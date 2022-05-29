«Не уверен, что финал можно организовать хуже». Как объясняют скандал со слезоточивым газом?

Провал полиции, поддельные билеты и другие оценки.

Ожидание финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» было омрачено скандалом около стадиона. Матч был задержан на 36 минут: далеко не все болельщики «Ливерпуля» вовремя попали на трибуны, так как многие входы были закрыты. Во время неразберихи возникали стычки между полицией и фанатами, правоохранители применяли слезоточивый газ.

Так что же случилось? Есть разные версии.

УЕФА заявил, что все проблемы – из-за фанатов «Ливерпуля» с фэйковыми билетами. Они создали толпу и затормозили проход на стадион

Еще по ходу финала УЕФА выпустил официальное заявление, в котором подчеркнул: проблемы возникли исключительно с фанатской трибуной «Ливерпуля», где «турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе».

«Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. Начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно большее количество фанатов с подлинными билетами могли пройти на стадион.

Но так как количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона».

УЕФА пообещал срочно провести расследование с французской полицией и всеми организаторами матча.

МВД Франции – против фанатов «Ливерпуля» без билетов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен коротко выступил в твиттере: «Тысячи британских «болельщиков» – без билетов или с поддельными билетами – пытались прорваться на стадион, а в некоторых случаях даже нападали на стюардов. Спасибо полицейским за работу в этих сложных условиях».

Версия про фальшивые билеты не выглядит безосновательной.

Болельщик «Ливерпуля» Тайлер, купивший сегодня билет за тысячу фунтов (неизвестно, подлинный ли он), сказал в комментарии BBC Radio 5 Live: «Мой билет не сработал – я пытался просканировать его трижды. Дальше они выталкивали людей, били – делали все, что могли, чтобы не пропустить их. Слезоточивый газ распыляли не на одиночных болельщиков, а на целые группы, куда попадали все – были и люди в инвалидных колясках, с тростями для ходьбы. За 45 минут до игры нам сказали, что наш сектор заполнен. А на улице стояли еще тысячи человек».

С другой стороны, к полиции немало вопросов.

«Ливерпуль» недоволен действиями полиции Парижа – и требует расследования

Английский клуб выступил в защиту болельщиков на официальном сайте:

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись на «Стад де Франс».

Это важнейший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать то, что мы увидели сегодня вечером.

Мы запросили официальное расследование причин этих неприемлемых событий».

Крупное медиа Le Parisien критикует полицию за агрессию, а организаторов – за отсутствие системы. И открыто сомневается: готова ли Франция к Олимпиаде?

Далее – цитаты из репортажа Le Parisien со стадиона.

• «Я езжу на «Стад де Франс» более 20 лет, но ни разу не видел таких очередей, – говорит один из болельщиков корреспонденту Le Parisien. – Неконтролируемые движения толпы, детский плач. И рядом лишь один 20-летний стюард, отвечающий за проверку билетов».

• Сотни болельщиков «Ливерпуля», которые так и не прошли контроль, стояли подавленными. По словам полицейского управления, все болельщики с настоящими билетами прошли на трибуны лишь к концу первого тайма. Среди таких этих пострадавших зрителей оказалась олимпийская чемпионка Рио-2016 по боксу Эстель Моссели: «Я попала на трибуны после часа неразберихи. Меня дважды окатывало слезоточивым газом, были толчки. Рядом со мной упала бутылка. События вокруг «Стад де Франс» неприемлемы, это скандал. Когда мы так долго не пускаем людей с билетами…»

• На площади около ближайшей к стадиону станции метро стычки продолжались и во время игры. Полиция снова применила слезоточивый газ и разгоняла толпу. Всего задержаны 53 человека, в том числе 24 заключены под стражу в отделениях полиции. 115 болельщиков получили легкие ранения. Эти несколько часов хаоса оставили у организаторов послевкусие фиаско. И они ставят под сомнение готовность к проведению чемпионата мира по регби во Франции через год и летней Олимпиады – через два года».

Репортер Associated Press Стив Дуглас рассказал, что охрана «Стад де Франс» заставила его удалить видео с инцидентом у фанатской трибуны «Ливерпуля»

«Я увидел сообщения о проблемах болельщиков за 40 минут до официального начала матча. Вышел на территорию арены и снял пару видео – как пара фанатов прорывается сквозь охрану в надежде оказаться на трибуне.

Оба раза стюарды и полицейские ловили их, клали на землю, а потом выталкивали вон. Во второй раз я был близок к тому, чтобы снять момент, но один из охранников схватил меня, сказал что-то на французском и приказал удалить все снятое.

Он взял мою аккредитацию, и я думал, что не смогу осветить саму игру. Он прошелся по моей медиагалерее, где есть дети и прочие личные вещи, потом вернул телефон и аккредитацию. Он не бил меня, но это было крайне неприятно».

Мерсисайдский журналист Энди Келли приехал к стадиону в 18:30, а попал на трибуну в 21:16. Считает, что фанаты «Ливерпуля» должны судиться с полицией Парижа и УЕФА

«УЕФА сначала объявил, что задержка матча связана с поздним приездом болельщиков. Это абсолютная ложь. Болельщики вокруг меня приехали за два с половиной часа до свистка. Задержка связана с действиями полициями и непростительным закрытием входов на стадион для тех, у кого есть билеты. Кроме того – нулевая коммуникация со зрителями. Никаких объявлений о происходящем: почему мы так долго стоим, почему используется слезоточивый газ, почему задержан матч, наконец?

Я попал на стадион в 21:16 по Парижу – при запланированном старте матча в 21:00. Я приехал к метро около стадиона в 18:30. Крайне зол. Многие болельщики просто перестали верить, что попадут на арену. Каждый должен подать в суд на УЕФА и французскую полицию», – написал Келли в твиттере.

«Непростительная ошибка планирования», «Не уверен, что можно организовать финал хуже» и другие оценки

В толпе болельщиков «Ливерпуля» оказался и брат защитника Жоэля Матипа с беременной женой. «Организация вокруг стадиона и внутри него недостойна финала Лиги чемпионов! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети и болельщики, опасно!» – сказал Марвин Матип.

«Я не уверен, что мероприятие можно организовать еще хуже, даже если постараться. Полная неразбериха, причем опасная», – твитнул бывший форвард сборной Англии, а теперь звездный эксперт Гари Линекер.

«Эти позорные моменты не имеют ничего общего с массовым опьянением. Это результат непростительных ошибок планирования», – написал автор The Telegraph Оливер Браун.

Фото: REUTERS/Fernando Kallas; East News/AP