Матч окончен
У «Униона» ничья и 2 поражения при Мари-Луизе Эте. Берлинцы сыграли с «Кельном» 2:2, отыгравшись с 0:2
«Унион» впервые сыграл вничью при женщине-тренере.
«Унион» впервые набрал очки при Мари-Луизе Эте.
Берлинская команда сыграла вничью с «Кельном» в 32-м туре Бундеслиги (2:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.
Ранее «Унион» под руководством женщины-тренера уступил «Вольфсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (1:3). В данный момент он занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 33 очка.
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
2 - 2
0.89xG1.7
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Да ладно, отыгрались с 0 2, задачу на сезон выполнили, с таким вольсбургом и Санкт паули, наверняка останутся
Уже.
Эта вам не та.
Я её поддерживаю
тоже сжал за нее кулачонки.
В следующем сезоне и состав разбавят девками. Если летом в декрет не уйдет, конечно.
Жаль что раньше не назначили. В таком графике она бы и Баварию смогла вывести во вторую Бундеслигу 😀
Не бабское это дело
Против Униона все будут играть с утроенным рвением: никто не хочет быть первыми, кого обыграла женщина))
Woman ☕
с Майнцем самый важный матч для неё будет
