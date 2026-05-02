  • Мостовой не хочет учиться на судью: «Я 25 лет играл в футбол – это были мои курсы. Я 1000 раз был на поле и видел все моменты. Какие лицензии получают люди, которые не знают, как по мячу ударить?»
Мостовой рассказал, готов ли он учиться на судью.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, готов ли он учиться для получения лицензии судьи. 

«Пройти судейские курсы? Мои курсы были тогда, когда я 25 лет играл в футбол. Зачем мне процесс лицензирования проходить? Я тысячу раз был на футбольном поле и видел все моменты.

А какие тогда лицензии получают люди, которые не знают, как по мячу ударить? Если в судейском корпусе будут такие люди, как я, то мы сведем ошибки арбитров до минимума», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
судьи
Александр Мостовой
премьер-лига Россия
Спорт-Экспресс
Я за рулем 10 лет какого у меня права требуют?
Ответ T622222
Всё просто. Чеканить запасками не умеешь 🤣
Ответ T622222
Так срок прав подходит к концу).
А готов ли Мостовой отучится на сварщика?
Ответ Сергей Круг
На сварку нельзя смотреть. А на голы Мостового - можно. И даже нужно😼
Ответ Сергей Круг
Если умеешь сварить хотя бы яйца - можно считать, что ты сварщик-профессионал. Но, царь пишет, что 1000 раз стоял на поле. Это ж готовый агроном.
Вам самим не надоело? Насколько надо себя и свой труд не уважать, чтоб без конца этот постить, как «новость»
Ответ Weim
Пока кликают спортс будет публиковать Мостового, какой бы бред он не нес
а можно ли настроить ленту так, чтобы никогда не читать мнение Мостового?
я понимаю, что это просто местный мем, но как-будто можно ему уже не звонить и не спрашивать. а просто писать "я в футбол играл! я миллион голов забил! а они? а они что? по мячу не знают, как бить"
Ответ djarf
можно. лучше бы не ныл, как мостовой, а делал бы, осваивал, узнавал как.
Ответ djarf
Иронично, но люди, которые про это пишут в комментах, по стабильности написания своих жалоб идут вровень с перлами Царя. Напрашиваются интеллектуальные аллегории🙃
Мой дед кучу раз бывал в больницах, почему он не глав врач ?
Ответ madaev
Потому что он никогда ни у кого ничего не просил).
Он так-то уже по возрасту в судьи не годится
Прикол такой видел в службе занятости. Там тоже один такой, рубаху рвет, и как закричит на инспекторку "Я 25 на особом сидел - это были мои курсы, я 1000 дней в карцере провел! Какую лицензию я должен получать, как таксист?!". Не знаю чем дело закончилось, убежал.
Я проработал в цеху 20 лет, я видел как сварщики варят. Ну и что, что я не держал держак в руках, я швы видел. Не надо мне учиться, итак заварю. Какой там узк, какой рентген? Я вас умоляю, это всё для дураков.
Мостовой ниче не хочет. Ну и все. Пусть сидит, пердит, и во всем винит жизнь, судьбу, Вселенную
