Матчи ЛЧ в Британии начнутся без гимна из-за траура. Кстати, этот гимн – аранжировка произведения, под которое коронуют британских монархов

Ого.

АПЛ перенесла целый тур из-за смерти королевы Елизаветы II, еще два матча следующего (восьмого) тура тоже перенесли – но матчи Лиги чемпионов, запланированные на ближайшую неделю в Англии, все же пройдут.

Правда, перед этими играми не будет звучать традиционный гимн Лиги чемпионов из-за траура в Великобритании. Хотя во втором туре сразу три игры пройдут в Англии – «Ливерпуль» встретится с «Аяксом», «Челси» сыграет с «Ред Булл Зальцбург», а «Ман Сити» примет дортмундскую «Боруссию».

А еще одна – в Шотландии, где «Рейнджерс» проведут домашний матч ЛЧ с «Наполи». Если стадионы английских команд регулярно слышат гимн ЛЧ, то вот на «Айброксе» его не слышали больше десяти лет.

Интересно, что такое исключение в Англии сделали только для Лиги чемпионов – матч «Арсенала» с ПСВ в Лиге Европы, например, перенесли.

Почему вообще переносят игры? Дело в том, что в Великобритании прощаются с королевой, и для охраны общественного порядка нужна полиция, которой не хватит на футбольные матчи. Без присутствия полицейских игры проводить нельзя.

Гимн ЛЧ – аранжировка произведения Генделя, которое исполняют при коронации в Британии. А классическую версию гимна ЛЧ записали англичане

Кстати, композитор гимна ЛЧ Тони Бриттен (англичанин) рассказывал, что опирался на мелодию гимна Георга Фридриха Генделя «Садок-Священник».

«Есть фаза восходящей струны, которую я позаимствовал у Генделя, а затем написал свою собственную мелодию. В этом есть что-то от Генделя, но мне нравится думать, что это не полное заимствование», – рассказывал Бриттен.

Но даже официальный сайт УЕФА называет его аранжировкой произведения Генделя «Садок-Священник». Еще одна интересная деталь: «Садок-Священник» был написан Генделем в 1727 году по случаю коронации английского короля Георга II и используется при коронации до сих пор. Ту же Елизавету II короновали именно под эту музыку.

Гимн ЛЧ используется с 1992 года, когда УЕФА провел ребрендинг Кубка чемпионов. Но у песни нет названия – официально она просто называется гимном Лиги чемпионов.

«У меня был коммерческий агент, и ко мне поступил запрос написать что-то вроде гимна, – рассказывал Бриттен. – Потому что перед этим на чемпионате мира в Италии выступали Три тенора (три оперных певцов – Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти, которые выступали в девяностые и нулевые), классическая музыка была на подъеме. Для УЕФА большой проблемой были хулиганы, поэтому они хотели перенести игру совершенно в другие условия».

Кстати, и оригинальное исполнение гимна ЛЧ тоже связано с Англией – в Лиге чемпионов используют запись исполнения Королевского филармонического оркестра, слова исполняет хор Академии святого Мартина в полях. Оба этих заведения базируются в Лондоне.

Гимн ЛЧ уже давно стал брендом турнира, его считают символом УЕФА – и не всегда в хорошем смысле. Например, болельщики «Манчестер Сити», чей клуб регулярно вступал в конфронтацию с европейскими футбольными властями из-за финансового фэйр-плей, освистывают гимн ЛЧ.

Фото: REUTERS/David Klein