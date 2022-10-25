После работы в «Барсе» нужна реабилитация. Доказано Гвардиолой, Энрике, Вальверде, Сетьеном и Куманом

Кике Сетьен возглавил «Вильярреал» – сменил на этом посту Унаи Эмери, который неожиданно укатил в «Астон Виллу». Последним местом работы Сетьена была «Барселона» – с тех пор прошло больше двух лет. Из каталонского клуба он ушел в августе 2020 года после того самого унизительного поражения от «Баварии» (2:8).

Кике проработал в «Барсе» лишь 218 дней, но опыт получился травмирующим. Позже Сетьен рассказывал, что во время работы в клубе из-за напряжения он не был собой. Также тренер признался, что после отставки ему пришлось сменить номер телефона, – настолько доставали журналисты.

Кроме того, Кике так и не получил компенсации после увольнения. В декабре прошлого года была информация, что «Барса» выплатит Сетьену 4 млн евро, но после этого все заглохло.

А в сентябре на канале Movistar Plus вышел фильм про Сетьена, где тренер намекнул, что между ним и Лео Месси был конфликт. «Я предпочел бы не говорить о Месси. Да, действительно, между нами были неприятные ситуации», – сказал Кике, отвечая на вопрос об отношениях с аргентинцем.

Сетьен не единственный экс-тренер «Барсы», который долго восстанавливался после работы в каталонском клубе. После «Барселоны» в последнее десятилетие длительный отпуск брали почти все – начиная с Пепа Гвардиолы.

Пеп Гвардиола

Гвардиола, проработавший в «Барсе» легендарные четыре года, ушел из клуба после сезона-2011/12, который вышел для той команды не самым успешным. «Барселона» финишировала второй в Ла Лиге и вылетела в полуфинале ЛЧ, но взяла Кубок Испании и клубный ЧМ, а также Суперкубок УЕФА в начале сезона.

«Мы были невероятно успешны. 14 титулов за четыре года – лучший период в истории клуба. Но это также может быть проклятием. Стало все тяжелее мотивировать себя и команду. Если больше не можешь достучаться до своих игроков, то пришло время двигаться дальше.

В «Барселоне» пришлось пережить неприятные моменты. Одним из них стало поражение от «Челси» в полуфинале ЛЧ-2011/12. Мы были намного сильнее соперника, но пропустили необязательный гол. Это было ужасное поражение. Я понял, что не могу мотивировать своих игроков», – объяснял причины ухода Пеп.

После ухода из каталонского клуба Гвардиола взял отпуск – уехал перезагружаться в Нью-Йорк. В январе 2013 года на пресс-конференции во время вручения «Золотого мяча» Пеп говорил: «Я решил вернуться к тренерской работе, но кроме этого никакого решения не принял. У меня нет команды, но я хотел бы вернуться к тренерской работе».

Чуть больше недели спустя «Бавария» объявила, что Гвардиола возглавит команду перед сезоном-2013/14. Уже в «Ман Сити» Пеп говорил, что давление на тренера в Барселоне или Мадриде намного выше, чем в Мюнхене или Манчестере.

Луис Энрике

В 2014 году после непродолжительных и небогатых на трофеи периодов работы Тито Вилановы и Херардо Мартино в «Барсе» начался новый яркий период – под руководством Луиса Энрике.

Энрике пришел в каталонский клуб в начале сезона-2014/15 и сходу взял требл – чемпионат, Кубок и ЛЧ. За последующие два года Луис взял с «Барсой» еще один титул Ла Лиги и два Кубка, но ЛЧ больше не покорилась – и после сезона-2016/17, в котором каталонцы заняли второе место в чемпионате и вылетели в четвертьфинале ЛЧ, испанец покинул клуб.

Энрике объявил об уходе из «Барсы» еще в марте 2017 года, отказавшись от оставшейся по контракту зарплаты за еще один сезон. Год спустя Луис говорил, что не жалеет о своем решении.

«Я не жалею, что покинул пост главного тренера «Барселоны». Работе нужно отдаваться полностью. Но когда понимаешь, что твое время в команде уходит, то нужно принять это и уйти», – говорил испанец.

После работы в каталонском клубе Энрике отдыхал больше года. В июле 2018-го он возглавил сборную Испании, с которой с небольшим перерывом работает до сих пор.

Эрнесто Вальверде

После ухода Энрике главным тренером «Барсы» стал Эрнесто Вальверде, который до этого 4 года успешно работал с «Атлетиком». За два полных сезона Эрнесто два раза привел каталонцев к титулу Ла Лиги, а также один раз взял Кубок, но в ЛЧ Вальверде останавливался на стадиях четвертьфинала и полуфинала – разгромно проиграв «Ливерпулю» и «Роме».

Эрнесто уволили в январе 2020 года – в медиа сообщали, что Вальверде не контролирует раздевалку, не управляет игрой и не может исправить негативную динамику. Сам тренер, кажется, не был в обиде на клуб.

«Тренировать «Барселону» – невероятный опыт. Я рад, что работал там. Но когда подписываешь контракт, понимаешь, что все сводится к результатам и тому, что тренер всегда несет ответственность.

Я не думаю о том, чувствовал ли я, что со мной несправедливо обращались. Что хорошего в том, чтобы вспоминать прошлое?

Да, я заинтересован в том, чтобы двигаться вперед, хотя я до сих пор не принял никаких решений. Возможно, я отправлюсь в путешествие, Иньеста много рассказывал о Японии. Я планирую поехать и посмотреть на несколько команд, хочу встретиться с другими тренерами и обсудить с ними проблемы и ситуации нашей профессии», – сказал Вальверде.

Пауза затянулась – еще в феврале 2020-го Эрнесто говорил, что почти не смотрит футбол. «В последние недели я особо не смотрел футбол – постарался немного дистанцироваться. В клубе ты гонишь 200 миль в час, а затем резко прекращаешь движение», – рассуждал Вальверде.

Эрнесто вернулся к тренерской деятельности лишь через 2,5 года после увольнения из «Барсы» – в конце июня этого года в третий раз в карьере возглавил «Атлетик». Первая встреча с бывшим клубом вышла неудачной – команда Вальверде проиграла 0:4.

Роналд Куман

Перед Куманом, который возглавил «Барсу» после Сетьена, стояла сложная задача – встряхнуть команду после показательной порки от «Баварии» и в условиях финансового и управленческого кризиса. Сейчас можно сказать, что у голландца это не получилось.

Из всевозможных трофеев в сезоне-2020/21 каталонцы выиграли только Кубок Испании – в Ла Лиге финишировали третьими, а в ЛЧ вообще вылетели на стадии 1/8 финала.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, Кумана оставили на следующий сезон. Но уже в октябре голландца попросили из клуба – на момент его отставки «Барса» шла 9-й в Ла Лиге, а в группе ЛЧ занимала третье место с тремя очками после трех туров.

Сам Куман считал свое увольнение несправедливым.

«Всегда больно, когда не можешь закончить то, что хотел сделать. В моем случае, как я считаю, люди, которые понимают в футболе, знают о «Барсе» и ее сложной экономической ситуации, осознают, что я проделал хорошую работу. Я не хочу говорить, что это отличная работа, но она не была плохой. Считаю, это была хорошая работа в очень сложной ситуации», – говорил Роналд спустя полгода после увольнения.

До весны 2022 года голландец сидел без работы. В начале апреля было объявлено, что Куман возглавит сборную Нидерландов после ЧМ-2022. Скорее всего, первый матч под его руководством национальная команда проведет только в 2023-м – через 1,5 года после увольнения из «Барсы».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, David Ramos; globallookpress.com/Jennifer Lorenzini/Lapresse