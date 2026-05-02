У «Униона» ничья и 2 поражения при Мари-Луизе Эте. Берлинцы сыграли с «Кельном» 2:2, отыгравшись с 0:2

«Унион» впервые набрал очки при Мари-Луизе Эте .

Берлинская команда сыграла вничью с «Кельном » в 32-м туре Бундеслиги (2:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

Ранее «Унион » под руководством женщины-тренера уступил «Вольфсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (1:3). В данный момент он занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 33 очка.