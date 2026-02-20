Сорокин о том, как его жену пытались обокрасть в Англии: «Разворачиваю чудака за плечо, беру за руку – в ней телефон жены. Чудак дал деру. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт»
Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин, перешедший в «Чэнду Жунчэн», рассказал, как у его жены пытались украсть телефон в Лондоне.
Казахстанский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов в Лондоне сыграл против «Арсенала» (2:3).
– Историю вам рассказать?
– Про мигрантов, что ли?
– Вы сейчас просто офигеете. Жена до сих пор в шоке.
– Жги.
– В Лондоне мы задержались на пять дней. Были в компании друзей жены из Казани – летали с детьми на игру, ну и Англию посмотреть.
Одному ребенку было шесть лет – в таком возрасте устаешь от долгих прогулок, поэтому его часто возили на коляске.
И еще одно уточнение: мы с семьей то и дело прикалывались – подходили сзади и типа пугали. Сейчас в Лондоне, по статистике, 50 телефонов в день воруют. Ну и мы об этом шутили.
– Давай уже к истории.
– В один вечер мы пошли гулять по Сохо.
Жена толкает коляску с этим ребенком. А я тогда простыл, сильно заболело ухо. Жена впереди, я – шагах в десяти, держусь за ухо. Контролирую, чтобы не пропала из поля зрения.
– Так.
– Замечаю чудака. Сначала он шел рядом со мной, спокойно. Потом стал прибавлять шаг – и прямо к ней. Я следом, впереди – толпа людей.
Перехожу с тротуара на дорогу, ускоряюсь. Мужик подходит вплотную к моей жене со спины. Она катит коляску, ничего не замечая. И я догадываюсь: он вытащил телефон у нее из кармана.
– Что дальше?
– Даю спринт – и жалею, что у меня на спине не было катапульты, чтобы перелететь. Разворачиваю чудака за плечо. Беру за руку – в ней телефон. Выхватил.
Парень глядит на меня с испугом. У меня на секунду мелькнула мысль: «А вдруг это он просто в таком темпе шел и из своего кармана вытащил свой телефон?».
– Вряд ли.
– Чудак дал деру. А жена смотрит на меня огромными шарами: «Телефон мой!». Я такой: «Насть, ты че? Вот он, в руке у меня». Она: «Ты прикалываешься?!»
– Разумное предположение.
– Тут Настя видит мою физиономию и понимает: никаких приколов. Вот. Наверное, один процент из ста, что поймаешь карманника за руку.
– Лицо его ты видел?
– Арабской внешности.
– Ну понятно.
– У нас еще друзья в Лондоне живут – и тоже рассказывали о ситуациях воровства. Недавно даже обокрали магазин Rolex.
Да в интернете полно роликов, как обносят витрины. То есть это не анекдот. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт. Знакомый скинул новость – Том Круз переехал из своего лондонского пентхауса.
– Теперь можешь его понять?
– Пожалуй, да, – сказал Егор Сорокин.
Пойду попкорн приготовлю.
Самое забавное нам смотреть на санкции против простых россиян по части выдачи виз. Что для вас санкции для нас базовая база с 91 года, хотя в геополитике мы ниже травы тише воды.