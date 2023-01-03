«Брентфорд» разбил «Ливерпуль». Команда-сюрприз почти не проигрывает топ-клубам
«Брентфорд» дома победил «Ливерпуль» – 3:1. Команда Юргена Клоппа продолжает барахлить, пытаясь угнаться за местом в топ-4, а команда Томаса Франка уже превратилась в универсальную головную боль для каждого гранда АПЛ.
У «Ливерпуля» провалился Конате: автогол и результативный подарок сопернику
«Ливерпуль» пропустил на 20-й минуте: Конате после подачи с углового нелепо срезал мяч коленом в свои ворота.
На 40-й французский защитник почти оформил второй автогол (мог попасть в компанию к Фасу из «Лестера») – был рикошет от его бедра, но судьи нашли офсайд у Бена Ми, который тоже оказался на пути мяча.
Но «Брентфорд» все-таки удвоил счет до перерыва: уже на 42-й Йоан Висса принял навес с фланга и головой пробил в угол. Алиссон отбил, но до этого мяч полностью пересек линию.
Во втором тайме показалось, что «Ливерпуль» ожил: сначала Дарвин Нуньес забил из офсайда, а потом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен, подправив мяч головой в дальний угол.
Но на большее «Ливерпуль» не хватило. А вот «Брентфорд» в концовке даже забил третий: Бриан Мбемо обокрал Конате (у него игра совсем не получилась) и пробил мимо Алиссона.
Не сказать, что «Ливерпуль» был совсем плох. Например, доминировал по владению (73% против 27%) – но это стилистическая, а не качественная характеристика. «Брентфорд» убегал в любимые быстрые выпады и жалил на стандартах. Неудивительно, что по xG примерное равенство: 1,97 у «Брентфорда», 2,03 у «Ливерпуля».
«Брентфорд» восхищает: и первая победа над «Ливерпулем» с 1938-го, и потрясающая статистика против грандов АПЛ
• «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с ноября 1938-го – тогда уступили 1:2. С тех пор команды встречались 8 раз: «Ливерпуль» забрал 6 матчей, дважды была ничья.
• «Брентфорд» прервал приятную серию «Ливерпуля» в АПЛ – было четыре победы подряд. До этого пострадали «Лестер» (2:1), «Астон Вилла» (3:1) и, еще до паузы, «Саутгемптон» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:1).
• «Ливерпуль» упустил шанс обогнать «Тоттенхэм». После 17 туров «красные» набрали 28 очков и занимают 6-е место в АПЛ. До ЛЧ – 4 очка.
• «Брентфорд» пока идет на 7-м месте с 26 очками. Конечно, с главным тренером Томасом Франком уже продлили контракт – до лета 2027 года.
• Главный факт: «Брентфорд» шикарно играет против топ-6 АПЛ версии прошлого сезона: 3 победы, 2 ничьих и только 1 поражение.
Победили «Ман Юнайтед» (4:0), «Ман Сити» (2:1) и теперь «Ливерпуль» (3:1), сыграли вничью с «Челси» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2), проиграли лишь «Арсеналу» (0:3). Из версии топ-6 текущего сезона был еще удар от «Ньюкасла» (1:5).
Для скромной по меркам АПЛ команды «Брентфорд» показывает прекрасные результаты.
- Дата проведения
- 2 января, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Голы:
- 1:0 – 19, автогол Конате, 2:0 – 42 Висса, 2:1 – 50 Окслейд-Чемберлен, 3:1 – 84 Мбемо.
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Брентфорд –
Райя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Соренсен, 90), Нергор, Йенсен (Дасилва, 74), Янельт (Годдос, 87), Висса (Льюис-Поттер, 74), Мбемо (Канос, 88).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк (Матип, 46), Конате, Цимикас (Робертсон, 46), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт (Кейта, 46), Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83), Салах, Нуньес.
- Предупреждения:
- Йоргенсен (2), Эллиотт (9), Тиаго Алькантара (57), Нуньес (72).
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Фото: REUTERS/John Sibley, Toby Melville
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