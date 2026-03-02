  • Спортс
Национальный суд Испании не принял жалобу на отмывание денег боссами «Барсы» – такие дела не входят в его компетенцию. Заявитель может обратиться в суд Барселоны

Суд не принял жалобу на Жоана Лапорту.

Национальный суд Испании не принял жалобу на руководителей «Барселоны». 

Ранее стало известно, что сосьо «Барсы» Исидро Наварро обвинил последнего президента клуба Жоана Лапорту и других боссов клуба в отмывании денег. Заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Среди прочего, он попросил суд изучить сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» и участие посредника в переговорах с Nike.

Судья Сантьяго Педрас не принял эту жалобу – согласно его постановлению, ее рассмотрение не входит в компетенцию Национального суда, поскольку предполагаемые преступления частично совершались на территории Испании, а частично за рубежом. 

Он подчеркнул, что такие случаи должны рассматриваться компетентным судебным органом того испанского региона, в котором они были совершены.

Таким образом, заявитель имеет право подать эту жалобу в один из обычных судов Барселоны. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoЛа Лига
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как дешево они пытаются замарать имя Лапорты, жалко это смотрится, что Фонт, что остальные. Полная печаль. Нет конкурентов у Джоана.
Опять столичным к носу поднесли
Ответ pjgq7ddhcq
Опять столичным к носу поднесли
Социологический мадридизм во всей красе🤣🤣🤣
Интересно, виолончелист Сергей Ролдугин является сосьо «Барсы»
"Я пожалуй откажусь, - Исидро Наварро - я идиот, а не бессмертный."
Неужели этот Наварро не знал, что нужно идти в суд Барселоны? Скорее всего там тоже отказали в рассмотрении этого липового дела. Ждём продолжения...
Если Наварро предоставит конкретные доказательства (договоры, переводы, переписку, свидетелей), то даже в региональном суде дело может получить развитие. Суд не сказал : «нет преступления» — он сказал : «не здесь, а в Барселоне».
Ответ профессор Лебединский
Если Наварро предоставит конкретные доказательства (договоры, переводы, переписку, свидетелей), то даже в региональном суде дело может получить развитие. Суд не сказал : «нет преступления» — он сказал : «не здесь, а в Барселоне».
Вечно эти ЕСЛИ. То Негрейра, то этот бред. Испания это какая-то бесконечная Санта-Барбара, из-за которой уже и футбол смотреть не хочется. Весь этот цирк просто задолбал уже.
Ответ El illusionista
Вечно эти ЕСЛИ. То Негрейра, то этот бред. Испания это какая-то бесконечная Санта-Барбара, из-за которой уже и футбол смотреть не хочется. Весь этот цирк просто задолбал уже.
Если — это не бред, а логика 😄
Испания — да, мыльная опера, но без неё футбол был бы скучнее.
Цирк задолбал? Переключитесь на тихий матч / другую лигу— но потом не говорите, что пропустили кульминацию .
Тут как с делом Негрейры) есть голословное обвинение, но нет доказательств. На что эти обвинители надеятся интересно
Судья - Педрас! [Для модератора, который не читает новость, к которой пишутся комментарии: Педрас - это фамилия судьи, о котором идет речь. Не веришь - проверь.]
