Мантуан положил победный супергол в первом матче за «Зенит». Кто этот бразилец?

На первый шедевр в РПЛ ушло 9 минут.

Матч 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА завершился эмоциональной победой хозяев – 2:1. На 80-й минуте (при счете 1:1) гости вышли вперед, но арбитры отменили гол из-за офсайда – спорный эпизод подробно разобрали тут.

После этого забил уже «Зенит» – на 85-й минуте пушку из-за штрафной расчехлил новичок клуба Густаво Мантуан. Бразилец отыгрался в стенку с Малкомом и эффектно зарядил в угол. На первое результативное действие в РПЛ Мантуан потратил 9 минут – он вышел на поле на 76-й вместо Андрея Мостового.

Шикарная скидка Малкома украшает гол Мантуана. У бразильцев уже установилось хорошее взаимопонимание.

«Абсолютное большинство игроков в Бразилии начинают с мини-футбола. У нас считается, что этот вид футбола дает очень многое для развития скорости мышления, техники, дриблинга. А уже потом в определенный момент мальчишки меняют паркет на футбольный газон. Могу сказать, что почти все мои знания и навыки – из мини-футбола.

Без скромности могу сказать, что это один из моих плюсов [разбираться с соперниками на ограниченных пространствах]. Собственно, как и у Малкома с Клаудиньо, у которых тоже есть база мини-футбола. Там без этого скилла никуда. Нужно быстро принимать решения и разбираться с соперниками в ограниченном пространстве. Так что, конечно, я этим приемом владею. И владею неплохо», – сказал Мантуан официальному сайту клуба.

Элитный дебют, правда? Напоминаем, кого купил «Зенит».

Мантуан был одним из лучших в «Коринтианс» по атакующим метрикам, но не выделялся на уровне чемпионата Бразилии

Густаво – 21-летний правый вингер, сезон-2022 для него первый полноценный в карьере. В двух предыдущих сезонах он тоже играл за «Коринтианс», но из-за травм провел только 10 матчей.

В конце июня Мантуан был пятым в команде по сыгранным минутам, лидером по ключевым передачам, вторым по созданным голевым моментам и ударам, третьим по успешным обводкам. Результативность (3+1 в 13 матчах) тоже в топ-3 внутри «Коринтианс». Частично Мантуан в топе из-за постоянного игрового времени: за 13 матчей он создал 7 голевых моментов и отдал 5 точных ключевых передач (некоторые эпизоды пересекались между собой).

А вот на уровне всей бразильской Серии А статистика Мантуана совсем не поражала – он не входил в топ-50 ни по одной из атакующих метрик.

Мантуан – универсал, сменивший 4 позиции за 13 матчей. Но слева в атаке почти не выходил

В «Коринтианс» Густаво постоянно менял позиции:

– начал сезон правым вингером;

– регулярно становился крайним защитником;

– когда «Коринтианс» переходил на тройку центральных, был правым латералем (плюс полчаса поиграл инсайдом в 3-4-3);

– в трех играх выходил левым вингером (в первом случае еще в первом тайме стал правым латералем, во втором – поучаствовал в паре моментов, в третьем – был заменен в перерыве).

Возможно, универсальность и привлекла Сергея Семака. По данным Globo Esporte, тренер отказался отпускать Юри Алберто без включения Мантуана в сделку.

В матче против ЦСКА Густаво появился на необычной для себя позиции – поменял Мостового и занял место слева в атаке. Но это для бразильца явно не проблема – об этом он сказал в интервью официальному сайту «Зенита».

– В «Зените» есть традиция — ты играешь не там, где любишь, а там, где ты нужен команде. Готов играть не на своей позиции?

– В Бразилии ровно та же тема! Там меня тоже куда только не ставили. Так что где мистер Семак скажет мне играть, там и буду.

Травмы – главная проблема Мантуана. К 21 году трижды рвал крестообразные связки

В 2017 году Мантуан порвал крестообразные связки на правой ноге, в 2019-м – на левой, спустя еще год – снова на левой. Спортивный врач Артем Рыженко в телеграм-канале проанализировал проблемы Мантуана: «Густаво будет явно страдать от синовитов, особенно после любой поляны качеством чуть ниже «Газпром Арены», но при грамотном распределении нагрузки это на таком высоком уровне не является серьезной проблемой. Пропустит 1-2 игры за сезон. Неприятно, но не критично.

Что касается травматизма: не лучшая операция, в достаточно раннем возрасте или же действительно хроническое невезение, хрустальность и убитые колени в 21 год. Игрок талантливый, но 3 операции на крупных суставах в 21 год могут сильно урезать его потенциал – как в длительности карьеры, так и в ее яркости, так как после неоднократных поездок к хирургу могут начаться и мышечные травмы».

Фото: fc-zenit.ru; East News/AP Photo/Gustavo Garello, JUAN MABROMATA / AFP