  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ. В 2014-м Нана Кваку Бонсам обещал вывести Роналду из строя – португалец забил победный гол ганцам

Фото
0
Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ. В 2014-м Нана Кваку Бонсам обещал вывести Роналду из строя – португалец забил победный гол ганцам
Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ-2026.

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026.

Игра пройдет 23 июня и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Я работаю над Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что мне нужно сделать, чтобы остановить его. Я очень известен своими предсказаниями.

Я не желаю ему серьезной травмы. Этого будет достаточно, чтобы остановить его в матче против моей страны. Я буду делать свою работу, чтобы она принесла пользу Гане», – заявил традиционный жрец, выступающий в Гане посредником между миром духов, божествами и людьми.

Нана называет себя «единственным подлинным человеком Африки». Утверждается, что среди его талантов и навыков – духовное исцеление, защита, руководство и ритуалы. 

В 2014 году он заявил, что виновен в травме колена нападающего «Реала» Криштиану Роналду перед матчем Португалии против Ганы. Он объяснил, что сотворил особый порошок, полученный от своих богов, смешал его с несколькими листьями и зельями и разместил вокруг изображения португальца.

«Я знаю, в чем проблема Роналду, я работаю над ним. Я отношусь к этому очень серьезно. Четыре месяца назад я сказал, что буду серьезно работать над Криштиану и выведу его из строя или, по крайней мере, не позволю ему играть против Ганы.

И лучшее, что я могу сделать, – это не давать ему играть из-за травмы. Эту травму никогда не вылечат врачи, они никогда не смогут увидеть, что ее вызывает, потому что это что-то духовное. Сегодня это колено, завтра – бедро, послезавтра – что-то еще», – сказал жрец в 2014-м.

Отметим, что 26 июня 2014 года Роналду, несмотря на повреждение на тренировке, сыграл против Ганы и забил победный гол (2:1).

Фото: instagram.com/nana_kwaku_bonsam

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?6810 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Daily Star
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
религия
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoтравмы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я ганский - я иду до конца)
В полицейской форме Мизулина стоит?
ОтветВондроушова
В полицейской форме Мизулина стоит?
Это пять!
ОтветВондроушова
В полицейской форме Мизулина стоит?
Местная, Лулу Луамба Мизулу…
У них там своя Лига Афронета
Мне кажется, что он шарлатан.
Но мой коммент на всякий случай ему не показывайте.
Жена Шамана подала заявку в РКН на замедление всей сборной Англии.
сначала пусть лизнет Байкал, а то липовый шаман какой-то....)))
Включит свой новый альбом или оближет?
Проклятие на Роналду в итоге сработало, правда с сильным опозданием
Значит ,в этом туре и Роналду и Кейн забьют
судя по последнему абзацу - он не в ту сторону колдует.
ОтветZasadility
судя по последнему абзацу - он не в ту сторону колдует.
Не в ту дверь
принято, ставим на гол Кейна)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана
сегодня, 10:45
Игроки сборной Англии сами решат, пожимать ли руку обвиняемому в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. FA не будет вмешиваться
20 июня, 20:39
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА может купить Бабкина в случае продажи Баринова. Отступные хавбека «Крыльев» – 300 млн рублей (Иван Карпов)
21 минуту назад
Салах станцевал на улице Ванкувера с фанатами сборной Египта. У Мохамеда гол и пас против Новой Зеландии
41 минуту назадВидео
ЧМ-2026. Аргентина против Австрии, Франция – Ирак, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией
42 минуты назад
«МЮ» приобрел землю для стадиона на 100 000 мест. Это будет крупнейшая спортивная арена в Великобритании
49 минут назад
Аргентина выиграла уже 8 матчей подряд! Кэф 1.52 от FONBET на победу в матче с Австрией
50 минут назадПромо
Мухин покинул ЦСКА и перешел в «Ростов»
сегодня, 13:07Фото
Как Испания разгромила Саудовскую Аравию? Разбор матча
сегодня, 13:02ВидеоСпортс"
Скалони поддержал Месси на фоне фэйка про смерть его отца: «Всегда лучше быть рядом с друзьями, он это чувствует. Команда вместе преодолевает плохие ситуации»
сегодня, 12:38
«Гави – тупой!» Педри подколол партнера по сборной из-за попыток вывести его фото на экраны стадиона перед игрой ЧМ
сегодня, 12:12Видео
Шлоттербек больше не сыграет на ЧМ и пропустит около 2 месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Энцо Фернандес: «Месси – замечательный человек, великий игрок. Книги не хватило бы, чтобы описать все, чему я у него научился»
сегодня, 12:58
Жоаозиньо: «Бразилия пока играет так себе. Очень много за что сборную можно критиковать»
сегодня, 12:48
«Я спросил, можно ли сыграть с тремя вратарями, сказали – нет». Тренер Ирака Арнолд о матче с Францией
сегодня, 12:21
Байсуфинов ушел из сборной Казахастана. У тренера 3 победы, 3 ничьих и 2 поражения в 8 матчах
сегодня, 12:06
«Испания – фаворит ЧМ. У нее все на тотальном уровне – контроль игры, техническое оснащение». Экс-форвард Бразилии Нунес об испанцах
сегодня, 11:54
«У Узбекистана есть шансы на победу в матче с Португалией. Роналду на поле все 90 минут – главная проблема. Без него сборная играет, как «ПСЖ». Зейтулаев о Криштиану
сегодня, 11:45
Васин об инвестициях: «Потерял много денег, меньше 100 млн рублей – это опыт. Сейчас занимаюсь коммерческой недвижимостью, ничего рискованного»
сегодня, 11:40
«Винисиус и раньше играл великолепно, а сейчас он стал более заметным, больше решает». Пакета о вингере «Реала» в сборной Бразилии на ЧМ
сегодня, 11:32
«Панатинаикос» за 3 млн евро купит вратаря Пенью у «Барселоны». Контракт – по схеме «3+1»
сегодня, 11:15
«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
сегодня, 10:59
Рекомендуем