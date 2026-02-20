Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»

Венсан Компани: Моуринью допустил ошибку в ситуации с Винисиусом.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани критически отнесся к словам возглавляющего «Бенфику» Жозе Моуринью в ситуации с расизмом в адрес вингера «Реала » Винисиуса .

«Для меня то, что произошло после игры, еще хуже. Жозе Моуринью атаковал характер Вини, используя его манеру празднования гола, чтобы дискредитировать его действия в тот момент. Это огромная ошибка с точки зрения лидерских качеств.

Моуринью упомянул имя Эйсебио. Он сказал, что «Бенфика » не может быть расистами, потому что их лучшим игроком был Эйсебио . Вы знаете, через что приходилось проходить темнокожим игрокам в 60-е годы? Он ездил вместе с Эйсебио на выездные матчи, чтобы видеть, что происходит?

Честно говоря, не хочу присоединяться ни одной из сторон в этой ситуации.

Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое. Все его игроки его любят. Понимаю, какой он человек, понимаю, что он борется за свой клуб. Знаю, что в глубине души он хороший человек. Но я также знаю, что слышал.

Понимаю, что он сделал, но Жозе совершил ошибку. Надеюсь, это больше не повторится в будущем, и мы сможем двигаться дальше вместе», – сказал Венсан Компани.

