Мостовой не хочет учиться на судью: «Я 25 лет играл в футбол – это были мои курсы. Я 1000 раз был на поле и видел все моменты. Какие лицензии получают люди, которые не знают, как по мячу ударить?»
Мостовой рассказал, готов ли он учиться на судью.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, готов ли он учиться для получения лицензии судьи.
«Пройти судейские курсы? Мои курсы были тогда, когда я 25 лет играл в футбол. Зачем мне процесс лицензирования проходить? Я тысячу раз был на футбольном поле и видел все моменты.
А какие тогда лицензии получают люди, которые не знают, как по мячу ударить? Если в судейском корпусе будут такие люди, как я, то мы сведем ошибки арбитров до минимума», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
я понимаю, что это просто местный мем, но как-будто можно ему уже не звонить и не спрашивать. а просто писать "я в футбол играл! я миллион голов забил! а они? а они что? по мячу не знают, как бить"