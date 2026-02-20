11-летний мальчик погиб из-за падения футбольных ворот в Ставрополье. Главе строительной компании и инженеру стройконтроля грозит до 6 лет тюрьмы
Глава строительной компании и инженер стройконтроля предстанут перед судом из-за гибели ребенка, которого придавило футбольными воротами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
По данным следствия, в 2023 году компания заключила муниципальный контракт на обустройство детской спортплощадки в поселке Херсонском.
Сторона обвинения считает, что индивидуальный предприниматель установила ворота для футбола с баскетбольными щитами, не отвечающие требованиям безопасности. У конструкций имелись производственные дефекты, были допущены нарушения при сборке и монтаже. Однако инженер стройконтроля подписал акт о выполнении работ без проверки.
В результате 18 мая 2025 года ворота упали на 11-летнего мальчика, ребенок погиб.
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передали в Буденновский горсуд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.
