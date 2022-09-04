Леау подчинил себе миланское дерби: дубль и голевая на Жиру. Хорошо, что «Милан» его не отпустил

80 млн евро – мало.

«Милан» обыграл «Интер» в шикарном миланском дерби – 3:2.

Жара началась еще до свистка. Фанаты как следует подготовились к одной из главных вывесок сезона Серии А и вывесили перед игрой шикарные баннеры. Мегаперфоманс «Милана» растянулся на всю фанатскую трибуну – и посыл не нуждается в объяснении.

Болельщики «Интера» сделали иначе – красивая подпись: «Я люблю только тебя» и никаких попыток прямо задеть оппонента. Но после баннера «Милана» градус напряжения дерби уже не опустишь.

После такого разогрева неудивительно, что с первых минут пошли стычки. Команды цеплялись за каждый мяч и постоянно спорили с судьей. На 9-й минуте Тео Эрнандес и Дензел Думфрис чуть не подрались на своем фланге – и спровоцировали массовую перепалку среди остальных. Но до драки все-таки не дошло.

«Милан» обозлился: на 16-й минуте Оливье Жиру пальнул по перекладине, а еще через пару минут опасный удар Рафаэля Леау отбил Самир Ханданович. Номинальные хозяева создавали момент за моментом.

Только вот открыл счет «Интер»: на 20-й минуте Брозович ускользнул от де Кетеларе. Его в два паса вывели на забег к воротам Майка Меньяна: хорват зарядил низом с линии штрафной и не оставил французу ни шанса.

«Милан» не поплыл после неожиданного гола и продолжил давить.

Сработало: всего через девять минут Сандро Тонали перехватил мяч в середине поля и пробежал с ним до чужой штрафной, а потом отдал на Леау – и тот закрутил в дальний угол шикарным ударом. Чемпионская связка Тонали-Леау исправно работает.

После этого «Милан» поджимал – но забить второй до перерыва так и не смог. Зато во втором тайме получилось почти сразу: на 54-й минуте Леау получил мяч на фланге, прострелил сквозь четверых игроков и доставил мяч Жиру – тот ковырнул в касание, но получился крученый в дальний.

Через шесть минут Жиру отплатил Леау за шикарный пас. Рафа поймал скидку от Оливье, а потом просто ушел от троих и мастерски закатил мяч в ворота Хандановича. Все получилось так изящно и красиво, что после матча многие болельщики всерьез сравнивают португальца с Роналдиньо.

За 2+1 в таком важном матче Рафа точно заслужил.

После матча Стефано Пиоли особенно выделял его вклад:

«Молодым людям нужно дать время для того, чтобы они совершали ошибки и учились. Он это важное оружие для команды. Я думаю, что для того, чтобы развиваться, надо обладать талантом и умом одновременно. У Рафы все это есть».

«Интер» провел серию замен и проснулся – на 68-й минуте Эдин Джеко опередил Фикайо Томори на ближней штанге и одним касанием воткнул мяч в ворота с прострела Матео Дармиана. Но пробить Меньяна еще раз так и не вышло – 3:2 и заслуженная победа команды Пиоли.

Индзаги назвал провал своих «затмением». Пиоли просто счастлив

«Интер» проиграл второй топ-матч подряд – чуть раньше ничего не могли поделать с «Лацио» и тоже пропустили три мяча. Симоне Индзаги очень расстроен, но не унывает:

«Вначале это был сбалансированный матч. Мы изучали друг друга. Мы забили красивый гол, хорошо разыграли комбинацию. Проблема в том, что у нас произошло получасовое затмение после того, как мы сравняли счет. На этом этапе мы пропустили голы, которые нельзя дарить соперникам.

Главная ответственность за это лежит на мне, и мы должны работать и добиваться большего, потому что это та же команда, что в прошлом сезоне. Нужно отдать должное киперу «Милана» – он сотворил два просто фундаментальных сэйва. Мне больно проигрывать в дерби. Мы могли бы сделать больше. Большое разочарование. Нам жаль наших болельщиков и руководство».

У «Милана» все хорошо. Пока что команда Пиоли наравне с «Наполи» идет первой в Серии А и еще ни разу не проиграла в этом сезоне.

Во многом благодаря тому, что удержали Леау – The Athletic писал, что за ним летом пришел «Челси» с предложением в 80 млн евро, но технический директор Паоло Мальдини покрутил пальцем у виска и показал прописанные по контракту отступные в размере 150 млн. Так что как минимум до января Рафа приносит пользу тут.

«Матч был важным. Наши соперники хотели превзойти нас, но мы отлично играли 70 минут. Потом расслабились, – анализирует Пиоли. – У меня есть экстраординарные игроки – и я счастлив. Мне нравится, что команда играет очень зрело. Мы хорошо читали игру и не форсировали ее. Подходили к каждому единоборству с правильной спортивной злостью. Я просто счастлив».

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; East News/Matteo Gribaudi; REUTERS/Daniele Mascolo