«Брентфорд» разбил «Ливерпуль». Команда-сюрприз почти не проигрывает топ-клубам

«Брентфорд» дома победил «Ливерпуль» – 3:1. Команда Юргена Клоппа продолжает барахлить, пытаясь угнаться за местом в топ-4, а команда Томаса Франка уже превратилась в универсальную головную боль для каждого гранда АПЛ.

У «Ливерпуля» провалился Конате: автогол и результативный подарок сопернику

«Ливерпуль» пропустил на 20-й минуте: Конате после подачи с углового нелепо срезал мяч коленом в свои ворота.

На 40-й французский защитник почти оформил второй автогол (мог попасть в компанию к Фасу из «Лестера») – был рикошет от его бедра, но судьи нашли офсайд у Бена Ми, который тоже оказался на пути мяча.

Но «Брентфорд» все-таки удвоил счет до перерыва: уже на 42-й Йоан Висса принял навес с фланга и головой пробил в угол. Алиссон отбил, но до этого мяч полностью пересек линию.

Во втором тайме показалось, что «Ливерпуль» ожил: сначала Дарвин Нуньес забил из офсайда, а потом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен, подправив мяч головой в дальний угол.

Но на большее «Ливерпуль» не хватило. А вот «Брентфорд» в концовке даже забил третий: Бриан Мбемо обокрал Конате (у него игра совсем не получилась) и пробил мимо Алиссона.

Не сказать, что «Ливерпуль» был совсем плох. Например, доминировал по владению (73% против 27%) – но это стилистическая, а не качественная характеристика. «Брентфорд» убегал в любимые быстрые выпады и жалил на стандартах. Неудивительно, что по xG примерное равенство: 1,97 у «Брентфорда», 2,03 у «Ливерпуля».

«Брентфорд» восхищает: и первая победа над «Ливерпулем» с 1938-го, и потрясающая статистика против грандов АПЛ

• «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые с ноября 1938-го – тогда уступили 1:2. С тех пор команды встречались 8 раз: «Ливерпуль» забрал 6 матчей, дважды была ничья.

• «Брентфорд» прервал приятную серию «Ливерпуля» в АПЛ – было четыре победы подряд. До этого пострадали «Лестер» (2:1), «Астон Вилла» (3:1) и, еще до паузы, «Саутгемптон» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:1).

• «Ливерпуль» упустил шанс обогнать «Тоттенхэм». После 17 туров «красные» набрали 28 очков и занимают 6-е место в АПЛ. До ЛЧ – 4 очка.

• «Брентфорд» пока идет на 7-м месте с 26 очками. Конечно, с главным тренером Томасом Франком уже продлили контракт – до лета 2027 года.

• Главный факт: «Брентфорд» шикарно играет против топ-6 АПЛ версии прошлого сезона: 3 победы, 2 ничьих и только 1 поражение.

Победили «Ман Юнайтед» (4:0), «Ман Сити» (2:1) и теперь «Ливерпуль» (3:1), сыграли вничью с «Челси» (0:0) и «Тоттенхэмом» (2:2), проиграли лишь «Арсеналу» (0:3). Из версии топ-6 текущего сезона был еще удар от «Ньюкасла» (1:5).

Для скромной по меркам АПЛ команды «Брентфорд» показывает прекрасные результаты.

Фото: REUTERS/John Sibley, Toby Melville