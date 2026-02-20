  • Спортс
  • Дибала о скором рождении дочери: «Роды назначили на 11 марта – день рождения тещи. Я уже сказал ей: «Надеюсь, это будет 10-го»
Дибала о скором рождении дочери: «Роды назначили на 11 марта – день рождения тещи. Я уже сказал ей: «Надеюсь, это будет 10-го»

Пауло Дибала с юмором высказался об ожидании первого ребенка.

Футболист «Ромы» и его жена певица Ориана Сабатини в начале октября объявили, что ждут первенца. У пары должна родиться дочь.

«Все идет хорошо. Надеюсь, роды пройдут естественным путем. Роды должны состояться 11 марта, в день рождения моей тещи. Так что я уже сказал ей: «Надеюсь, это будет 10-го» (смеется).

Я всегда встаю в 7:30, но не в выходные. У меня, может быть, девять или десять выходных. Я мало сплю. А вот Ориана спит как сумасшедшая», – сказал Дибала в интервью бывшему регбисту Агустину Криви на его YouTube-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoПауло Дибала
logoРома
logoсерия А Италия
светская хроника
девушки и спорт
logoСборная Аргентины по футболу
ахахаха
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Напомнило анекдот про похороны тëщи на Красной Площади.
Ответ Roman Betenya
Напомнило анекдот про похороны тëщи на Красной Площади.
Расскажите
Ответ Alexandr Petrov
Расскажите
Приходит теща к зятю с пухлым конвертом в руках и говорит: "Вот тебе, зятёк, деньги, хочу быть похороненной на красной площади, у кремлевской стены, и мне все равно как ты это сделаешь".
На следующий день зять подходит к теще и говорит: "Мама, я договорился, сказали, чтобы завтра в десять утра была готова".
Если теща - негритянка, то это расизм!
Тёща моя — злая свинья!
Тёща моя — коростовая!
Харя злая, вот такая, хочется блевать
Нахера нужна вторая мать?!

Сектор Газа.
Неплохо зашел, но слабо. Тещу на вертел
