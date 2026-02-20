Капелло о провале итальянских клубов в ЛЧ: «Им сложно, когда уровень повышается. Три проблемы: физика, скорость работы с мячом и интенсивность. У нас всегда находятся оправдания»
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло высказался о неудачном выступлении итальянских клубов в в первых стыковых матчах Лиги чемпионов.
«Ювентус» проиграл «Галатасараю» (2:5), «Аталанта» – «Боруссии» Дортмунд (0:2), «Интер» – «Буде-Глимт» (1:3). «Наполи» вылетел еще на стадии общего этапа.
– Как объяснить этот спад?
– Три ключевых фактора: физическая мощь, скорость работы с мячом и способность поддерживать ритм. И это касается всех – «Интера», «Ювентуса», «Аталанты». Когда уровень повышается, итальянские команды испытывают трудности.
Если в трех матчах ты пропускаешь 10 голов, значит, не хватает и традиционного итальянского умения защищаться. Не хватает концентрации, того уровня, который всегда был присущ нашим защитникам. Цифры говорят сами за себя.
Нужно понять, почему так происходит. Но уровень клубных команд отражается на сборной и наоборот: я убежден, что Италия поедет на чемпионат мира, линия атаки мне нравится, но я возвращаюсь к прежней теме. Не хватает защитников-опекунов.
– Другая проблема Серии А – интенсивность?
– Конечно. «Интер» жаловался, тогда как «Буде-Глимт» бежал. У нас всегда находятся оправдания – контакт, легкий толчок. Ответственность должны разделить игроки, которые симулируют, и арбитры, которые на это клюют. Если я падаю и меня за это поощряют, значит, позволено все. А в Европе так не работает, – сказал Капелло.
Что говорить о лиге , где сброд вроде Леау ,Чалханоглу считается топами , а всякие 35-ти летние ДжекиКвальяереллыИммобиле разрывают лигу
1. Интеру значит в прошлом году скорости и темпа хватало и уровень чемпионата не мешал, а теперь почти с тем же составом есть проблемы работы с мячом и всё такое. Да я скажу больше: Интер 2 раза за 3 года в финал вышел, а чемпионат там был всё тот же. Аргумент мимо, играли после Дерби Италии, где пришлось возиться с Ювентусом, плюс синтетика, да и в Норвегии у всех были проблемы с Буде (Ювентус кое-как на добавленных вырвал победу).
2. Аталанта с новым тренером, ищет себя, Палладино тоже впервые в ЛЧ выступает как тренер, команда перестраивается под новый футбол. Ну и Дортмунд не менее мощный соперник.
3. Ювентус да, начал разваливаться до удаления, были проблемы, но именно красная добила команду, лишив шансов хотя бы на классе после счёта 3-2 (да как и в первом тайме) забить голы из комбинаций. Команда была очень уставшая, без форварда (а Дэвид своей игрой в глубине очень помогает связывать линии) + Мак, который обычно летает по полю на всех позициях, вынужден был реально девятку играть, т.е. команда лишилась своего джокера. Спаллетти где-то виноват, но 1 провальный матч - это 1 провальный матч. В целом команда очень здорово выглядит, сложно с этим спорить.
Я бы не стал связывать эту логику с неудачами трио. Ну как будто у Галатасарая чемпионат сильнее, чем у Ювентуса, или Буде прям мелкий клуб - враньё, Буде уже который сезон стучит многим по голове в Европе.
Но уже в финале подобного отскока не было как в матчах с Барселоной и Баварией и случился закономерный разгром , где ПСЖ еще гола 2 должен был забивать.
Любой провал нужно свалить на приход нового тренера и перестройку?)
Ювентус добила его бездарная игра даже в равных составах где Галатасарай их просто укатывал.
Команда бедненькая уставшая была.А Галатасарай не уставший был.
Очень здорово Ювентус выглядит.
Позор в Турции , отскок в Лацио , позор с Аталантой - это реально прекрасная игра команды которая ОЧЕНЬ ЗДОРОВО ВЫГЛЯДИТ