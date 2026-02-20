  • Спортс
  Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»
29

Компани о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью сильно ошибся. Жозе атаковал характер Вини, используя его празднование гола для дискредитации его действий»

Венсан Компани: Моуринью допустил ошибку в ситуации с Винисиусом.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани критически отнесся к словам возглавляющего «Бенфику» Жозе Моуринью в ситуации с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

«Для меня то, что произошло после игры, еще хуже. Жозе Моуринью атаковал характер Вини, используя его манеру празднования гола, чтобы дискредитировать его действия в тот момент. Это огромная ошибка с точки зрения лидерских качеств.

Моуринью упомянул имя Эйсебио. Он сказал, что «Бенфика» не может быть расистами, потому что их лучшим игроком был Эйсебио. Вы знаете, через что приходилось проходить темнокожим игрокам в 60-е годы? Он ездил вместе с Эйсебио на выездные матчи, чтобы видеть, что происходит?

Честно говоря, не хочу присоединяться ни одной из сторон в этой ситуации.

Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое. Все его игроки его любят. Понимаю, какой он человек, понимаю, что он борется за свой клуб. Знаю, что в глубине души он хороший человек. Но я также знаю, что слышал.

Понимаю, что он сделал, но Жозе совершил ошибку. Надеюсь, это больше не повторится в будущем, и мы сможем двигаться дальше вместе», – сказал Венсан Компани.

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
29 комментариев
"Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое."

А про Винисиуса такое можешь сказать?
Ответ Случайно заскочил
"Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое." А про Винисиуса такое можешь сказать?
Я встречал 100 человек, которые играли против Винисиуса. 95 он назвал расистами
Ответ Случайно заскочил
"Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое." А про Винисиуса такое можешь сказать?
Да, его подруга про него ничего плохого не говорит. Особенно в дни шоппинга.
у компани какой-то философский набор слов, без смысла
Ответ заблокированному пользователю
у компани какой-то философский набор слов, без смысла
такое ощущение, что вы сейчас его тренерские методы описали.
Ответ заблокированному пользователю
у компани какой-то философский набор слов, без смысла
А что непонятного ?
Пришло время платить за то , что провели в Африку электричество и купили у вождя предков Винни !
Колонизаторов - к ответу !
Всё верно сказал Жозе. Прямолинейно. А не бегает с глумлением игрока своей команды, попутно вытирая сопли, слёзы и слюни одному плаксе. Если человек неадекват и не думает о том, что делает - наступает момент, когда ему должны это говорить. И вообще, почему Винисиус? Почему не Каваминга, стоявший в упор и который не кинулся защищать истеричку? И вообще жаль, что это не хоккей.... После пару таких провокаций и выпадения нескольких зубов вини научился бы себя держать в руках
Жозе большой мастер и делает всё для результата своей команды. Если надо, будет и провокация с его стороны.
Особенный!
Щас бездарю бы что-то про Жозе высказывать.
Компани ну зачем этого вставать на сторону этого лицемерного провокатора
Маур по сути ничего критического про Виниусиса не сказал. Такое ощущение при этом от критиков, что это Маур обозвал бразильца обезьяной. Никто ничего не слышал, но все обо всем знают. Дурдом
Ответ юджин младший
Маур по сути ничего критического про Виниусиса не сказал. Такое ощущение при этом от критиков, что это Маур обозвал бразильца обезьяной. Никто ничего не слышал, но все обо всем знают. Дурдом
Слова Престиани не могут доказать, вот и нашли козла отпущения в лице Моура, я надеюсь Моур публично пошлет их на 3 буквы
я же говорю - там клиника.

моуриньо сказал "черное", а ему сейчас десятки коллег расскажут, что он сказал "белое". компани весь смысл перевернул, даже не моргнув.

если моуриньо не знает, то откуда компани знает, что было в 60-е? из каких слов моуриньо следует, что эусебио нигде и никогда не оскорбляли на почве цвета кожи? что этой словесной манипуляцией хотел сказать компани?

P.S. так и представляю, что Пеле и Эусебио все 60-е где бы они ни играли обзывали за цвет кожи и ухали по-обезьяньи на трибунах. по представлению ушибленных, самый лютый хейт доставался Пеле и Эусебио, наверное, в фашистской Москве.
Как надоело. Игрок гостевой команды откровенно оскорбительно, по-хамски повёл себя по отношению к хозяевам поля. Один из его соперников возмутился его поведением и, по-видимому, высказал ему, что о нём думает. Почему "РАСИСТСКИЙ СКАНДАЛ"? ????????????????????? Такие скандалы Вини специально провоцирует на всех почти стадионах, куда приезжает. Почему этот аргентинец ничего такого не говорил Тчуамени? У Тчуа кожа разве светлее? ????? Это, конечно, замечательная отмазка: веду себя как последняя свинья, но не смейте мне ни слова сказать поперёк - я же черномазый! Попробуйте только сказать хоть слово, сразу в "расисты" попадёте. И почти все льют воду на его мельницу. С ума посходили, не иначе. Коллективное помешательство. Вини надо дисквалифицировать матчей на 10 - тогда он угомонится. А пока он всегда оказывается "бедной жертвой", а все, кто недоволен его мерзкими выходками, - "расистами", он будет так же продолжать, - и не так же, а ещё почище.
Что он несёт, чёрт побери.
