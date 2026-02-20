Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани критически отнесся к словам возглавляющего «Бенфику» Жозе Моуринью в ситуации с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
«Для меня то, что произошло после игры, еще хуже. Жозе Моуринью атаковал характер Вини, используя его манеру празднования гола, чтобы дискредитировать его действия в тот момент. Это огромная ошибка с точки зрения лидерских качеств.
Моуринью упомянул имя Эйсебио. Он сказал, что «Бенфика» не может быть расистами, потому что их лучшим игроком был Эйсебио. Вы знаете, через что приходилось проходить темнокожим игрокам в 60-е годы? Он ездил вместе с Эйсебио на выездные матчи, чтобы видеть, что происходит?
Честно говоря, не хочу присоединяться ни одной из сторон в этой ситуации.
Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое. Все его игроки его любят. Понимаю, какой он человек, понимаю, что он борется за свой клуб. Знаю, что в глубине души он хороший человек. Но я также знаю, что слышал.
Понимаю, что он сделал, но Жозе совершил ошибку. Надеюсь, это больше не повторится в будущем, и мы сможем двигаться дальше вместе», – сказал Венсан Компани.
А про Винисиуса такое можешь сказать?
Пришло время платить за то , что провели в Африку электричество и купили у вождя предков Винни !
Колонизаторов - к ответу !
Особенный!
моуриньо сказал "черное", а ему сейчас десятки коллег расскажут, что он сказал "белое". компани весь смысл перевернул, даже не моргнув.
если моуриньо не знает, то откуда компани знает, что было в 60-е? из каких слов моуриньо следует, что эусебио нигде и никогда не оскорбляли на почве цвета кожи? что этой словесной манипуляцией хотел сказать компани?
P.S. так и представляю, что Пеле и Эусебио все 60-е где бы они ни играли обзывали за цвет кожи и ухали по-обезьяньи на трибунах. по представлению ушибленных, самый лютый хейт доставался Пеле и Эусебио, наверное, в фашистской Москве.