«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге 13 матчей подряд – 10 побед, 3 ничьих. Команда Компани ушла от поражения от «Хайденхайма» благодаря голу Олисе на 100-й минуте

Серия матчей «Баварии» без поражений в Бундеслиге продолжилась.

Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с идущим на последнем месте «Хайденхаймом » со счетом 3:3 в 32-м туре чемпионата Германии. Она отыгралась благодаря голу Майкла Олисе на 100-й минуте.

Мюнхенцы не потерпели ни одного поражения в лиге с 24 января – тогда они проиграли «Аугсбургу» (1:2). С тех пор «Бавария » провела 13 матчей в этом турнире, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

Мюнхенский клуб уже гарантировал себе титул чемпионата Германии в этом сезоне. На его счету 83 очка.