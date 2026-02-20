Сорокин о том, как его жену пытались обокрасть в Англии: «Разворачиваю чудака за плечо, беру за руку – в ней телефон жены. Чудак дал деру. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт»

Егор Сорокин: все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт.

Бывший защитник «Кайрата » Егор Сорокин, перешедший в «Чэнду Жунчэн », рассказал, как у его жены пытались украсть телефон в Лондоне.

Казахстанский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов в Лондоне сыграл против «Арсенала» (2:3).

– Историю вам рассказать?

– Про мигрантов, что ли?

– Вы сейчас просто офигеете. Жена до сих пор в шоке.

– Жги.

– В Лондоне мы задержались на пять дней. Были в компании друзей жены из Казани – летали с детьми на игру, ну и Англию посмотреть.

Одному ребенку было шесть лет – в таком возрасте устаешь от долгих прогулок, поэтому его часто возили на коляске.

И еще одно уточнение: мы с семьей то и дело прикалывались – подходили сзади и типа пугали. Сейчас в Лондоне, по статистике, 50 телефонов в день воруют. Ну и мы об этом шутили.

– Давай уже к истории.

– В один вечер мы пошли гулять по Сохо.

Жена толкает коляску с этим ребенком. А я тогда простыл, сильно заболело ухо. Жена впереди, я – шагах в десяти, держусь за ухо. Контролирую, чтобы не пропала из поля зрения.

– Так.

– Замечаю чудака. Сначала он шел рядом со мной, спокойно. Потом стал прибавлять шаг – и прямо к ней. Я следом, впереди – толпа людей.

Перехожу с тротуара на дорогу, ускоряюсь. Мужик подходит вплотную к моей жене со спины. Она катит коляску, ничего не замечая. И я догадываюсь: он вытащил телефон у нее из кармана.

– Что дальше?

– Даю спринт – и жалею, что у меня на спине не было катапульты, чтобы перелететь. Разворачиваю чудака за плечо. Беру за руку – в ней телефон. Выхватил.

Парень глядит на меня с испугом. У меня на секунду мелькнула мысль: «А вдруг это он просто в таком темпе шел и из своего кармана вытащил свой телефон?».

– Вряд ли.

– Чудак дал деру. А жена смотрит на меня огромными шарами: «Телефон мой!». Я такой: «Насть, ты че? Вот он, в руке у меня». Она: «Ты прикалываешься?!»

– Разумное предположение.

– Тут Настя видит мою физиономию и понимает: никаких приколов. Вот. Наверное, один процент из ста, что поймаешь карманника за руку.

– Лицо его ты видел?

– Арабской внешности.

– Ну понятно.

– У нас еще друзья в Лондоне живут – и тоже рассказывали о ситуациях воровства. Недавно даже обокрали магазин Rolex.

Да в интернете полно роликов, как обносят витрины. То есть это не анекдот. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт. Знакомый скинул новость – Том Круз переехал из своего лондонского пентхауса.

– Теперь можешь его понять?

– Пожалуй, да, – сказал Егор Сорокин .