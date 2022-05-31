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Кто пробился в евросезон-2022/23? Три списка без наших клубов, но с Черчесовым и Головиным в ЛЧ

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Изучаем.

Лига чемпионов

Уже известны 26 участников группового этапа из 32. Топ-4 лиги делегируют по четыре команды, но у Германии на этот раз будет пять: на правах победителя Лиги Европы добавился «Айнтрахт».

Всего с учетом квалификации в ЛЧ сыграют 79 команд из 54 стран. Исключения только два: Лихтенштейн (у которого нет домашнего чемпионата) и отстраненные клубы из России. Команды из Украины и Беларуси УЕФА теперь будет разводить во всех турнирах.

Первые квалификационные раунды стартуют уже 13 июня. Из-за чемпионата мира сезон затянется – «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле примет финал только 10 июня.

Лига Европы

В групповой этап напрямую попадают только клубы из топ-7 лиг (семь обладателей Кубков + пятые команды топ-4 лиг и четвертый клуб Франции). С учетом квалификации в ЛЕ сыграют команды из топ-17 стран, к ним добавятся вылетевшие из отбора ЛЧ.

Финал 31 мая примет будапештский «Ференц Пушкаш».

Лига конференций

В третьем по значимости еврокубке никому не гарантируется прямое попадание в групповой этап – все сначала поборются в квалификации. Топ-5 лиг делегируют по одной команде – все они стартуют с последнего раунда плей-офф.

Всего в отборе ЛК сыграют 184 команды из 55 стран. Насыщеннее всего будут представлены ассоциации с 16-го по 50-е места – сразу по 3 клуба (кроме Лихтенштейна, у которого будет один).

Финал пройдет 7 июня в Праге.

⬇️⬆️ Кто вылетел, а кто поднялся в топ-5 лиг? Провожаем «Бернли» и «Сент-Этьен», встречаем «Шальке» и «Ноттингем Форест»

Фото: eastnews.ru/ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News

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