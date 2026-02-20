  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сорокин о том, как его жену пытались обокрасть в Англии: «Разворачиваю чудака за плечо, беру за руку – в ней телефон жены. Чудак дал деру. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт»
22

Сорокин о том, как его жену пытались обокрасть в Англии: «Разворачиваю чудака за плечо, беру за руку – в ней телефон жены. Чудак дал деру. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт»

Егор Сорокин: все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт.

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин, перешедший в «Чэнду Жунчэн», рассказал, как у его жены пытались украсть телефон в Лондоне.

Казахстанский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов в Лондоне сыграл против «Арсенала» (2:3).

– Историю вам рассказать?

– Про мигрантов, что ли?

– Вы сейчас просто офигеете. Жена до сих пор в шоке.

– Жги.

– В Лондоне мы задержались на пять дней. Были в компании друзей жены из Казани – летали с детьми на игру, ну и Англию посмотреть.

Одному ребенку было шесть лет – в таком возрасте устаешь от долгих прогулок, поэтому его часто возили на коляске.

И еще одно уточнение: мы с семьей то и дело прикалывались – подходили сзади и типа пугали. Сейчас в Лондоне, по статистике, 50 телефонов в день воруют. Ну и мы об этом шутили.

– Давай уже к истории.

– В один вечер мы пошли гулять по Сохо.

Жена толкает коляску с этим ребенком. А я тогда простыл, сильно заболело ухо. Жена впереди, я – шагах в десяти, держусь за ухо. Контролирую, чтобы не пропала из поля зрения.

– Так.

– Замечаю чудака. Сначала он шел рядом со мной, спокойно. Потом стал прибавлять шаг – и прямо к ней. Я следом, впереди – толпа людей.

Перехожу с тротуара на дорогу, ускоряюсь. Мужик подходит вплотную к моей жене со спины. Она катит коляску, ничего не замечая. И я догадываюсь: он вытащил телефон у нее из кармана.

– Что дальше?

– Даю спринт – и жалею, что у меня на спине не было катапульты, чтобы перелететь. Разворачиваю чудака за плечо. Беру за руку – в ней телефон. Выхватил.

Парень глядит на меня с испугом. У меня на секунду мелькнула мысль: «А вдруг это он просто в таком темпе шел и из своего кармана вытащил свой телефон?».

– Вряд ли.

– Чудак дал деру. А жена смотрит на меня огромными шарами: «Телефон мой!». Я такой: «Насть, ты че? Вот он, в руке у меня». Она: «Ты прикалываешься?!»

– Разумное предположение.

– Тут Настя видит мою физиономию и понимает: никаких приколов. Вот. Наверное, один процент из ста, что поймаешь карманника за руку.

– Лицо его ты видел?

– Арабской внешности.

– Ну понятно.

– У нас еще друзья в Лондоне живут – и тоже рассказывали о ситуациях воровства. Недавно даже обокрали магазин Rolex.

Да в интернете полно роликов, как обносят витрины. То есть это не анекдот. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт. Знакомый скинул новость – Том Круз переехал из своего лондонского пентхауса.

– Теперь можешь его понять?

– Пожалуй, да, – сказал Егор Сорокин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoЕгор Сорокин
logoвысшая лига Китай
logoвысшая лига Казахстан
logoпремьер-лига Россия
logoКайрат
logoпремьер-лига Англия
logoЧэнду Жунчэн
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всегда держите сумку закрытой, иначе кто-нибудь может подложить в неё телефон с мессенджером МАХ
Ответ Уся Ваткин
Всегда держите сумку закрытой, иначе кто-нибудь может подложить в неё телефон с мессенджером МАХ
А в наушниках телемарафон играет, и весь мир в розовых тонах.
"Ежедневно в полицию Москвы поступает более 150 заявлений о краже телефонов" сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.
Ответ Егор Костылев
"Ежедневно в полицию Москвы поступает более 150 заявлений о краже телефонов" сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.
При чём здесь Москва?
Новый этап битвы Алешки против соевых.
Пойду попкорн приготовлю.
Я гражданин и житель Узбекистана. Обычный работник сферы IT. Скопилась сумма и думаю, дай-ка попробую получить шенгенскую визу в Германию, сгонять в отпуск. Прошел через восьмимесячное ожидание и тотальную проверку документов ради 15-дневной туристической визы (разовый визит!). Уровень отказов для моих соотечественников заградительный даже в вопросах лечения. Прилетаю во Франкфурт и просто картина маслом. Гуляешь как по Стамбулу или Дамаску. Просто абсурдная выборка. Барьеры для кого угодно, кроме как нелегалов. Никто так сильно не дискредитирует саму идею легальной миграции чем сами европейцы.

Самое забавное нам смотреть на санкции против простых россиян по части выдачи виз. Что для вас санкции для нас базовая база с 91 года, хотя в геополитике мы ниже травы тише воды.
Ответ realmadriduz
Я гражданин и житель Узбекистана. Обычный работник сферы IT. Скопилась сумма и думаю, дай-ка попробую получить шенгенскую визу в Германию, сгонять в отпуск. Прошел через восьмимесячное ожидание и тотальную проверку документов ради 15-дневной туристической визы (разовый визит!). Уровень отказов для моих соотечественников заградительный даже в вопросах лечения. Прилетаю во Франкфурт и просто картина маслом. Гуляешь как по Стамбулу или Дамаску. Просто абсурдная выборка. Барьеры для кого угодно, кроме как нелегалов. Никто так сильно не дискредитирует саму идею легальной миграции чем сами европейцы. Самое забавное нам смотреть на санкции против простых россиян по части выдачи виз. Что для вас санкции для нас базовая база с 91 года, хотя в геополитике мы ниже травы тише воды.
Ну это наверное вокзалы и станции. Мигрантов конечно в Германии сколько, но отойди ты от скопления шаурмяшных и будет норм. В Москве тоже так)
Ответ realmadriduz
Я гражданин и житель Узбекистана. Обычный работник сферы IT. Скопилась сумма и думаю, дай-ка попробую получить шенгенскую визу в Германию, сгонять в отпуск. Прошел через восьмимесячное ожидание и тотальную проверку документов ради 15-дневной туристической визы (разовый визит!). Уровень отказов для моих соотечественников заградительный даже в вопросах лечения. Прилетаю во Франкфурт и просто картина маслом. Гуляешь как по Стамбулу или Дамаску. Просто абсурдная выборка. Барьеры для кого угодно, кроме как нелегалов. Никто так сильно не дискредитирует саму идею легальной миграции чем сами европейцы. Самое забавное нам смотреть на санкции против простых россиян по части выдачи виз. Что для вас санкции для нас базовая база с 91 года, хотя в геополитике мы ниже травы тише воды.
Так там и место
Телефон небось из заднего кармана на три четверти торчал? Тут в штатах 90 процентов женского пола в тугих джинсах всюду ходят и телефоны обязательно в заднем кармане но 50-70 процентов снаружи. А местные аборигены кошельки так носят😎
Там еще 10 лет назад какой то наш парень блогер снимал, как шел по району в Лондоне, где буквально все девочки школьницы были в хиджабе. Чего собственно сейчас ожидать?
В Москвабаде то же самое
Не 50, а 200 в день. Дерьмо полилось.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-защитник «Кайрата» Сорокин об ЛЧ: «Меня особо никто не возил. Мбаппе – мне как бы уже 30 лет, спокойно отношусь. Будь мне 18 – смотрел бы на него с открытым ртом»
20 февраля, 09:22
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
8 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
21 минуту назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
37 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем