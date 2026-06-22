Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ. В 2014-м Нана Кваку Бонсам обещал вывести Роналду из строя – португалец забил победный гол ганцам

Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ-2026.

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026 .

Игра пройдет 23 июня и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Я работаю над Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что мне нужно сделать, чтобы остановить его. Я очень известен своими предсказаниями.

Я не желаю ему серьезной травмы. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я буду делать свою работу, чтобы она принесла пользу Гане», – заявил традиционный жрец, выступающий в Гане посредником между миром духов, божествами и людьми.

Нана называет себя «единственным подлинным человеком Африки». Утверждается, что среди его талантов и навыков – духовное исцеление, защита, руководство и ритуалы.

В 2014 году он заявил, что виновен в травме колена нападающего «Реала » Криштиану Роналду перед матчем Португалии против Ганы. Он объяснил, что сотворил особый порошок, полученный от своих богов, смешал его с несколькими листьями и зельями и разместил вокруг изображения португальца.

«Я знаю, в чем проблема Роналду, я работаю над ним. Я отношусь к этому очень серьезно. Четыре месяца назад я сказал, что буду серьезно работать над Криштиану и выведу его из строя или, по крайней мере, не позволю ему играть против Ганы.

И лучшее, что я могу сделать, – это не давать ему играть из-за травмы. Эту травму никогда не вылечат врачи, они никогда не смогут увидеть, что ее вызывает, потому что это что-то духовное. Сегодня это колено, завтра – бедро, послезавтра – что-то еще», – сказал жрец в 2014-м.

Отметим, что 26 июня 2014 года Роналду, несмотря на повреждение на тренировке, сыграл против Ганы и забил победный гол (2:1).

Фото: instagram.com/nana_kwaku_bonsam