«Интер» – чемпион (или «Рома»), Лукаку – лучший бомбардир (или Иммобиле), Брозович – MVP (или Барелла). Прогнозируем Серию А

🇮🇹🇮🇹🇮🇹

В субботу стартует сезон Серии А, в которой снова нет однозначного фаворита. Авторы и блогеры Sports.ru пробуют предсказать:

• чемпиона,

• топ-7,

• трех неудачников, которые улетят в Серию В,

• лучшего бомбардира,

• лучшего игрока (версия Серии А),

ну и два главных вопроса:

• сколько забьет Миранчук (теперь – за «Торино»),

• с кем поругается Жозе Моуринью.

Денис Романцов, легенда

Топ-7. Серия А становится самой непредсказуемой лигой в топ-5, поэтому и чемпион у меня не самый очевидный. Ставлю на то, что «Роме» поможет чемпионский опыт во всех линиях – Руя Патрисиу (два титула с Португалией), Смоллинга (он такой опытный, что застал еще чемпионства «МЮ»), Матича, Дибалы и Вейналдума. Джорджиньо может стать для «Ромы» таким же важным игроком, как Снейдер для «Интера» Моуринью.

На втором месте «Юве» – трансферная кампания в духе Маротты и Паратичи. С Бремером, Погба, Ди Марией и Костичем должны финишировать выше, чем в прошлом сезоне.

Миланские клубы я опустил на два места по сравнению с прошлым сезоном, но не желаю им никакого провала. Думаю, проведут достойный сезон (в том числе в ЛЧ), но в Серии А выше будут «Рома» с «Юве». Потому что Моуринью с Аллегри – более опытные борцы за титулы, чем Индзаги с Пиоли – получили игроков, которых в прошлом сезоне не хватало для борьбы за чемпионство.

Пока не вижу, за счет чего «Лацио» ворвется в зону ЛЧ, но и хуже, чем в прошлом сезоне, выступить не должны. Думаю, снова будут в топ-2 по забитым мячам.

«Аталанту» жду выше, чем весной 2022-го, если сразу включатся новички (Эдерсон с Лукманом) и продолжат прогрессировать Скальвини с Копмейнерсом.

«Наполи» даже без ушедших звезд выглядит перспективно, но, боюсь, много сил отнимет Лига чемпионов.

Вылет. «Лечче» после возвращения в Серию А потерял лучшего бомбардира (Массимо Коду), а «Кремонезе» – тренера (Фабио Пеккью). «Лечче» теперь надеется на гамбийца Сисея из «Цюриха», а «Кремонезе» – на 52-летнего тренера Альвини (его максимум – 8-е место в Серии В, куда поднялся лишь 2 года назад). Вряд ли этого достаточно, чтобы остаться в Серии А.

Давиде Никола в прошлом сезоне чудесно спас «Салернитану» от вылета, но два подряд удачных сезона – это, увы, не про него.

Лучший бомбардир – Влахович. Аллегри сказал, что ждет от Душана минимум 30 голов, но не звания лучшего бомбардира. Потому что со времен Златана в «Интере» лучший бомбардир не становился еще и чемпионом. Но у меня чемпион «Рома», а у Влаховича в помощниках Ди Мария с Костичем, так что не вижу, что помешает ему опередить Лукаку, Иммобиле и других снайперов.

Лучший игрок – Берарди. Когда лучшего определяли по оценкам трех ведущих изданий (то есть – без оглядки на места), приз нередко получал игрок команды-середняка: полузащитник «Удинезе» Франко Каузио в 1982-м, форвард «Сампдории» Энрико Кьеза в 1996-м, вратарь «Вероны» Себастьен Фрей в 2000-м, а через год – Роберто Баджо из «Брешии».

В прошлом сезоне Берарди стал лучшим ассистентом Серии А, а забили больше него только 6 игроков. И жаль, что все это немного в тени из-за того, что «Сассуоло» вечно 8-11-й. Надеюсь, несправедливость будет исправлена, и Берарди оценят так, как он заслуживает.

Сколько забьет Миранчук? У Ивана Юрича Миранчук получит больше игровой практики, но сомневаюсь, что сразу пропишется в основе – в «Торино» тоже хватает атакующих полузащитников: например, Неманья Радоньич стартовал с 1+1 в кубковой игре с «Палермо»..

С кем поругается Моуринью? Зденек Земан еще в марте ущипнул Моуринью, предсказав победу «Лацио» в римском дерби. Жозе парировал как мог: «Не ждите, что тренер, выигравший 25 трофеев, ответит тому, кто два раза выиграл Серию B. Я бы ответил, если бы мне задали вопрос о Трапаттони или Капелло, но Земан... Увольте, я не могу ответить». После этого Моуринью разгромил «Лацио» 3:0.

Если «Рома» заиграет в соответствии с моим прогнозом, Земан наверняка вернется с критикой тактического стиля Моуринью. А тот, вероятно, напомнит, что 10 лет назад Зденек упорно ставил Тахцидиса вместо Де Росси, опустился на 8-е место и был уволен посреди сезона.

Слава Палагин, тактик

Топ-7. Поменял местами миланские клубы. Вижу три фактора – качество игры в прошлом сезоне («Интер» был убедительнее), уход важного для системы «Милана» Кессиэ (самый стабильный полузащитник в ростере) и возвращение в город Лукаку (не придется тратить время на адаптацию). Качества Ромелу часто трансформировали игровой перевес «Интера» в перевес по счету – в прошлом сезоне это было главной проблемой команды Индзаги.

Из-за ухода игроков, задававших тон в предыдущие годы, совсем не верю в «Аталанту» и «Наполи». Гасперини так и не распознал новых лидеров взамен Гомеса и Иличича, а Спаллетти за одно лето лишился и столпа обороны Кулибали, и капитана Инсинье. В четверку отправляю «Ювентус» и «Рому»: несмотря на то, что Аллегри и Моуринью не впечатлили в прошлом сезоне, у них более серьезный ресурс, чем у конкурентов.

Вылет. «Лечче» и «Кремонозе» в тройке – чисто из-за уровня состава. А сказка «Салернитаны» уже в прошлом сезоне пугала масштабом мистики – должны были вылетать по всем параметрам (нарушение закона, состав и даже xG), но остались благодаря магии Давиде Николы. Не думаю, что даже такому волшебнику (Никола – главный спец по спасению обреченных) удастся это повторить второй год подряд.

Лучший бомбардир – Чиро Иммобиле. Даже турбулентный сезон с Маурицио Сарри Чиро умудрился закончить лучшим бомбардиром. Судя по словам Маурицио этим летом, во втором сезоне мы увидим «Лацио», который куда больше похож на его типичную команду. В таком случае Иммобиле может рассчитывать на еще больше моментов. А то, как он здорово конвертирует их в голы, мы знаем еще по работе с Индзаги.

Лучший игрок – Ромелу Лукаку. Должна сработать сила мотивации. Ее у Ромелу достаточно: нужно и заслужить прощение болельщиков, и доказать, что провал в «Челси» – всего лишь случайность, и убедить, что может блистать не только у тренеров, которые подстраивают под него игру (Мартинес, Конте).

Сколько забьет Миранчук? Переход в «Торино» – позитивный шаг, но жаль, что переходит без полноценной предсезонки. Помню, что идеи Юрича похожи на стиль Гасперини, но именно для атакующих игроков они слегка отличаются – тренировки бы явно не помешали, поэтому пока такой осторожный прогноз с тремя голами. Если забьет больше, совсем не расстроюсь, главное – наконец-то заиграть.

С кем поругается Моуринью? Классический сценарий в командах Жозе – заставить игроков компенсировать недостатки системы бешеным объемом. Чаще всего достается атакующим игрокам, которым нужно до упора возвращаться (минус игры без прессинга) и бежать за своим игроком – за это доставалось, например, Азару и Шомуродову и почти досталось Криштиану. Дибала, который привык к более щадящим условиям, может стать следующей жертвой.

Иван Демидов, болельщик «Болоньи»

Топ-7. Велико желание придумать чемпионскую гонку, которая приведет к триумфу Неаполя или «Ромы» (или «Болоньи», да), но реальность подсказывает, что скудетто разыграют миланские суперклубы. Общая мощь состава – за «Интером». «Нерадзурри» важно извлечь уроки из ошибок прошлого сезона – прежде всего не допустить снова функциональный спад зимой. К тому же команда вернула Лукаку – бельгиец доказал, что способен доминировать в этой лиге.

«Милан» постарается не только удержать титул, но и будет стремиться к реваншу в Лиге чемпионов после прошлогоднего провала. Приобретения Ориги, Де Кателаре и Адли – серьезные козыри, однако в повторение триумфа верится с трудом, учитывая и то, что у «Милана» проблемы с построением позиционных атак (а против чемпиона многие сыграют более осмотрительно).

Еще труднее поверить в успех «Ювентуса»: команда играет в доисторический футбол. Пара априори классных летних новичков – из той же эпохи. «Рома» серьезно пошумела на рынке и способна удивить – как минимум финишировать выше Неаполя, который за одно межсезонье лишился Инсинье, Кулибали и вот-вот лишится Руиса.

Остальные два места разыграют «Лацио» (во многом зависит от того, останется ли в команде Милинкович-Савич), «Аталанта» (основная интрига – способен ли еще футбол Гасперини хоть кого-то удивить) и «Фиорентина», которая серьезно ослабла с уходом Торрейры (но остается в целом интересным тренерским проектом).

Вылет. «Эмполи» выстрелил себе в ногу, не договорившись с тренером Андреацолли, который всегда ставил этой команде симпатичный и предприимчивый футбол. Паоло Дзанетти – неплохой молодой специалист, но его футбол более ортодоксален, осторожен и скован. «Кремонезе» и «Лечче», как и подобает новичкам, обновили более половины состава, но вряд ли эти кадровые революции способствуют пролонгации их места в Серии А еще на сезон.

В целом в Италии сложно рассмотреть команды среднего класса, о которых с уверенностью можно сказать, что они-то точно не вылетят. Увлекательную борьбу за выживание вполне могут осчастливить своим участием «Монца», «Салернитана», «Специя», «Сампдория», «Удинезе», «Верона» и «Болонья». Последние продали полцарства, пугали слухами об уходе Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед», почти никого не купили, к тому же неясно, позволит ли здоровье Синиши Михайловича вывезти этот сезон.

Лучший бомбардир – Иммобиле. Главный специалист по голам в Серии А последних лет вряд ли сбавит обороты, учитывая заточенность футбола «Лацио» на генерацию моментов для него. Претендентами на титул Capocannonieri также будут Лукаку, Лаутаро, Абрахам и Влахович.

Лучший игрок – Николо Барелла. Полузащитник с уникальным набором качеств: пожалуй, ни одно из них не развито на элитном уровне, но в совокупности делают Бареллу самым совершенным футболистом Серии А. Николо – прирожденный лидер и человек, на которого можно положиться в самой сложной ситуации. Его стабильность станет козырем.

Лучший молодой игрок (бонус) – Пьер Калулу («Милан»). Настоящее открытие прошлого сезона – его интеграция в основу «Милана» прошла легко и безболезненно. Юный француз заставил забыть о важнейшем Симоне Кьере и стал одним из ключевых элементов, которые сложились в Скудетто для команды Пиоли. В следующем сезоне будет только лучше. Альтернативные кандидаты на прорыв – интересный вингер «Лацио» Канчельери, стабильный левый латераль «Удинезе» Удоджи, а также юный болонский гений Виньято, которому будут давать больше шансов.

Сколько забьет Миранчук? «Торино», который предметно заинтересован в Алексее, не кажется лучшим выбором: футбол Юрича – сатанинское преклонение прессингу (1-е место по PPDA в прошлом сезоне с отрывом), заиграть в его вертикальном и темповом стиле тонкому и элегантному Миранчуку будет непросто. Посему – не больше 3 голов. Но посмотреть на возможную связку Миранчука с Влашичем, который также вот-вот присоединится к «быкам», будет крайне любопытно.

С кем поругается Моуринью? Вариантов, как всегда, масса. Однозначно, журналисты. Безусловно, болельщики. Немаловероятно, собственное руководство. Моуринью важно вызывать эмоции у всех – скандалы лишь инструмент, способствующий повышению его популярности. Видимо, боссы «Ромы» это тоже поняли и накупили Жозе звездных новичков, чтобы соблазна вступать в эпичные диспуты у него было меньше, а работать над повышением уровня футбола «Джалоросси» – больше.

Михаил Садов, болельщик «Фиорентины»

Топ-7. Однозначно выглядит только позиция «Интера»: лучшая атака Серии А-2021/22 по созданной остроте и вариативности, не потеряли никого из лидеров и при этом вернули Лукаку. Бельгиец – топ-игрок для сегодняшней Италии. Бонусом идет подписание ряда интересных резервистов (Асллани, Белланова, Онана).

Поставил «Милан» выше «Ювентуса», потому что положительный эффект от новичков миланцев более предсказуем: Шарль Де Кетеларе усилит любую позицию в атаке, а Ориги и Адли позволят Пиоли сделать команду более гибкой.

В «Рому» в зоне ЛЧ не верю. Пришедшие игроки не выглядят явным усилением (даже Дибала не выглядит круче Пеллегрини), а разместить их всех на поле без нарушения баланса – сложная задача для любого тренера. Если бы не потери «Наполи» (Кулибали, Руис, Мертенс), сказал бы, что неаполитанцы явно выглядят сильнее. А так 60 на 40 в пользу команды Спаллетти.

«Фиорентина» выше «Лацио» – тоже спорное решение, но в это ТО «фиалки» наконец-то закрыли свои проблемные позиции (Йович – форвард, Додо – правый защитник), потому хочется верить в закрепление в зоне еврокубков.

Вылет. «Эмполи» за одно лето умудрился потерять практически всех героев чудесного прошлого сезона: руководители довели тренера Андреацолли до отставки, отправили жизненно важного Асллани в «Интер» и не смогли выкупить Пинамонти с Журковским. Кажется, до конца лета клуб успеет потерять и Байрами. К сожалению, маленькие команды в Италии выживают в топ-дивизионах только при наличии системного тренера и хоть сколько-нибудь сильных исполнителей на ключевых ролях.

С «Лечче» и «Кремонезе» все просто – значимая разница в классе с конкурентами по борьбе за выживание («Салернитана», «Специя», «Монца»), а сильного тренера, который мог бы нивелировать ее, нет.

Лучший бомбардир – Ромелу Лукаку. Один из лучших игроков лиги в команде-претенденте на чемпионство, которая почти наверняка создаст больше всех голевых моментов. Добавим к этому знакомую систему игры и партнеров.

Единственный возможный конкурент – Чиро Иммобиле. Итальянец забивает много в любой системе за счет прекрасной игровой интуиции и невероятного умения открываться. Нет сомнений, что и в этот раз получится забить больше 20 мячей.

Лучший игрок – Николо Барелла. Самый тяжелый вопрос для меня, претендентов масса. Выберу Бареллу: потрясающе стабильный игрок, который умеет на поле все (пас, отбор, продвижение мяча на ведении, объем в прессинге) и прекрасно чувствует себя в системе Индзаги в «Интере». Альтернативы – Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Анхель Ди Мария, Виктор Осимхен.

Сколько забьет Миранчук? Свершилось чудо – Гасперини отпустил Миранчука в другой клуб. Тем не менее большого количества голов не ожидаю: во-первых, «Торино» Юрича – менее атакующая команда по сравнению с «Аталантой», меньше создаваемой остроты – меньше моментов для голов. Во-вторых, в системе «быков» ожидаю большего участия в завершении атак от латералей при забеганиях на дальнюю штангу и от более быстрых игроков (Радоньич, Влашич). Миранчук же наверняка получит более широкую роль в созидании (возьмет на себя часть функций ушедшего Брекало?), потому больше жду голевых передач. В любом случае главное сейчас – завоевать стабильное место в основе.

С кем поругается Моуринью? С журналистами на пресс-конференции, когда его спросят, как «Рома» собирается прерывать серию без побед из-за травм Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибалы.

Топ-7. «Интер» по-прежнему очень силен – и составом (здесь на уровне только «Ювентус»), и организацией игры. В прошлом сезоне его остановило затмение, одновременно настигшее обоих ударных форвардов, и клуб поработал над тем, чтобы ситуация не повторилась – Лукаку добавит качества и остроты.

«Милан» прибавил в атаке, но потерял Кессиэ – в отличие от Доннаруммы и Хакана, его уход ощутим. Позиция клуба во многом зависит от того, как часто Леау сможет вытягивать сложные матчи в одиночку, но хорошо поставленная игра и прогресс основных исполнителей в любом случае не дадут просесть слишком сильно.

«Юве» не слишком впечатлил на предсезонке и не до конца убедил на рынке – проблем по-прежнему много. В текущем состоянии он слабее обоих миланских клубов (по игре, не составу). Если ничего не изменится, сложно представить туринцев в чемпионской гонке.

Дибала – Пеллегрини – Дзаньоло – Абрахам – это фантастика, но зачем? Моуринью в любом случае не использует их потенциал на все сто. Главная проблема осталась нерешенной: «Рома» снова идет в сезон с дырой в центре защиты. Но с учетом проблем конкурентов мощной атаки может хватить на зону ЛЧ.

«Аталанта» не нашла новых творцов и слишком зависима от формы Муриэля и Сапаты – если они травмируются, проблемы останутся прежними. Сарри может удивить, но ему так и не привезли правильного опорника: придется выкручиваться.

Вылет. «Салернитана» вряд ли спасется второй раз подряд. «Специя» поменяла тренера и пока не выглядит прежней симпатичной командой, готовой к очередному чуду. «Кремонезе» растерял всех прошлогодних героев и идет в сезон с новой командой – обычно это плохо кончается.

Лучший бомбардир – Чиро Иммобиле. Влахович заперт в очень оборонительной модели, Осимхен слишком ломкий, Лаутаро и Лукаку поделят голы на двоих. А Иммобиле – наконечник очень атакующей системы, гарантирующей тоннаж голов.

Лучший игрок – Марцело Брозович. Если исходить из того, что скудетто выиграет «Интер», то и лучшим должен быть его игрок. Лига наверняка выберет кого-то поярче (Лукаку, Лаутаро – отличный выбор), но хорват давно заслужил. Самый влиятельный игрок Серии А, которому только на пятый сезон нашли сменщика.

Миранчук наконец начал заново – в чуть менее сложной системе и с намного меньшей конкуренцией. «Торино» не слишком забивной, но отчасти как раз из-за нехватки игрока с характеристиками Леши. У него есть все, чтобы выделиться и блеснуть. 8 голов для треквартисты Юрича – высокая, но выполнимая планка.

Вадим Лукомский, просто топ

Топ-7. «Интер», «Милан» и «Юве» для меня тройка фаворитов. Жду возвращения команды Аллегри в гонку, но пока не на первое место. По балансу качества футбола и усиления «Интер» кажется главным претендентом. У «Милана» была шикарная вторая половина прошлого сезона, но есть две оговорки. На мой взгляд, пока команда не так вариативна (пускай успешно это обходила) – не факт, что получится снова (когда к ним готовятся как к чемпиону). Плюс жду их в еврокубковой весне, а на два фронта вряд ли получится идти так убедительно, как в прошлом сезоне.

В группе претендентов «класса Б» отдал предпочтение «Аталанте». Вижу две ключевые причины. Во-первых, прошлогодний кризисный сезон аномален для команды при Гасперини, а качество игры было не таким плохим, как кажется из результатов. Во-вторых, они без еврокубков, а сезон с диким календарем и ЧМ в середине – возможно, фора будет более важной, чем обычно. Именно поэтому в тонкой гонке поставил на них. Но больших разрывов тут не жду. Следовательно, буквально каждая команда может оказаться, как на 7-м, так и на 4-м.

Лучший бомбардир – Лукаку, лучший игрок – Брозович. В тактическом плане у Лукаку будут все условия, чтобы вернуться на уровень чемпионского сезона. Вечный претендент Чиро Иммобиле все еще на месте, но история с удачным камбэком Ромелу кажется мне более интересной.

MVP отдал Брозовичу из-за его ежегодной динамики прогресса после перехода на позицию реджисты. Да, так вечно продолжаться не может. Но, если все-таки может, то с такими темпами он будет MVP сезона (хотя не факт, что признают – его роль редко поощряют).

Сколько забьет Миранчук? Система «Торино» похожа на систему «Аталанты». Миранчук мало играл за команду Гасперини, но, когда играл, был вполне результативен. Если перейдет, то может получить ситуации, где хороший элемент (результативность) сохранится, а плохой (нехватка времени) уйдет. Но слишком многого требовать не буду. Пусть будет 5 голов с оговоркой, что еще сделает кучу голевых (благо их тут точно предсказывать не надо).

С кем поругается Моуринью? Лукаку – один из самых простых претендентов. Старые обиды умножатся на схожесть целей – обоих отвергла АПЛ и они приехали в Италию за ренессансом. Это страстное желание приведет к нетипичному конфликту – тренер против игрока чужой команды.

Теперь ваша очередь:

Кто выиграет Серию А-2022/23?

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А-2022/23?

Лучший игрок Серии А-2022/23?

Лучший игрок Серии А-2022/23?

Люди, которые могут поругаться с Моуринью, не поместились в опрос – так что пишите в комментариях. Но сначала соберите свою команду в Fantasy.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani / Stringer , Marco Rosi – SS Lazio / Stringer; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency