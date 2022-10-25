Эмери едет в «Астон Виллу» – вместо уволенного Джеррарда. Гуд ибенинг!

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» – полуфиналист прошлогодней ЛЧ едет поднимать команду с 14-го места в АПЛ.

Эмери приходит на место уволенного Стивена Джеррарда. Фабрицио Романо пишет, что испанец будет получать около 7 млн евро в год. Официально Эмери вступает в должность с 1 ноября, когда решатся все вопросы с его разрешением на работу в Англии.

Первый матч – сразу против «Ман Юнайтед».

Первый заход Унаи в АПЛ – трагикомедия

Приключения Унаи в «Арсенале» – интересная история. Тренер пришел в 2018-м, заменив самого Арсена Венгера. Испанец быстро потерял контакт с раздевалкой из-за ужасного английского, а еще постоянно тасовал состав и никак не мог поставить конкретный стиль игры.

Последнее особенно выделял легенда «Арсенала» Мартин Киоун: «Эмери часто переходил от одной системы к другой. Он никак не мог найти правильный ритм игры из-за частых изменений структуры команды. Игроки не понимали, что им сделать на поле и запутались вместе с тренером. Пойманный ритм игры и понимание игроков – важнейшие факторы успеха любого клуба».

Проблемы с английским не стоит недооценивать. Например, Букайо Сака признавался, что не всегда понимал, о чем вообще говорил Унаи. Игроки частенько пародировали выражения и акцент Эмери, а общекомандные собрания затягивались, потому что Эмери было непросто донести мысли. Хотя Унаи был достаточно смелым, чтобы ходить на пресс-конференции без переводчика – так и появилось его легендарное «Гуд Ибенинг».

Унаи даже так долез до финала Лиги Европы. Чуда не вышло – проиграл «Челси» и провалился в начале следующего сезона. В 2019-м Эмери уволили – и позже тренер сам признался, что языковой барьер сыграл свою роль.

«Язык стал слишком важной проблемой только из-за результатов. Если бы результаты были получше, люди более лояльно отнеслись бы к моим ошибкам и считали мой английский приемлемым, – верил Унаи. – При ответе на первый и второй вопрос на пресс-конференции использовал фразы и слова, которыми передавал то, что думаю. На третьем, четвертом и пятом мне уже было труднее. Я понимал, что мне нужно преодолеть этот барьер. Со временем я прибавил бы, но очевидно, что мне было куда расти».

Зимой звал «Ньюкасл» – Эмери отказал ради «Вильярреала»

Перед приходом Эмери президент «Вильярреала» Фернандо Роч обновил структуру управления – он и его семья поделили обязанности с главным тренером на обеих должностях. Семейство Роча ищет молодежь, а тренер интегрирует ее в состав и подбирает готовых игроков на рынке.

Унаи обожает контролировать каждый процесс внутри команды, так что быстро стал своим. Важен и испанский язык, который значительно упростил Эмери работу в раздевалке. Прогресс стал очевиден почти сразу – никогда раньше Унаи не делал такой акцент на общение с игроками, почти все из них уверяли, что Эмери сам постоянно разбирал с ними ошибки. Тренер строил коллектив под себя – и снова выиграл ЛЕ.

В прошлом сезоне «Вильярреал» пошумел в ЛЧ – только вот полуфинала могло и не быть. В ноябре появились сообщения, чтоЭмери вот-вот уйдет в «Ньюкасл» – The Athletic писал, что остались формальности и шейхи уговорили испанца. Он и сам подтверждал факт переговоров, но вскоре публично объявил, что все-таки останется:

«Независимо от шума в другой стране, в отношениях с семьей Роч и игроками была максимальная прозрачность. Это самое главное. «Вильярреал» – просто мой дом. Я на 100% верю в этот проект. Я безумно счастлив в этой команде. Поэтому я сообщаю, что остаюсь. Хочу быть частью этого проекта, потому что клуб и игроки очень меня уважают. Это уважение взаимно».

Испанский журналист Гильем Балаге раскрывает причины решения: «Эмери узнал, что шорт-лист кандидатов на пост сейчас состоит из двух человек – Эдди Хау и него. У этих тренеров отличаются стиль, подход и опыт в европейском футболе. Унаи не получил четкого видения проекта, в который его приглашают. Поэтому он остался в «Вильярреале».

Похоже, сейчас все по-другому.

Фото: East News/Josep LAGO / AFP, Pierre-Philippe MARCOU / AFP; globallookpress.com/Pablo Morano/XinHua