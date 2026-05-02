«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге 13 матчей подряд – 10 побед, 3 ничьих. Команда Компани ушла от поражения от «Хайденхайма» благодаря голу Олисе на 100-й минуте

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге с января.

Серия матчей «Баварии» без поражений в Бундеслиге продолжилась. 

Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с идущим на последнем месте «Хайденхаймом» со счетом 3:3 в 32-м туре чемпионата Германии. Она отыгралась благодаря голу Майкла Олисе на 100-й минуте.

Мюнхенцы не потерпели ни одного поражения в лиге с 24 января – тогда они проиграли «Аугсбургу» (1:2). С тех пор «Бавария» провела 13 матчей в этом турнире, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

Мюнхенский клуб уже гарантировал себе титул чемпионата Германии в этом сезоне. На его счету 83 очка. 

Огорчает, что потратили 55 минут всей основы ради ничьей. Ничего сегодня не получалось, явно все мысли в матче с ПСЖ
Хайденх герой, жаль не победили
Проходной двор в обороне просто забивают все кому не лень
Добавили 5 минут,а сыграли 10,почему? На мультикасте так и не объяснили.
Вратарь влетел в защитника и его приводили в чувства.
Там защитнику Хайденхайма свой вратарь влетел в голову, несколько минут кровь останавливали. Видимо сломан нос + сотрясение
Что за защита 🤦🏻‍♂️каждый матч комбэк…. Дыра в обороне колоссальная, отлично построили атаку, а об обороне забыли
