейки в регулирующих правилах. Например, просит льготные условия для соответствия внутреннему фэйр-плей лиги.

АПЛ требует, чтобы клубы не допускали убытков больше 105 млн фунтов в течение любого трехлетнего периода. По данным Daily Mail, лондонцы рассчитывают на исключение.

Причина – 3 месяца в конце прошлого сезона, когда на Романа Абрамовича наложили санкции, и клуб не имел возможности зарабатывать. «Челси» тогда запретили продавать билеты на матчи, а фан-шопы закрылись.

Клуб все это укажет в отчете, который подаст в конце сезона.

А что если АПЛ не пойдет на уступки? Похоже, у «Челси» еще есть пространство для маневра

Недавно Swiss Ramble подготовил подробнейший финансовый отчет по «Челси» за последние несколько лет. Согласно нему, «Челси» получал хорошую прибыль за счет продаж игроков, которые позволяли клубу отчитываться о предналоговой прибыли 5 раз за последние 10 лет.

Но за последние три года клуб потерял аж 222 млн фунтов (убытки в 156 млн фунтов за сезон-2020/21 и 102 млн за 2018/19). Большое влияние на такую просадку оказала пандемия, но другие клубы пострадали не так сильно – у «Челси» второй результат в АПЛ по убытку за последние три сезона.

На первый взгляд все выглядит не слишком приятно, но клуб спасает смягчение правил в связи с пандемией: в отчете за 2022 год сезоны 2019/20 и 2020/21 учитывались как один финансовый год. Это означает, что в трехлетний период к 2021 году можно все еще включить прибыль за сезон 2017/18 – а она составила 67 млн фунтов. Поэтому в последнем отчетном периоде «Челси» зафиксировал убытки в 94 млн фунтов при критической границе в 105 млн.

Более того, «Челси» может из этих 94 млн фунтов списать 85 млн на «здоровые затраты» (амортизация в размере 29 млн, 6 млн амортизации не относящейся к игрока, 30 млн на развитие молодежи, 14 млн на развитие женского футбола и это 6 млн на развитие сообщества). В таком случае потери за отчетный период составят лишь 10 млн, что на 95 млн меньше допустимого максимума по убыткам.

Поэтому изначально посчитанный нами убыток за три года в размере 94 млн фунтов можно списать – в него входит 85 млн разрешенных трат и 35-миллионные убытки из-за пандемии. Получается, что «Челси» оказывается даже в плюсе примерно на 25 млн фунтов. Другими словами, «Челси» был на 130 млн лучше, чем это требует регулирование АПЛ.

Если брать трехлетний период, который заканчивается в сезоне 2021/22, то, опираясь на примерные расчеты по прибыли/тратам, видно, что дела выглядят немного хуже: из расчета пропадает прибыль в 67 млн за сезон-2017/18. Она заменяется на предполагаемую прибыль в размере 19 млн за сезон-2021/22, но в общей сложности за трехлетний период фиксируются убытки в 143 млн.

Но мы снова возвращаемся к спасительным «допустимым расходам» в размере 87 млн и к пандемийному допущению в 35 млн фунтов. Тогда убыток составит 21 млн фунтов, и «Челси» снова комфортно проходит порог (запас в 84 млн фунтов от допустимых 105 млн убытков).

В этом сезоне «Челси» мощно потратился на трансферы. Но, учитывая различные допущения (как те самые «допустимые расходы»), «Челси» даже с таким заметным убытком может остаться в рамках регулировок АПЛ. Другое дело, что послабление со стороны лиги точно не будет лишним.

Фото: eastnews.ru/David Cliff, Daniel LEAL