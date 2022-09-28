Беллингем – самый востребованный игрок будущего лета. Не продлился с «Боруссией» по просьбе «Реала», но думает и о других клубах

«Боруссия» рассчитывает на 150 млн.

Английский центральный полузащитник Джуд Беллингем — главная цель «Реала» следующим летом. Об этом сообщил журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV, информацию подтвердили и другие испанские медиа.

«Реал» заинтересован в этом игроке, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом, – сказал Гайя. – Беллингем дал положительный ответ. Источники в Англии сообщили мне, что Беллингем хочет играть за «Реал», несмотря на предложение от «Манчестер Сити».

Мне сообщили, что «Ман Сити» всерьез настроен на борьбу за хавбека. «Ман Сити» общался с его семьей в Манчестере, однако им сообщили, что игрок сначала хочет выслушать предложение от «Реала». Если переговоры пройдут успешно, то он будет играть за «Мадрид» в следующем сезоне».

«Реал» попросил Беллингема не продлевать соглашение с «Боруссией». У Модрича и Крооса пока контракты до лета

Marca пишет, что «Реал» присматривался к Джуду еще до того, как полузащитник присоединился к «Боруссии» в 2020-м. Но именно в этом году мадридцы впервые связались с игроком, когда не были уверены, согласится ли на переход Орельен Тчуамени. От более серьезных намерений «Реал» также сдерживало дополнительное финансовое бремя возможного подписания Мбаппе.

Несмотря на то, что трансфер Тчуамени состоялся, мадридцы попросили Беллингема не продлевать контракт с «Боруссией». Игрок так и сделал, но в то же время рассматривает другие варианты. Его действующее соглашение с дортмундцами завершается летом 2025 года.

Сейчас у «Реала» в составе шесть полузащитников, однако у троих из них летом закончатся контракты. Модрич и Кроос – важные футболисты, но их возраст может сыграть решающую роль, поэтому не факт, что клуб их оставит. Третий — Дани Себальос. Анчелотти доверяет игроку, но так как он пока не твердый игрок основы, продление контракта тоже не гарантировано.

Таким образом, «Реал» летом может отпустить половину полузащитников, и Беллингем рассматриваются как отличная замена. А хорошие отношения с «Боруссией» должны помочь мадридцам в переговорах. Правда, за англичанина придется серьезно побороться. На него также претендуют топ-клубы АПЛ – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити» и «Челси».

Сообщалось, что «Боруссия» следующим летом потребует за 19-летнего полузащитника 150 миллионов евро. В контракте Беллингема не прописана сумма отступных, как было у Эрлинга Холанда, так что Джуд может стать самым дорогим английским футболистом в истории.

А еще Джуда хотят в «Ливерпуле» и «Ман Юнайтед» – ведут его с детства

Оба английских гранда давно следят за Беллингемом – вот история его отношений с ними.

• Беллингем познакомился с Мерсисайдом еще в 11 лет: тогда он всего за 2 дня произвел неизгладимое впечатление на весь персонал. «Ливерпуль» мог (и главное хотел) его взять всего за 9 тысяч евро (размер компенсации), но родители Джуда были против: решили не разлучать семью, поэтому мальчик остался в «Бирмингеме». Примерно в то же время за ним охотились «Ман Сити» и «Челси».

«Ливерпуль» продолжил следить за Беллингемом, который в августе 2019-го он стал самым молодых игроком «Бирмингема» – сыграл за основную команду в 16 лет и 38 дней. В том же году он уже бил возрастные рекорды в Германии.

В связи с уходом Джуда «Бирмингем» даже вывел из оборота джерси под номером 22, логика странноватая: в клубе считали, что он блестяще справлялся с функциями №4, №8 и №10, и сложили их. Англичане не называли деталей его трансфера в «Дортмунд»: по информации The Athletic, «Бирмингему» положено больше 5% от любой будущей сделки.

Вернемся к связям Беллингема с «Ливерпулем». Джуд обожает легенду «Энфилда» Стивена Джеррарда – и гордится, что главный тренер «Астон Виллы» назвал его одним из пяти лучших полузащитников мира.

А еще Джуда хвалит нынешний капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон: «Мне нравится, как он играет. Нравится его характер, а это самое главное. Я могу сказать о нем только хорошее. Он отличный парень, фантастический игрок, который с годами будет становиться только лучше и лучше». Беллингем, в свою очередь, называл Хендерсона главным профессионалом в сборной Англии.

Современному «Ливерпулю» Джуд просто необходим: после этого сезона контракты заканчиваются у Алекса Окслейд-Чемберлена, Наби Кейта и Джеймса Милнера. Джуда планируют использовать как полузащитника «от штрафной до штрафной».

Беллингем мог оказаться в «Ливерпуле» еще летом 2022-го, но тогда «Боруссия» категорически отказывалась от переговоров. Об этом даже говорил Юрген Клопп, который является большим поклонником англичанина: «Его нет на рынке – это первая и единственная проблема с этим игроком».

• «Ман Юнайтед» налаживал отношения с отцом Беллингема Марком – он продолжает влиять на карьеру Джуда. Беллингемы посетили тренировочную базу «МЮ» еще до трансфера в «Дортмунд». Сотрудники клуба запомнили Марка скрупулезным профессионалом, который задавал много вопросов о повседневной деятельности.

Спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто завязал отношения с Марком, которые продолжаются до сих пор. «Юнайтед» наблюдал за игрой Беллингема с 12 лет. А бывший тренер «МЮ» Майкл Каррик восхитился нестандартным мышлением полузащитника.

С родителями Джуда встречался даже Сэр Алекс Фергюсон – но их диалог получился коротким, поэтому сильно не повлиял.

Но в итоге Беллингем все-таки склонился к «Боруссии»: семья давно планировала переезд в Германию, считая этот вариант идеальным для карьеры. За примером далеко не заглядывали: Джейдон Санчо расцвел в «Дортмунде» после того, как в том же возрасте покинул «Манчестер Сити». Кстати, в «Сити» Беллингема тоже хотят – Холанд уже предлагает возродить их топ-связку.

Джуд может занять любое место в полузащите: умело жонглирует передачами и идет в прессинг

Беллингем – главный универсал в «Дортмунде». Он может выйти в любом месте полузащиты и сыграть любую роль. Джуд уже является ключевым в «Боруссии» – в сумме провел 3787 минут в 44 матчах, все в стартовом составе, он лидер по игровому времени в клубе.

На всякий случай: Беллингему всего 19 лет. С начала прошлого сезона ни одному игроку младше 20 не доверяли сильнее: Джуд опередил Саку из «Арсенала», который набрал 2978 минут.

Беллингем в прошлом сезоне отдал восемь ассистов в Бундеслиге, но оценивать его атакующий потенциал только по этому показателю не стоит. Джуд не просто отдает передачи, а еще и стягивает на себя оппонентов.

Он умело использует дриблинг в центральных зонах, открывая пространство для партнеров. В прошлом сезоне он шел в дриблинг 3,3 раза за матч – вошел в пятерку Бундеслиги по этому показателю.

Да и в защите англичанин полезен: делает 1,3 перехвата и 1,6 отбора за матч. При этом Беллингем регулярно идет в прессинг – правда, иногда хватает предупреждения. В прошлом сезоне Бундеслиги получил 9 желтых карточек.

Логично, что «Боруссия» пока не отказывается от Беллингема. «Джуд очень счастлив в клубе, и предан нам, – недавно заявил спортивный директор «Дортмунда» Себастьян Кель. – Надеюсь, он сможет остаться на следующий сезон и еще надолго. Мы стараемся сохранять наших лучших игроков как можно дальше. Джуд – один из них».

Фото: REUTERS/Craig Brough; globallookpress.com/Andrew Yates via www.imago-image/www.imago-images.de, Gettyimages.ru/Nathan Stirk; IMAGO/RHR-FOTO