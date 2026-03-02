Национальный суд Испании не принял жалобу на отмывание денег боссами «Барсы» – такие дела не входят в его компетенцию. Заявитель может обратиться в суд Барселоны

Суд не принял жалобу на Жоана Лапорту.

Национальный суд Испании не принял жалобу на руководителей «Барселоны».

Ранее стало известно, что сосьо «Барсы» Исидро Наварро обвинил последнего президента клуба Жоана Лапорту и других боссов клуба в отмывании денег. Заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Среди прочего, он попросил суд изучить сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» и участие посредника в переговорах с Nike.

Судья Сантьяго Педрас не принял эту жалобу – согласно его постановлению, ее рассмотрение не входит в компетенцию Национального суда, поскольку предполагаемые преступления частично совершались на территории Испании , а частично за рубежом.

Он подчеркнул, что такие случаи должны рассматриваться компетентным судебным органом того испанского региона, в котором они были совершены.

Таким образом, заявитель имеет право подать эту жалобу в один из обычных судов Барселоны.