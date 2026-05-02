  • Галактионов о «Локо» во 2-й части сезона: «Качества бы нам еще чуть-чуть. Мы не вкладываем по 40 млн, играют россияне, которые в большинстве случаев пришли свободными агентами»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о текущих реалиях клуба. 

А что касается разного результата в двух частях сезона?

– Можно и поменять местами части сезона – мы могли неудачно стартовать, а после зимы прибавить. Есть кадровый ресурс. Когда мы говорим о том, что определенные кадровые вливания происходят, команда формируется, стабилизируется, качество игры появляется. Сто процентов – команда функционально готова, организована, что показывают вторые таймы, которые мы переламываем. Качества бы нам еще чуть-чуть. Но что есть, то есть – мы наших игроков любим, верим в них, защищаем и выжимаем максимум.

Говорил уже неоднократно ребятам, – то, что происходит, это их заслуга, всей команды, тренерского штаба. Мы максимально выжимаем из того, что есть. Мы не вкладываем по 30-40+ миллионов, играют российские ребята, которые в большинстве случаев пришли свободными агентами. Большинство из них не были востребованы ранее, кем-то списаны. Но сегодня у них появляется второе дыхание, они заслуженно появляются в списке сборной. Нам их не купили, это они своей работой заслужили. Ни в коем случае не говорю, что это упрек руководству – это просто нынешние реалии, – сказал Галактионов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Тренер честно признался, что текущий результат - максимум для этого состава. Это объективно и справедливо
А нам банщик рассказывает, что русские сильнее! Врёт?
Те кто не доволен Локо на 3 месте - вы в себя прийдите немного, не знаю водой умойтесь холодной. С форвардами уровня Воробьев и Комличенко, вингерами Бакаев, Руденко - это супер результат. Локо однозначно прыгнул выше головы в этом сезоне.
А чем тебя Воробьев не устраивает?
У Воробьева до Локо 16 голов и 57 игр в Премьер-лиге к 26 годам
Да какие к нему вопросы ещё могут быть у кого-то? Редко пишу на ветках Локо, но смотрю почти каждый матч. Состав ни на какое даже третье место не тянет, о чём дискуссии-то? Все бьются, бегают, самоотдача высокая, индивидуальное мастерство многих просто на очень невысоком уровне, это же очевидно.
Вы бы почитали комментарии в телеге болельщиков кЛуба... Я вот целый день поглядываю и не пойму: это я что-то не понимаю и у Локомотива состав уровня Галактикос или фанаты одного клуба очень быстро успели позабыть, как их Галактионов тащил с 13 места после фееричной работы немцев
К сожалению среди наших фанов, также как и у других команд, достаточно неадекватов. Борюсь с ними в комментариях, как могу)
Наверное грамоту ему надо дать какую то. Человек, свободных ребят пришлых учит футболу. Пусть не золото, но приз заслужил.
Неужели в РЖД в отличие от Газпрома, Лукойла, ВТБ и других гос контор решили начать экономить?
Уж не первый год.
И до чемпионства в 2017/18 тоже экономили, посмотрите, кто и за сколько тогда в команду приходил.
Потом Лига чемпионов, в которой даже за участие в групповом этапе большие бонусы.
Но теперь и её нет.
