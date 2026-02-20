Дибала о скором рождении дочери: «Роды назначили на 11 марта – день рождения тещи. Я уже сказал ей: «Надеюсь, это будет 10-го»
Дибала об ожидании дочери: надеюсь, роды пройдут не в день рождения тещи.
Пауло Дибала с юмором высказался об ожидании первого ребенка.
Футболист «Ромы» и его жена певица Ориана Сабатини в начале октября объявили, что ждут первенца. У пары должна родиться дочь.
«Все идет хорошо. Надеюсь, роды пройдут естественным путем. Роды должны состояться 11 марта, в день рождения моей тещи. Так что я уже сказал ей: «Надеюсь, это будет 10-го» (смеется).
Я всегда встаю в 7:30, но не в выходные. У меня, может быть, девять или десять выходных. Я мало сплю. А вот Ориана спит как сумасшедшая», – сказал Дибала в интервью бывшему регбисту Агустину Криви на его YouTube-канале.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
На следующий день зять подходит к теще и говорит: "Мама, я договорился, сказали, чтобы завтра в десять утра была готова".
Тёща моя — коростовая!
Харя злая, вот такая, хочется блевать
Нахера нужна вторая мать?!
Сектор Газа.