Моуринью – главный коллекционер еврокубков. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – очередь Лиги конференций?

Жозе Моуринью максимально приблизился к пятому в карьере еврокубку – его «Рома» в финале Лиги конференций. В случае победы он станет первым покорителем всех трех действующих евротурниров – ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Самое время вспомнить предыдущие победы португальца.

В «Порту» Моуринью выиграл два еврокубка за два года

В январе 2002-го Моуринью принял «Порту», который на тот момент шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка. Уже в следующем сезоне он взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

Российский полузащитник сыграл роль и в следующем важном финале Жозе. Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» 3:0, последний гол турнира на счету Аленичева.

В «Интере» – требл

После Португалии последовал невероятно успешный отрезок в АПЛ, но с «Челси» тренеру не везло в еврокубках. Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером, Это’о выиграл требл.

Жозе вывел «Интер» в первый для них финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для итальянского клуба три главных трофея за сезон. В финале против «Баварии» все решил дубль Милито, у которого в том году получалось примерно все.

На следующий день после победы Жозе расстроил миланских фанов, объявив о скором уходе: «Грустно, но, похоже, это была моя последняя игра во главе «Интера».Если ты не тренировал «Реал», то оставил пробел в карьере».

В «МЮ» – первая Лига Европы в истории клуба

В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не смог добиться евроуспехов. Зато ему удалось зацепить три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона получалось далеко не у каждого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

В финале голы Погба и Мхитаряна позволили обыграть «Аякс». Пока это последний трофей Моуринью в Европе.

Возможно, до 25 мая. Жозе уже озвучил план на ближайшее будущее: «Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из «Реала» – Sports.ru). Давай вместе победим в финалах!»

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Mike Hewitt