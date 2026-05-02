Галактионов о «Локо» во 2-й части сезона: «Качества бы нам еще чуть-чуть. Мы не вкладываем по 40 млн, играют россияне, которые в большинстве случаев пришли свободными агентами»

Галактионов о «Локо»: мы не вкладываем по 40 млн, играют российские ребята.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о текущих реалиях клуба.

– А что касается разного результата в двух частях сезона?

– Можно и поменять местами части сезона – мы могли неудачно стартовать, а после зимы прибавить. Есть кадровый ресурс. Когда мы говорим о том, что определенные кадровые вливания происходят, команда формируется, стабилизируется, качество игры появляется. Сто процентов – команда функционально готова, организована, что показывают вторые таймы, которые мы переламываем. Качества бы нам еще чуть-чуть. Но что есть, то есть – мы наших игроков любим, верим в них, защищаем и выжимаем максимум.

Говорил уже неоднократно ребятам, – то, что происходит, это их заслуга, всей команды, тренерского штаба. Мы максимально выжимаем из того, что есть. Мы не вкладываем по 30-40+ миллионов, играют российские ребята, которые в большинстве случаев пришли свободными агентами. Большинство из них не были востребованы ранее, кем-то списаны. Но сегодня у них появляется второе дыхание, они заслуженно появляются в списке сборной. Нам их не купили, это они своей работой заслужили. Ни в коем случае не говорю, что это упрек руководству – это просто нынешние реалии, – сказал Галактионов.