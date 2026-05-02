  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Униона» ничья и 2 поражения при Мари-Луизе Эте. Берлинцы сыграли с «Кельном» 2:2, отыгравшись с 0:2
13

У «Униона» ничья и 2 поражения при Мари-Луизе Эте. Берлинцы сыграли с «Кельном» 2:2, отыгравшись с 0:2

«Унион» впервые сыграл вничью при женщине-тренере.

«Унион» впервые набрал очки при Мари-Луизе Эте.

Берлинская команда сыграла вничью с «Кельном» в 32-м туре Бундеслиги (2:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. 

Ранее «Унион» под руководством женщины-тренера уступил «Вольфсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (1:3). В данный момент он занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 33 очка. 

Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
2 - 2
0.89xG1.7
Логотип гостевой команды
Кельн
Матч окончен
Бурджу
90’
+5’
  Бурджу
89’
88’
Швэбе
Хедира   Крал
88’
80’
Лунн Хансен   Шмид
  Роте
73’
71’
Бюльтер   Тильманн
71’
Эль Мала   Ньянг
71’
Каминьски   Майна
Нсоки   Скарке
67’
62’
Вальдшмидт   Чавес
61’
  Эль Мала
Ансах   Илич
58’
Юранович   Триммель
58’
Шефер   Бурджу
58’
55’
Симпсон-Пьюзи
2тайм
Перерыв
Диогу Лейте
34’
33’
  Бюльтер
31’
Мартель
Унион Берлин
Клаус, Нсоки, Диогу Лейте, Дуки, Роте, Кемляйн, Хедира, Шефер, Юранович, Ансах, Берк
Запасные: Висберайт, Кверфельд, Хедира, Шефер, Кен, Нсоки, Юранович, Ансах, Хаберер
1тайм
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Краус, Бюльтер, Каминьски, Вальдшмидт, Эль Мала
Запасные: Кастро-Монтес, Лунн Хансен, Бюльтер, Хусейнбашич, Эль Мала, Цилер, Хайнц, Каминьски, Вальдшмидт
Подробнее
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКельн
logoМари-Луизе Эта
logoбундеслига Германия
logoУнион Берлин
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ладно, отыгрались с 0 2, задачу на сезон выполнили, с таким вольсбургом и Санкт паули, наверняка останутся
Ответ Юлия Закаблукова
Да ладно, отыгрались с 0 2, задачу на сезон выполнили, с таким вольсбургом и Санкт паули, наверняка останутся
Уже.
Эта вам не та.
Ответ Юлия Закаблукова
Я её поддерживаю
тоже сжал за нее кулачонки.
В следующем сезоне и состав разбавят девками. Если летом в декрет не уйдет, конечно.
Жаль что раньше не назначили. В таком графике она бы и Баварию смогла вывести во вторую Бундеслигу 😀
Не бабское это дело
Против Униона все будут играть с утроенным рвением: никто не хочет быть первыми, кого обыграла женщина))
с Майнцем самый важный матч для неё будет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
20 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
23 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
33 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
35 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
59 минут назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
59 минут назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
5 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
8 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
22 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
40 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
49 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
55 минут назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем