Леау подчинил себе миланское дерби: дубль и голевая на Жиру. Хорошо, что «Милан» его не отпустил

80 млн евро – мало.
«Милан» обыграл «Интер» в шикарном миланском дерби – 3:2.
Жара началась еще до свистка. Фанаты как следует подготовились к одной из главных вывесок сезона Серии А и вывесили перед игрой шикарные баннеры. Мегаперфоманс «Милана» растянулся на всю фанатскую трибуну – и посыл не нуждается в объяснении.
Болельщики «Интера» сделали иначе – красивая подпись: «Я люблю только тебя» и никаких попыток прямо задеть оппонента. Но после баннера «Милана» градус напряжения дерби уже не опустишь.
После такого разогрева неудивительно, что с первых минут пошли стычки. Команды цеплялись за каждый мяч и постоянно спорили с судьей. На 9-й минуте Тео Эрнандес и Дензел Думфрис чуть не подрались на своем фланге – и спровоцировали массовую перепалку среди остальных. Но до драки все-таки не дошло.
«Милан» обозлился: на 16-й минуте Оливье Жиру пальнул по перекладине, а еще через пару минут опасный удар Рафаэля Леау отбил Самир Ханданович. Номинальные хозяева создавали момент за моментом.
Только вот открыл счет «Интер»: на 20-й минуте Брозович ускользнул от де Кетеларе. Его в два паса вывели на забег к воротам Майка Меньяна: хорват зарядил низом с линии штрафной и не оставил французу ни шанса.
«Милан» не поплыл после неожиданного гола и продолжил давить.
Сработало: всего через девять минут Сандро Тонали перехватил мяч в середине поля и пробежал с ним до чужой штрафной, а потом отдал на Леау – и тот закрутил в дальний угол шикарным ударом. Чемпионская связка Тонали-Леау исправно работает.
После этого «Милан» поджимал – но забить второй до перерыва так и не смог. Зато во втором тайме получилось почти сразу: на 54-й минуте Леау получил мяч на фланге, прострелил сквозь четверых игроков и доставил мяч Жиру – тот ковырнул в касание, но получился крученый в дальний.
Через шесть минут Жиру отплатил Леау за шикарный пас. Рафа поймал скидку от Оливье, а потом просто ушел от троих и мастерски закатил мяч в ворота Хандановича. Все получилось так изящно и красиво, что после матча многие болельщики всерьез сравнивают португальца с Роналдиньо.
За 2+1 в таком важном матче Рафа точно заслужил.
После матча Стефано Пиоли особенно выделял его вклад:
«Молодым людям нужно дать время для того, чтобы они совершали ошибки и учились. Он это важное оружие для команды. Я думаю, что для того, чтобы развиваться, надо обладать талантом и умом одновременно. У Рафы все это есть».
«Интер» провел серию замен и проснулся – на 68-й минуте Эдин Джеко опередил Фикайо Томори на ближней штанге и одним касанием воткнул мяч в ворота с прострела Матео Дармиана. Но пробить Меньяна еще раз так и не вышло – 3:2 и заслуженная победа команды Пиоли.
Индзаги назвал провал своих «затмением». Пиоли просто счастлив
«Интер» проиграл второй топ-матч подряд – чуть раньше ничего не могли поделать с «Лацио» и тоже пропустили три мяча. Симоне Индзаги очень расстроен, но не унывает:
«Вначале это был сбалансированный матч. Мы изучали друг друга. Мы забили красивый гол, хорошо разыграли комбинацию. Проблема в том, что у нас произошло получасовое затмение после того, как мы сравняли счет. На этом этапе мы пропустили голы, которые нельзя дарить соперникам.
Главная ответственность за это лежит на мне, и мы должны работать и добиваться большего, потому что это та же команда, что в прошлом сезоне. Нужно отдать должное киперу «Милана» – он сотворил два просто фундаментальных сэйва. Мне больно проигрывать в дерби. Мы могли бы сделать больше. Большое разочарование. Нам жаль наших болельщиков и руководство».
У «Милана» все хорошо. Пока что команда Пиоли наравне с «Наполи» идет первой в Серии А и еще ни разу не проиграла в этом сезоне.
Во многом благодаря тому, что удержали Леау – The Athletic писал, что за ним летом пришел «Челси» с предложением в 80 млн евро, но технический директор Паоло Мальдини покрутил пальцем у виска и показал прописанные по контракту отступные в размере 150 млн. Так что как минимум до января Рафа приносит пользу тут.
«Матч был важным. Наши соперники хотели превзойти нас, но мы отлично играли 70 минут. Потом расслабились, – анализирует Пиоли. – У меня есть экстраординарные игроки – и я счастлив. Мне нравится, что команда играет очень зрело. Мы хорошо читали игру и не форсировали ее. Подходили к каждому единоборству с правильной спортивной злостью. Я просто счастлив».
Левандовски, Погба, Миранчук, Мане и Кшиштоф Пентек – оцениваем топ-трансферы Ла Лиги, Бундеслиги, «ПСЖ», Серии А
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 21 Брозович, 1:1 – 28 Рафаэл Леау, 2:1 – 54 Жиру, 3:1 – 60 Рафаэл Леау, 3:2 – 67 Джеко.
-
Милан –
Меньян, Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72).
-
Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес.
- Предупреждения:
- Думфрис (9), Эрнандес (9), Жиру (31), Брозович (38), де Кетеларе (51), Индзаги (71), Тонали (77), Рафаэл Леау (90).
Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; East News/Matteo Gribaudi; REUTERS/Daniele Mascolo
Комментарии