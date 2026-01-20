У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
Нико Пас набрал 14 очков по «гол+пас» в Серии А.
Полузащитник «Комо» Нико Пас забил 7-й и 8-й голы в сезоне в Серии А.
Аргентинец отличился на 24-й и 49-й минутах матча с «Лацио» в 21-м туре чемпионата Италии (3:0, второй тайм). Кроме того, на 35-й он не реализовал пенальти.
Всего на счету Паса 8 голов и 6 голевых передач в 21 матче чемпионата в сезоне. Больше очков по «гол+пас» набрал лишь нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес – 15 (11+4).
Подробная статистика Паса доступна здесь.
«Реал» решил выкупить Паса у «Комо» за 9 млн евро летом. Перепродавать Нико не будут
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14642 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости